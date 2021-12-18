Исследование: одномесячные дети обладают чувством юмора, а после 11 месяцев - шутят сами

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Почему исследовали юмор у детей? Группа ученых из Великобритании, Турции и США показала, что первые проявления чувства юмора могут появляться у детей после первого месяца жизни. При этом половина исследованных детей воспринимали юмор со второго месяца, а шутить самостоятельно начинали с одиннадцати месяцев. Выяснить это позволила анкета для родителей, направленная на выявление у детей ранних проявлений юмора и развития конкретных его видов. Исследование опубликовано в журнале Behavior Research Methods .



Юмор – это универсальная черта людей, которая важна для преодоления стресса, поиска друзей, обретения популярности, творчества и обучения. Ряд ученых изучали раннее проявление юмора, однако эти исследования не были исчерпывающими и охватывали лишь отдельные возрастные диапазоны. Кроме того, изучение в условиях эксперимента не в полной мере показывает восприятие детьми юмора в повседневной жизни. Разработка удобного способа определения того, какие типы юмора присутствуют на каждом из этапов развития ребенка, является актуальной задачей. Ученые Бристольского университета вместе с британскими, турецкими и американскими коллегами сосредоточились на разработке опросника для родителей, который позволил бы оценить развитие чувства юмора у детей.



Как организовали исследование?



На основе данных научной литературы авторы создали исчерпывающий список потенциальных типов юмора, которые ценят дети в возрасте от 0 до 47 месяцев. После этого был разработан вопрос для родителей о каждом типе юмора с конкретными разъяснениями, в чем он должен заключаться. Например, для типа юмора «Странные действия с предметами» ученые сформулировали объяснение так: «Странные действия с предметами, например использование неправильного конца ложки или размещение чашки на голове».



В результате была создана анкета, которую авторы протестировали на начальной группе участников в количестве 219 человек. После проверки на валидность, анкету, содержащую 21 вопрос, было предложено еще 587 участникам. На следующем этапе детей вместе с родителями пригласили принять участие в лабораторном исследовании юмора, чтобы определить, совпадают ли оценки чувства юмора детей родителями и экспериментаторами. Кроме того, учитывалась оценка юмора ребенка вторым родителем и привлекались различные демографические группы (например, из разных стран: из Австралии, Великобритании, США и т.п.).



Что дети считали забавным?



Ученые исключили анкеты родителей детей до 1 месяца, у которых чувство юмора в основном было оценено в «0» баллов. Далее анализировались данные только о детях от 1 до 47 месяцев. В результате, старшие одного месяца и младше одного года дети ценили игры в прятки (например, «ку-ку»), щекотание, смешные выражения лица, движения, голоса и звуки, а также странные действия с предметами, то есть преимущественно физические, зрительные и слуховые формы юмора.





После 12 месяцев стремительной популярности набирали виды юмора, предполагавшие получение реакции со стороны других, – то, что принято называть непослушанием. Это включало дразнение, показ скрытых частей тела (например, снятие одежды), устрашение и темы табу (например, туалетный юмор). Детей этого возраста также смешило притворство из себя чего-то другого, например животного. Для двухлетних детей большое значение имели речевые шутки: неправильное называние предметов, игра с понятиями (например, «собаки говорят «мял») и бессмысленные слова. Дети этой возрастной группы также демонстрировали агрессивный юмор: высмеивание других и физические действия (например, толкание, дергание за волосы и т.п.). Учеными было обнаружено, что дети старше трех лет чаще всего шутят с социальными правилами (например, придумывают бессодержательные забавные слова, пускают кота на обеденный стол),



Половина исследованных детей воспринимали юмор со второго месяца жизни. А начиная с 11 месяцев большинство детей уже активно шутили сами. Сочиняли шутки они часто: около половины из них шутили в течение последних трех часов до заполнения анкеты.



Такие факторы как страна проживания, социально-экономический статус родителей, пол ребенка, наличие у него братьев или сестер и продолжительность посещения детского сада не оказали существенного влияния на развитие чувства юмора ребенка.



В то же время авторы упоминают о некоторых ограничениях. Поскольку большинство детей не понимают иронию до четырех лет, она не изучалась в данном исследовании, однако есть свидетельство того, что некоторые дошкольники способны воспринимать ее уже в два года. Также учитывая, что в лабораторном изучении юмора отказались участвовать 24 приглашенных ребенка, исследование может не включать типы юмора, распространенные среди более стеснительных детей.



Авторы утверждают, что разработанную ими пятиминутную анкету и сделанные выводы можно использовать в будущих исследованиях детского юмора. Эта информация также будет полезна воспитателям дошкольных учреждений, родителям и детским СМИ: для планирования уроков, общения с детьми и создания успешных книг, телевизионных шоу и программ непосредственно для целевой аудитории.



Чувство юмора способно влиять на разные аспекты жизни ребенка, но вместе с тем, окружающая среда тоже играет немаловажную роль. В частности, ученые выяснили , что времяпрепровождение на природе положительно влияет на иммунную систему детей. Другое исследование показывает , что ментальное здоровье детей связано с типом природной среды. Так, дети, которые больше времени проводят среди деревьев, имеют лучшие когнитивные способности и меньше эмоциональных и поведенческих проблем.