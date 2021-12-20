Исследование: криминалисты смогли снять отпечатки пальцев с гильзы пули револьвера

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Зачем нужны отпечатки из гильз? Британским исследователям удалось снять отпечатки пальцев с гильзы пули с помощью пролетной масс-спектроскопии вторичных ионов. На полученных изображениях видны четкие эпидермальные расчески и потовые поры, причем метод визуализации оказался неразрушительным, поэтому после него гильзы можно использовать и для получения других типов доказательств вроде ДНК. Однако главной целью работы было доказать возможность получить изображение как с небольших поверхностей размером в несколько сот микрон, так и со всей изогнутой поверхности гильз. Результаты экспериментов с револьвером Webley MkII были опубликованы в журнале Analyst.



Визуализация скрытых отпечатков пальцев на гильзах может являться весомым доказательством судебно-медицинской экспертизы. Отпечаток пальца может связать человека с гильзой до того, как он был загружен в огнестрельное оружие, и, следовательно, потенциально может обеспечить связь с преступником. И хотя на месте совершения преступлений часто можно найти как стреляные, так и необожженные гильзы, извлечение отпечатков пальцев на гильзах шаров на самом деле приносит большие трудности криминалистам.



Это связано как с физическими условиями, в которых находятся гильзы от пуль при выстреле, так и с методами, которые используются для проявления и изображения следов от пальцев. Когда пуля выстреливает, гильза подвергается высоким температурам, давлению и большим силам трения внутри ствола оружия. Также она покрывается остатками пороха, что приводит к удалению, испарению или разложению более летучих компонентов, которыми можно идентифицировать отпечаток пальцев (таких как вода, аминокислоты и жиры). Эти факторы делают неэффективными традиционные методы извлечения отпечатков пальцев, таких как обработка цианоакрилатом и флуоресцентное окрашивание.



Кроме того, кривизна и оптические свойства гильз создают дополнительные трудности при попытке получить изображение отпечатка пальца, даже если его можно обнаружить с использованием обычных методов.







Есть ли смысл искать?



Однако, несмотря на все это, многие неорганические вещества, такие как простые соли, содержащиеся в выделениях пота, могут сохраниться в условиях внутри оружия. Кроме того, соли вызывают ускоренную локальную коррозию сплавов, таких как ожидаемый латунь изменит физико-химические свойства гильзы. Эти слои коррозии могут оставлять на корпусе стойкий отпечаток следов пальцев.



И хотя поверхностные слои коррозии очень тонкие и нелегко их визуализировать с помощью обычных методов восстановления отпечатков пальцев, их можно обнаружить с помощью более сложных методов исследования поверхности. К примеру, с помощью сканирующей микроскопии с зондом Кельвина (Kelvin microscopy) либо с внедрением электрохимических окислительно-восстановительных реакций с металлом можно визуализировать отпечаток пальца даже если отмыть гильзу с мылом.



Однако убедить полицейских использовать такие экспериментальные методы до того, как они применят какой-либо из традиционных подходов для поиска отпечатков пальцев, чрезвычайно сложная задача, и поэтому эти методы редко используются в реальных судебных делах.



В своей работе исследователи университета Ноттингема решили прибегнуть к еще одному перспективному методу, который позволит получить отпечатки с неровной поверхности гильзы даже после длительного хранения — пролетной масс-спектроскопии вторичных ионов (ToF-SIMS).





Как работает способ?



В этом методе используется ионный пучок для удаления небольшого количества материала с поверхности образца. В настоящее время масс-анализатор используется для сортировки любых вторичных ионов, выпускаемых с поверхности, в соответствии с их отношением массы к заряду. Таким образом, можно получить масс-спектр в каждой точке поверхности образца. Этот подход можно использовать для определения того, где на этой поверхности могут находиться компоненты отпечатков пальцев (например, простые соли). Тот факт, что удаляется так мало материала из образца, означает, что этот метод практически неразрушителен, и образцы могут быть отображены многократно, не опасаясь уничтожения доказательств. Исследования продемонстрировали, что ключевые компоненты отпечатков пальцев, такие как неорганические соли, пищевые метаболиты, липиды и простые поверхностно-активные вещества (загрязнение от мыла, например), остаются стабильными, несмотря на многократное воздействие со стороны.



Дополнительным преимуществом использования ToF-SIMS для изображения поверхности гильз является то, что обеспечивает одновременное обнаружение и визуализацию различных химических веществ без необходимости загрязнения поверхности любыми реагентами. Это означает, что можно получить и другие виды доказательств после завершения визуализации ToF-SIMS. Именно неразрушающий характер этого метода очень привлекателен и дает значительные преимущества по сравнению с обычными методами.



Одним из возможных недостатков ToF-SIMS является то, что он ограничен анализом только плоских образцов. Это означает, что образцы с более сложной или изогнутой геометрией сложно анализировать. Во многих случаях это часто приводит к тому, что отображается лишь небольшой участок поверхности, а свойства других выводятся из нескольких точек отбора проб. Поэтому в своей работе исследователи использовали вращающуюся платформу в держателе пластины для образцов, которую поместили в условия сверхвысокого вакуума. Эта работа стала первой демонстрацией возможности отразить всю изогнутую поверхность цилиндрического объекта (гильзы шара) с помощью ToF-SIMS.



Как получили отпечатки?



Для эксперимента двое мужчин вымыли руки обычным мылом и надели нитриловые перчатки на два часа, чтобы пот мог естественно скапливаться на кончиках пальцев. Затем они оставили свои отпечатки на разных участках поверхности гильзы шара, которую затем хранили в стеклянном герметичном контейнере при комнатной температуре. Следы от пальцев также нанесли на бумагу с помощью чернил – с ними потом сравнивали полученные отпечатки из гильз с помощью нового и традиционных методов.



Затем образец гильзы возвращали в спектрометре – на каждую сторону для получения полного изображения в сотню пикселей на миллиметр уходило примерно по четыре минуты. Затем с помощью алгоритма эти снимки склеили в один и получили полноценный отпечаток пальца. Так с ToF-SIMS удалось получить отчетливые отпечатки пальцев из гильзы спустя день, неделю и семь месяцев, тогда как для традиционных методов следы начали исчезать уже через неделю.



Насколько этот метод практичен?



Важно отметить, что пока результаты экспериментов имеют существенные ограничения. Во-первых, всего два участника, потому неизвестно, какими получатся результаты с большим количеством пальцев и людей. Также в экспериментах использовали нестреляные гильзы (чтобы проверить возможность изображения с кривых поверхностей), технику необходимо применить к обожженным гильзам, чтобы определить, насколько искажаются следы после выстрела.