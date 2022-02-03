Исследование: искусственное осеменение увеличило частоту отказов от детенышей у больших панд

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Каким образом способ размножения может влиять на отношение к детенышу в панд? Самки больших панд почаще отрешаются от собственных новорожденных детенышей, зачатых вследствие искусственного осеменения, по сопоставлению с детенышами от естественного размножения. На это указывает исследование американских и китайских ученых, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science . Авторы склонны объяснять различие невозможностью самок оценить качество отца потомства, а значит и самого детеныша, при отсутствии опыта спаривания с ним при искусственном осеменении.



Большая



Между тем, некоторые ученые предполагают, что искусственное осеменение панд не всегда является лучшим вариантом разведения. В конце концов это вмешательство в естественный процесс, при котором роль самки существенно уменьшается. К примеру, часто она не может оценить качество самца, как во время естественного соперничества мужских особей. Со своей стороны, это может уменьшить вовлеченность самки в материнство, что приведет к ухудшению выживаемости потомства. Группа исследователей из Торонтского университета, Альянса дикой природы Зоопарка Сан-Диего и Китайского центра сохранения и исследования большой панды решили выяснить, имеет ли способ размножения действительно эффект на то, как панды обращаются со своими детенышами.



Как изучали больших панд? Большая панда ( Ailuropoda melanoleuca ) — один из самых известных видов, над сохранением которого уже не одно десятилетие работают охранники природы. В 2016 году охранный статус вида был измененс «Под угрозой вымирания» на «Уязвимый» из-за увеличения его численности в природе Китая на 17 процентов, то есть до 1864 особей, но это все еще очень мало. Сложная ситуация с пандами сложилась из-за стремительного разрушения их природной среды и осложнилась очень низкой рождаемостью этих животных как в природе, так и в неволе. В частности, для них свойственны задержка имплантации эмбриона, псевдобеременность и высокий уровень неуспешных спариваний. Поэтому сейчас размножение больших панд возлагается в основном на искусственное осеменение самок, при котором бывает легче добиться необходимого генетического разнообразия в популяции и сделать возможным размножение, когда естественным образом достичь этого не удается.Между тем, некоторые ученые предполагают, что искусственное осеменение панд не всегда является лучшим вариантом разведения. В конце концов это вмешательство в естественный процесс, при котором роль самки существенно уменьшается. К примеру, часто она не может оценить качество самца, как во время естественного соперничества мужских особей. Со своей стороны, это может уменьшить вовлеченность самки в материнство, что приведет к ухудшению выживаемости потомства. Группа исследователей из Торонтского университета, Альянса дикой природы Зоопарка Сан-Диего и Китайского центра сохранения и исследования большой панды решили выяснить, имеет ли способ размножения действительно эффект на то, как панды обращаются со своими детенышами.



Ученые проанализировали данные о больших пандах, собранных между 1996 и 2018 годами в учреждениях Китайского центра хранения и исследования большой панды в провинции Сычуань. За это время там родился 291 детеныш у 63 самок, причем искусственное осеменение использовали только в случаях, когда самец отсутствовал или погиб. В анализ включили информацию только 202 детенышей, способ зачатия и отец которых были точно известны. Из них 63 появились на свет в результате искусственного осеменения, а 139 – естественного размножения.



Главной задачей, которую поставили исследователи, было выявление выживаемости маленьких панд в первые три месяца, когда они приобретают самостоятельность, и особенности опеки самками за новорожденными детенышами в первый, наиболее уязвимый, месяц жизни.



Насколько по-разному воспринимают панды детенышей?



Способ размножения оказался не связан с продолжительностью беременности или весом новорожденных. Между тем, отличия заметили в частоте отказа самок от детенышей, что происходило обычно немедленно после рождения, изредка в течение первых трех дней. Так, панды отказались от примерно 40 процентов детенышей, рожденных благодаря искусственному осеменению. Зато только около 29 процентов родившихся после естественного спаривания (обычно матери-панды отказываются от одного из детенышей, когда рожают двойню). На выживаемость детенышей это не сильно повлияло, поскольку уход за брошенными пандами брали на себя сотрудники центра.



В случаях, когда самки все же не отказывались от детенышей, то заботились о них все равно, не зависимо от способа их зачатия. Они примерно были столь же внимательны, все равно часто осуществляли телесный контакт и кормили новорожденных. Детеныши, со своей стороны, не демонстрировали явных отличий в вокализации и привлечении внимания матерей.



Авторы подытоживают — их работа дает первые свидетельства о потенциальном негативном влиянии искусственного осеменения у животных. По их расчетам, оно увеличивает вероятность отказа матерей-пандов от своего детеныша на 37,9 процента по сравнению с естественным зачатием. Ученые склоняются к мнению, что это обусловлено невозможностью самки оценить качество самца, который является отцом детеныша, из-за отсутствия у них опыта ухаживания и спаривания. В конце концов, в природе у животных не раз наблюдалиповедение, когда матери лучше заботятся о потомстве, зачатом с более качественным самцом, чем с менее привлекательным. В то же время, ученые не исключают, что повлиять на частоту отказа от детенышей пандами мог и стресс, который самки переживали в результате процедуры искусственного осеменения, во время которого животное ловили и присыпали. Известно, что такой стресс оказывает влияние на оплодотворение и вынашивание детеныша, но возможно, что может иметь и более длительные последствия, которые проявляются при уходе за потомством.



Следует провести больше исследований, чтобы выяснить механизм воздействия искусственного осеменения на частоту отказа самками панд от своих детенышей. А пока ученые не отрицают пользы вмешательства в сохранение видов, но рекомендуют отдавать предпочтение естественному размножению больших панд или хотя бы давать возможность самкам спариваться рядом с применением искусственного осеменения.



