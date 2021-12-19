Исследование: неблагоприятные условия способствуют смене партнера среди самок альбатросов

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Группа португальских, британских и американских ученых показала, что моногамные чернобровые альбатросы чаще расстаются с партнерами в годы с аномальным повышением температуры моря. Неблагоприятные условия усугубляют способность птиц вывести потомство, что побуждает самок сменить партнера, даже если до этого они успешно выводили вместе птенцов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B .



Насколько привычна моногамия у птиц?



Моногамия является распространенной стратегией размножения у многих животных. Особенно она свойственна птицам, среди которых около 90 видов склонны формировать пары только с одним партнером, иногда оставаясь с ним на всю жизнь. Основными причинами поиска нового партнера является смерть предыдущего или развод. Последнее вызвано ограниченным выбором пары, при котором существует вероятность, что партнерство станет невыгодным, ухудшая репродуктивный успех одного или обоих партнеров. Тогда смена пара может быть лучшим вариантом все поправить. У птиц стимулом к разводу часто является неудачное гнездование или гибель птенцов. И даже в таком случае некоторые долгоживущие виды склонны оставаться со своим старым партнером, поскольку с опытом они лучше взаимодействуют и поддерживают друг друга, а для того, чтобы завести нового партнера нужно начинать все сначала и тратить много энергии на поиски и ухаживания. Одними из таких видов является чернобровый альбатрос.Thalassarche melanophris ) — морская птица, проживающая в океанах Южного полушария, и склонная формировать пары на всю жизнь. Но как показало исследование ученых Лиссабонского университета, Южноатлантического института исследований окружающей среды и Университета Монтаны, изменения природной среды могут повысить частоту разводов альбатросов.



Что исследовали учёные?



Окружающая среда играет важную роль в жизни популяций, влияя на их выживание и продуктивность. Изменения условий среды способны существенно ухудшить выживаемость в популяции, в частности потомства, и, возможно, косвенно привести к росту частоты разводов у моногамных видов животных. Эту гипотезу неоднократно описывали в научной литературе, но ее качественную проверку не проводили, поэтому этим решили заняться авторы новой работы.



Ученые сосредоточились на популяции чернобровых альбатросов, гнездящихся на Фолклендских островах. Они хотели выяснить, меняется ли частота разводов пар этих птиц в зависимости от изменчивости среды. Для этого они проанализировали данные наблюдений примерно за 15 500 парами альбатросов между 2004 и 2019 годами. В это время ежегодно они оценивали гнездование в пяти колониях, идентифицируя неразмножающиеся оккольцованных птиц и окольцовывая новых птиц, которые начали гнездование. Также ученые делали ежедневные наблюдения за яйцами и птенцами в гнездах. Следовательно, данные о птицах в разные годы сопоставляли с годовыми колебаниями факторов окружающей среды, которые оказывают существенное влияние на производительность альбатросов — температуры поверхности моря и интенсивности ветра.



Как изменение внешней среды влияет на прочность пар альбатросов?



В среднем процент разводов у чернобровых альбатросов за 15 лет наблюдения составил 3,7 процента (варьируя от 0,8 до 7,7 процента). При этом исследователи обнаружили, что он существенно зависит от температуры поверхности моря: в годы, когда она аномально высока, пары альбатросов распадаются чаще. В 2017 году, когда поверхность моря была самой теплой, партнеров изменило максимальное количество птиц – 7,7 процента. В общей сложности показатель температуры объяснял 35 процентов вариабельности частоты разводов.



Главным фактором, толкавшим птиц к смене партнера, оказался неудачный опыт гнездования, особенно когда поражение происходило на ранней стадии выведения птенцов. Например, если яйцо не вылупилось, самки были в 5,2 раза более склонны искать нового партнера по сравнению с самками, у которых яйцо вылупилось, но проблемы наступили позже; и в 5,4 раза, по сравнению с самками с успешным гнездованием. Интересно, что после распада пары самцы имеют гораздо более низкие шансы найти себе нового партнера, чем самки. И по сравнению с самками, они с меньшей вероятностью улучшат свой репродуктивный успех с новой партнершей.





Результаты указывают, что именно самки получают больше выгод от развода и, вероятно, чаще всего являются их инициаторами. Причиной может быть то, что ранние проблемы с выведением птенцов указывают самкам на плохие качества самца, например, на его бесплодие или плохие родительские навыки, например способность высидеть яйцо (в парах альбатросов самка и самец высиживают яйцо, чередуясь). Однако потепление моря приводит к уменьшению количества доступной альбатросам пищи – рыбы и других морепродуктов. В годы аномально высоких температур недостаточное питание может оказывать негативное влияние на здоровье птиц, ухудшая их способность к размножению. А повышенный из-за неблагоприятных условий уровень стресса у самок может приводить к ошибочному приписыванию неудач своим партнерам, инициируя развод, даже если в предыдущие годы они успешно выводили потомство вместе. Также возможно, что из-за дефицита ресурсов некоторые особи проводят больше времени в море, прилетают на место гнездования поздно, когда не дождавшись, их партнеры находят новую пару. Ученые считают, что рост частоты опосредованных средой разводов у животных является недооцененным последствием глобального изменения климата.