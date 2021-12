Исследование: аммиак может превратить облака Венеры в пригодные для жизни

Согласно новому исследованию, непригодная для жизни серная среда в атмосфере Венеры может нейтрализовать аммиак . Он объяснит атмосферные аномалии распределения водяных паров и серы на планете, а еще сможет создать «карманы», пригодные для венерианской жизни. Ученые считают, что аммиак растворяется в каплях серной кислоты, нейтрализуя ее и превращая в сульфит аммония. Так некоторые места в атмосфере Венеры могут походить не на разрушающую кислую среду, а на вполне пригодную для жизни земных экстремофилов оболочку. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.