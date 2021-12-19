Исследование: астма может предотвратить развитие опухолей мозга

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Американские исследователи описали потенциальный механизм, отвечающий за уменьшение вероятности развития опухолей мозга у детей с генетической предрасположенностью к ним и астмой. Опыты на мышах показывают, что при астме Т-клетки увеличивают синтез белка декорина, препятствующий выработке клетками микроглии белка Ccl5, что является фактором роста глиомы зрительных путей. Результаты могут помочь в разработке нового лекарства как против опухолей мозга, так и против астмы. Исследование обнародовано в журнале Nature Communications .



Почему между астмой и опухолями мозга вообще стали искать связь?



Еще в 90-х годах прошлого века эпидемиологические исследования указывали на то , что люди с аллергическими состояниями имеют сниженный риск развития опухолей мозга. В частности, несколько лет назад исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе заметили , что опухоли мозга встречаются заметно реже у детей с астмой, даже если у них нейрофиброматоз первого типа — генетически обусловленное состояние, характеризующееся склонностью к росту опухолей нервной системы, особенно оптической глиомы. поражающая нервы зрительных путей. А последующие исследования показали, что может быть в механизмах работы иммунной системы: Т-клетки, вовлеченные в развитие воспалительного процесса при астме, оказались связанными с развитием оптической глиомы через взаимодействие с микроглией — типом иммунных клеток центральной нервной системы. В новой работе



Как подошли к работе учёные? Еще в 90-х годах прошлого века эпидемиологические исследования указывали на то , что люди с аллергическими состояниями имеют сниженный риск развития опухолей мозга. В частности, несколько лет назад исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе заметили , что опухоли мозга встречаются заметно реже у детей с астмой, даже если у них нейрофиброматоз первого типа — генетически обусловленное состояние, характеризующееся склонностью к росту опухолей нервной системы, особенно оптической глиомы. поражающая нервы зрительных путей. А последующие исследования показали, что может быть в механизмах работы иммунной системы: Т-клетки, вовлеченные в развитие воспалительного процесса при астме, оказались связанными с развитием оптической глиомы через взаимодействие с микроглией — типом иммунных клеток центральной нервной системы. В новой работе ученые из Сент-Луиса решили подробнее исследовать, какова связь между астмой и снижением риска опухолей мозга.



Поначалу учёные хотели убедиться, что астма действительно может уберегать от опухолей. Опыты провели на животных моделях – лабораторных мышах с генетической модификацией, которая приводит к проявлениям нейрофиброматоза и возникновению глиомы зрительных путей. Начиная с раннего возраста половину животных начали подвергать факторам, стимулирующим развитие астмы — аллергенам овальбумина и пылевым клещам, а другую



В конце концов у мышей, подвергшихся воздействию аллергенов, удалось вызвать проявления астмы, на что указывали воспалительные процессы в тканях легких. В то же время животные контрольной группы болезни дыхательной системы не приобрели, однако у них обнаружили существенно больший объем зрительных нервов, что указывало на развитие оптической глиомы, чего не наблюдали у мышей с астмой.



Таким образом, ученые убедились, что астма действительно может уменьшать риск развития глиомы даже при генетической склонности к ней. Далее ученые хотели выяснить, какой механизм лежит в основе этой защиты.



Каким образом астма уменьшает риск опухолей? Поначалу учёные хотели убедиться, что астма действительно может уберегать от опухолей. Опыты провели на животных моделях – лабораторных мышах с генетической модификацией, которая приводит к проявлениям нейрофиброматоза и возникновению глиомы зрительных путей. Начиная с раннего возраста половину животных начали подвергать факторам, стимулирующим развитие астмы — аллергенам овальбумина и пылевым клещам, а другую половину мышей , служившую контрольной группой, — нейтральному солевому раствору.В конце концов у мышей, подвергшихся воздействию аллергенов, удалось вызвать проявления астмы, на что указывали воспалительные процессы в тканях легких. В то же время животные контрольной группы болезни дыхательной системы не приобрели, однако у них обнаружили существенно больший объем зрительных нервов, что указывало на развитие оптической глиомы, чего не наблюдали у мышей с астмой.Таким образом, ученые убедились, что астма действительно может уменьшать риск развития глиомы даже при генетической склонности к ней. Далее ученые хотели выяснить, какой механизм лежит в основе этой защиты.



Предыдущие исследования на мышах указывали, что развитие опухоли мозга при нейрофиброматозе происходит из-за активации нейронами Т-клеток. Последние начинают производить белок Ccl4, который активирует клетки микроглии для выработки белка Ccl5 — фактора роста, необходимого для развития и роста глиомы. Ученые ожидали, что при астме Т-клетки производят меньшее количество CCl4. Но как выяснилось, выработка Ccl4 не изменяется, а в оптических нервах существенно уменьшается экспрессия Ccl5. То есть астма каким-либо другим путем препятствует активации микроглии на выработку Ccl5.



Ученые предположили, что Т-клетки, кроме Ccl4, производят еще какое-то вещество, подавляющее выработку Ccl5. Чтобы проверить это, они сравнили РНК Т-клеток мышей после воздействия аллергенов и контрольных животных. Внимание привлекла увеличенная экспрессия гена белка декорина: предыдущие исследования на мышах показали , что его угнетение уменьшает проявления астмы и патологические изменения в легких при воздействии аллергенов. Изучение базы данных экспрессии генов среди пациентов с астмой указало, что у людей заболевание тоже сопровождается увеличением выработки декорина. Проведя опыты на культурах клеток, ученые показали, что декорин действительно уменьшает выработку микроглией Ccl5 до уровня, которого недостаточно для развития глиомы. Поэтому, скорее всего, астма защищает от глиомы из-за увеличения экспрессии гена декорина в Т-клетках пациентов.



На ключевую роль соединения указал и следующий опыт на животных, в ходе которого ученые давали мышам с нейрофиброматозом с раннего возраста раствор с декорином. Подобно животным, подвергшимся воздействию аллергенов, у этих испытуемых не заметили изменений в объеме зрительных нервов и развитии глиомы. Поскольку стимуляция клеток микроглии на выработку происходит через активацию белка NFkB, то ученые дополнительно проверили, можно ли предотвратить возникновение глиомы у мышей, если им давать другой ингибитор NFkB — фенетиловый эфир кофейной кислоты, коммерчески доступный в настоящее время. Как и в случае с инициацией астмы аллергенами и применением декорина, у мышей не развилось опухолей оптических нервов, хотя и наблюдались изменения в составе микроглии и популяций Т-клеток.



Таким образом, исследователи показали, что одни и те же вещества могут оказывать положительное или негативное влияние, в зависимости от места действия: в центральной нервной системе декорин предотвращает формирование опухолей, но в легких способствует усилению воспаления. Далее ученые планируют исследовать, оказывают ли такое же влияние на развитие опухолей другие заболевания, а также насколько оно характерно для людей. Поняв эти механизмы лучше, можно разработать новое эффективное лекарство против онкологических, аутоиммунных и неврологических болезней.