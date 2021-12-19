Исследование: почему постельные клопы не любят триглицериды человеческой кожи

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Команда американских и итальянских ученых установила, что человеческая кожа продуцирует разные вещества, одни из которых облегчают поиск насекомыми-паразитами человека , а другие отпугивают. Результаты исследования свидетельствуют, что постельные клопы избегают триглицеридов кожи человека, из-за чего надолго не задерживаются на теле. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports .



Кто такие постельные клопы, чем они вредны и почему убегают после укусов?



Постельные клопы( Cimex lectularius) — облигатные кровососущие паразиты, живущие в непосредственной близости от человека. Эти насекомые питаются ночью, а днем прячутся поближе к жертвам. Постельные клопы живут около года, при неблагоприятных условиях впадают в состояние, близкое к анабиозу, или мигрируют в поиске следующей жертвы для паразитирования на ней. Следовательно, это — живучие, выносливые паразиты, борьба с которыми ведется путем нагревания помещения до температуры свыше 48 градусов Цельсия на протяжении нескольких часов или применением инсектицидов. Кроме непосредственного факта наличия укусов негативное влияние на здоровье человека связано еще и с возможным возникновением аллергических реакций на укусы, появлением стресса, а также загрязнением внутренней среды гистамином и различными микроорганизмами.



В отличие от некоторых членистоногих гематофагов, образовавших тесные взаимосвязи со своими хозяевами (например, вши, блохи), постельные клопы не отдыхают и не живут на своем хозяине, а вместо этого прячутся вблизи хозяина под кроватью, диваном и т.д. Для поиска добычи постельные клопы используют тот же набор сигналов, которые обычно используют другие членистоноги-гематофаги, а именно углекислый газ, тепло- и хемосенсорные сигналы. Углекислый газ и тепло указывают на направление, где добыча, а человеческие запахи привлекают постельных клопов. Однако, поскольку насекомые не задерживаются на теле человека, исследователи из Университета Кентукки совместно с учеными из Университета штата Северная Каролина и Дерматологического института Сан-Галикано в Риме допустили о двойной природе сигналов от хозяина, которые привлекают клопов и отпугивают их от задержки на теле человека. Поскольку источником запахов является кожа человека, в состав которой входят многочисленные летучие и нелетучие химические соединения, исследователи решили, что некоторые из этих веществ предотвращают задержку клопов на теле человека.



Как исследовали чувствительность постельных клопов к запахам?



Исследователи оценивали поведение постельных клопов в укрытиях, обработанных экстрактами человеческой кожи. Для получения мазков из кожи человека ученые подобрали 6 волонтеров (различных полов и рас). Методами фракционирования и хроматографии (тонкослойной, жидкостной, газовой хроматографии-масс-спектрометрии) выявляли соединения кожи человека, которые предотвращают задержку постельных клопов на теле человека.



Для исследования ученые использовали четыре популяции постельных клопов, из которых одна – стандартная лабораторная популяция, три – собраны из зараженных домов. Насекомых держали в пластиковых контейнерах с соответствующей влажностью, температурой и продолжительностью светового дня, кормили кровью кроликов дефибринированной. Поведение насекомых исследовалось в чашках Петри, давая им возможность выбора укрытия из фильтровальной бумаги, обработанной химическими соединениями или нет (контроль). Для исследования использовали следующие вещества: мазки (смыва) из кожи людей, экстрагированные в гексане смыва из кожи людей, различные фракции из мазков или чистые триглицериды (тримиристин, трипальмитин, триэстеарин, триолеин, трилинолеин и трилиноленин).



Какие тайники выбирали насекомые?



Клопы из всех популяций для тайника предпочтительно выбирали укрытие из необработанной контрольной фильтровальной бумаги. Причем, более 94 процентов взрослых мужских особей предпочитали контрольное укрытие. Ученые сделали выводы, что именно соединения из кожи человека предотвращают насекомые на теле человека.



В определенных биоактивных фракциях экстрагированных смыва обнаружили значительное содержание триглицеридов. При дальнейшем исследовании ученые установили, что наибольшая часть принадлежит жирным кислотам с длиной цепи от 14 до 18 атомов карбона.



Реакции клопов на жирные кислоты учёные начали проверять из трипальмитина. Они установили, что укрытия, обработанные трипальмитином в количестве 60 микрограммов, оказали негативное влияние, поскольку насекомые выбирали контрольное необработанное укрытие. Поэтому для исследования реакций насекомых на другие жирные кислоты ученые принимали реактивы в таком же количестве. Постельные клопы избегали укрытия, обработанных соединениями насыщенных и ненасыщенных жирных кислот (от С42 до С54) – тримиристин, трипальмитин, триэстеарин, триолеин, трилинолеин и трилиноленин. Было также установлено, что ни длина карбоновой цепи, ни количество двойных связей в соединениях не изменили поведенческих реакций насекомых.



Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что субстраты, обработанные смывами из кожи человека или собственно соединения кожи человека могут предотвратить задержку клопов. Из многих соединений, найденных на коже человека, триглицериды предотвращали задержку постельных клопов в опытных укрытиях. Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему постельные клопы не любят триглицериды и есть ли в коже человека другие потенциальные средства от постельных клопов, авторы считают, что полученные результаты могут значительно повысить эффективность борьбы с паразитами.