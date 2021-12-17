Исследование: как связаны длина бороды и количество тестостерона у мужчин

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Что натолкнуло ученых на изучение бороды? Польские исследователи не обнаружили связи между длиной волос на лице мужчин , уровнем их тестостерона и доминантностью. Ученые опровергли гипотезу о том, что борода является надежным (или обманчивым) признаком высокого уровня тестостерона и склонности к доминированию. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior .



Наличие волосяного покрова на лице мужчин является одним из наиболее явных половых отличий у людей. Но ее происхождение и функции доподлинно неизвестны. Исследования позволяют предположить, что она играла (или все еще играет) важную роль в коммуникации. У животных подобные половые отличия иногда служат объектом полового отбора, указывая самкам на определенные черты потенциального партнера. К примеру, самки ласточок склонны выбирать себе самца с длинными симметричными хвостовыми перьями, еще и с большими белыми пятнами. Это признаки хорошего здоровья и стойкости к паразитам, которые самец может передать потомкам.



Ряд работ показал, что у людей борода (или ее отсутствие) тоже предоставляет информацию о ее владельце. Она помогает оценить возраст, зрелость, самоуверенность и социальный статус мужчины. Кроме того, мужчины с волосами на лице воспринимаются другими и более маскулинными, в частности из-за визуального увеличения размеров нижней челюсти и средней части лица. Другим мужчинам они также кажутся более доминирующими, агрессивными и физически сильными. Зато исследованиев отношении женщин к бороде сильно варьируют в результатах: одни показали, что женщинам больше нравится наличие волос на лице, другие — ее отсутствие. Это наводит на мысль, что мужская борода играет более весомую роль во внутриполовой коммуникации, то есть между мужчинами, а не межполовой. Ученые из Вроцлавского университета решили проверить, может ли длина бороды сигнализировать другим мужчинам о доминантности и агрессии.



Как определить связь бороды с такими чертами?



Ученые провели исследование с участием 97 молодых мужчин со средним возрастом 21,3 года. Большинство из них были физически активными, занимались физическими упражнениями в среднем по три раза в неделю, имели хорошее здоровье, без хронических болезней и недавних инфекций, не принимали гормональные препараты. Длина волос на их лице оценивалась с помощью цифровых инструментов и самооценки, которая заключалась в выборе наиболее подходящего изображения бороды (или ее отсутствия) из представленных.



Доминантность участников определяли на основе опросника с высокой надежностью тестирования, где необходимо было отметить, насколько участник согласен с утверждениями по пятибалльной шкале. Среди них встречались, например, «Обычно я принимаю решение за себя и других» и «Это я влияю на других, а не наоборот». Агрессивность мужчин определяли по уровню гормонов тестостерона и кортизола (последний определяли для точности результатов из-за его возможности снижать уровень тестостерона) в утренних образцах слюны до и после физической нагрузки, призванной было вызвать стремительный рост уровня тестостерона.



Насколько связано наличие бороды с тестостероном?



Исследование не выявило статистически значимой связи между уровнем тестостерона в слюне, наличии и длиной волосяного покрова, а также самооцененной доминантностью, что противоречит некоторым предварительным исследованиям . Единственная существенная корреляция в этом исследовании касалась значительного совпадения между длиной бороды, измеренной исследователями, и длиной, которую указали сами участники.



Предыдущие исследования указывали на то , что тестостерон может влиять на плотность и рост бороды, но эта работа не выявила подобной связи с длиной волос на лице и доминантностью. Ученые говорят, что не нашли подтверждения, что борода как визуальное проявление маскулинности может быть правдивым физиологическим признаком (относительно уровня тестостерона и агрессии) или психологическим индикатором доминантности. Отсутствие какой-либо корреляции (положительной или отрицательной) сразу опровергает два предположения: о том, что наличие бороды может быть честным признаком высокого уровня тестостерона и доминантности, а также о том, что борода может служить примером нечестной сигнализации, маскируя низкий уровень тестостерона и доминантности (ярким примером нечестной, обманной сигнализации являются самцы крабов Austruca annulipes, в которых после потери клешни может вырасти большая, более привлекательная для самок, которая на самом деле слаба и малопригодна для обороны и нападения). Поэтому пока кажется, что борода у мужчин просто эстетическим способом самовыявления, а не сигнализацией конкурентам или потенциальным партнеркам.



Однако авторы работы призывают других исследователей повторить их исследования, указывая на ограничение их работы. Да, небольшая выборка не позволяет делать общие выводы. Кроме того, не исключено, что участники могли специально отращивать бороду и отвечать в доминантной манере на вопросы опросника, чтобы казаться более маскулинными. Ученые также предлагают в последующих работах сосредоточиться на изучении связи между бородой и показателями здоровья, например восприимчивостью к болезням. Так можно будет оценить, могут ли волосы на лице быть объектом полового отбора, указывая на хорошее здоровье, как это свойственно половым признакам у некоторых других животных.