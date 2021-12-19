Исследование американских ученых на мышах помогло лучше понять механизм влияния физической активности на работу мозга

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Зачем изучают влияние физической активности на организм? Плазма крови мышей, активно пользующихся беговым колесом, вызвала в гиппокампе малоподвижных мышей такие изменения, если бы они регулярно занимались бегом. В частности, в их мозге увеличилось количество нейронов, повысилась выживаемость клеток. Это могут объяснить лучшие результаты этих животных в тестировании на память и обучении по сравнению с мышами, получившими плазму таких же малоподвижных животных. Одна из ключевых ролей в этом принадлежит увеличению уровня белка кластерина в крови вследствие физических нагрузок, указывают американские ученые в журнале Nature .





Как выясняли действие тренировок на мозг? Все больше научных исследований раскрывают пользу физической активности в поддержании здоровья и борьбе с заболеваниями. Кроме более очевидного эффекта подвижного образа жизни на сердечно-сосудистую систему и метаболизм, растет количество свидетельств о значимом влиянии на работу нервной системы, в частности мозга. Одно из последних исследований на эту тему показало , что интенсивные физические нагрузки могут помочь бороться с тревожными расстройствами. Остальные работы указывали, что спортивные упражнения защищают от нейродегенеративных изменений. Вероятно, этому способствует уменьшению воспалительных процессов в нервной ткани, но точно механизмы воздействия физических нагрузок на нервную систему не изучены. Новая работа ученых и медиков Стэнфордского университета и Системы здравоохранения по делам ветеранов в Пало-Альто, по крайней мере, частично позволяет расширить наше понимание реакции мозга на физическую активность.



Ученые хотели выяснить, вызвано ли влияние физических нагрузок на мозг увеличением в крови концентрации определенных биологически активных соединений. На этот раз сосредоточились на конкретной части мозга – гиппокампе, который играет ключевую роль в запоминании и обучении.



Опыты провели на двух группах лабораторных мышей: первая содержалась в клетках со свободным доступом к беговому колесу, другие были лишены его и потому вели малоподвижный образ жизни. В течение 28 дней ученые наблюдали за происходящими с животными изменениями. Как выяснилось, у мышей-бегунов существенно выросла выживаемость клеток мозга, в том числе нейронов, а также увеличилось количество их предшественников и нейрональных стволовых клеток и астроцитов. Тогда ученые решили проверить, что произойдет с третьей, неактивной группой мышей, если им каждые три дня производить переливание плазмы крови от тренированных или нетренированных животных в течение 28 дней.



К каким изменениям привело к переливание крови?



Мыши, получавшие в течение месяца плазму бегунов, имели заметно более высокую выживаемость клеток мозга, у них наблюдалось больше способных к активному разделению клеток, в частности предшественников нейронов, чем у мышей, получавших плазму малоподвижных животных. В общем, изменения в их мозге были подобными таковым у мышей, которые в течение 28 дней тренировались в беговом колесе.



Две группы отличались также по показателям экспрессии 1952 генов клеток гиппокампа. Из них 61 процент характеризовался у мышей после плазмы бегунов уменьшением экспрессии (гены вовлечены в клеточной миграции, адгезии, дифференциации и разрастании эпителиальных клеток и т.п.), а остальные - увеличением (например гены, вовлеченные в обучении, запоминании, иммунных процессах и нейропластичности). Одним из самых больших отличий было уменьшение активности воспалительных процессов. Последующие опыты показали, что плазма активных мышей устраняет у мышей даже воспаление нервной системы, вызванное введением липополисахарида — компонента мембраны бактерий с воспалительными свойствами.



Кроме изменений на тканевом и молекулярном уровне, ученые наблюдали поведенческие различия. Да, животные после курса переливания плазмы активных мышей лучше выполняли задания на обучение и память. В частности, тратили на треть меньше времени на прохождение водного лабиринта, где им нужно было находить платформу в наполненном водой бассейне.





Сравнение белкового состава плазмы крови активных и малоподвижных мышей указало, что за противовоспалительное свойство первых, скорее всего, отвечает соединение кластерин, которое было среди тех, уровень которых увеличивается в результате тренировок. Она производится преимущественно клетками печени и задействована в регуляции активации системы комплемента (группы молекул, являющихся частью гуморального иммунитета), участвует в подавлении воспаления. Введение мышам кластерина тоже помогло уменьшить выработку клетками гиппокампа провоспалительных молекул у мышей, у которых спровоцировали нейровоспаление введением липополисахарида, и у мышей, у которых хроническое воспаление нервной ткани было обусловлено генетически спровоцированными проявлениями болезни Альцгеймера.



Дополнительно учёные провели небольшое исследование с людьми для проверки результатов, полученных на животных. Они исследовали плазму крови 20 ветеранов с нарушением памяти до и после шестимесячной программы физических тренировок. И подобно результатам на животных, у людей после увеличения активности уровень кластерина был выше, чем до этого.



Исследование помогает лучше понять механизмы влияния физической активности на работу мозга, но не менее важно, что оно может способствовать разработке новых лекарственных средств для лечения нейродегенеративных и воспалительных патологий.