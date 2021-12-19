Исследование: люди с тревожностью различают безопасную и опасную среду на уровне сознания, но не на уровне мозга

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Исследование группы американских и британских ученых продемонстрировало, что пациенты с тревожным расстройством хорошо различают безопасные и опасные ситуации, но на уровне мозга все равно имеют большую активность в зонах, отвечающих за тревожность и эмоциональную регуляцию. Иными словами, тревожные люди могут понимать, что нечего волноваться, но их мозг все равно ведет себя так, будто угроза существует. Эти данные потенциально проливают свет на новые методы терапии тревожных расстройств. Результаты исследования были опубликованы в Nature .



Как люди изучают опасна ли среда?



Одним из эффективных методов изучения психологических феноменов есть использование виртуальной реальности для того, чтобы создать экспериментальные условия максимально приближенные к жизни. К примеру, в одном из исследований ученые создали среду виртуальной реальности для того, чтобы изучать, как мозг запоминает, где в пространстве находятся опасные раздражители. Участники этого эксперимента находились посреди виртуальной лужайки в окружении гор. Территория была разделена на две одинаковые зоны: на одной находились обычные цветы, а на другой цветы с пчелами. Когда человек прикасался к цветку с пчелой, он чувствовал умеренное поражение тока в запястьях.



Этот эксперимент показал, что состояние здорового человека в такой виртуальной среде связано с тремя процессами: изучением угрозы, оценкой угрозы и ожиданием угрозы. На этапе изучения угрозы респонденты ведут себя спокойно в безопасной зоне, но в опасной зоне ожидают шоковый раздражитель и повышенную психофизиологическую реакцию при контакте с цветами. При таком обучении в мозге человека активируются зоны, характерные и для других типов обучения (например, гиппокамп, миндалина, вентромедиальная префронтальная кора). При оценке угрозы в опасной среде у респондентов наблюдалась повышенная активность в зонах, связанных с контролем и органами чувств (например, островковой корой, передней поясной корой). Ожидание угрозы же влияло на активность центрального серого вещества,



Предыдущие исследования демонстрируют, что пациенты с тревожностью плохо различают, является ли среда опасной или тревога безосновательна. Они имеют тенденцию чувствовать тревожность при контакте с раздражителями, которые только похожи на опасные. Однако не понятно, характерно ли это только для среды, где нет четкого предела между безопасными стимулами и угрозами, или тенденция сохраняется и в ситуациях, где четко понятно, что они безопасны. Именно поэтому нейроученые из Рочестерского университета вместе с британскими коллегами решили выяснить, что будет, если поместить пациентов с тревожностью в два типа ситуаций в виртуальной среде: абсолютно безопасную и полную угрожающих раздражителей. Будет ли тревожность мешать учиться эффективно различать, какая среда безопасна, а какая нет? Будет ли мозг таких пациентов более активно реагировать на оценку и ожидание опасности?





Как исследовали тревожность в виртуальной реальности?



Всего в исследовании приняло участие 60 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет. Половина из них имела диагноз генерализованного тревожного расстройства, социофобии или обоих, диагностированного с помощью клинического интервью. Другая половина была набрана для контрольной группы. Находясь в аппарате МРТ для изучения мозговой активности, все участники должны были выполнить задачи, связанные с изучением, оценкой и ожиданием угроз. Исследователи использовали ту же парадигму виртуальной реальности, что и в предыдущем исследовании: лужайка поделена на две зоны. Одна зона была безопасной и на ней росли обычные цветы, а другая зона содержала цветы с пчелами. В каждой зоне было по сорок цветков. Когда респондент подходил сорвать «опасный» цветок, его поражал слабый разряд тока. Перед каждым взаимодействием с цветком участники должны были оценить вероятность угрозы. На протяжении всего эксперимента также измерялась проводимость кожи, служившая индикатором тревоги.



Что удалось узнать?



Вопреки ожиданиям исследователей, выяснилось, что пациенты с тревожностью хорошо различают, какая среда имеет угрозы, а какая нет. Эти результаты подтверждались данными проводимости кожи, успешности выполнения задач и опроса респондентов. Однако, как и предполагалось, тревожность связана с меньшей активностью зон мозга, отвечающих за запоминание и эмоциональную регуляцию на стадии изучения угрозы. В то же время у тревожных людей наблюдалась более высокая активность в зонах мозга, отвечающих за оценку и ожидание угрозы, даже когда они идентифицировали ситуацию как безопасную.



Другими словами, респонденты с тревожностью различают безопасную и опасную среду на уровне сознания, но не на уровне мозга. Даже если они понимали, что угроза отсутствует, в зонах мозга, связанных с тревожностью, наблюдалась повышенная активность. Эти результаты важны для разработки методов лечения психических расстройств, ведь умение различать безопасные и опасные условия играет важную роль в борьбе с тревожностью.