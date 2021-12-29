Илон Маск рассказал, когда отправит первого человека на Марс

18:07 29 Декабрь Киев, Украина

Основатель SpaceX и Tesla Inc. Илон Маск заявил, что планирует высадить людей на Марс в течение пяти-десяти лет.

Об этом миллиардер заявил при записи подкаста исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана.

"Когда, вы думаете, SpaceX высадит человека на Марсе?" – спросил Фридман. "В лучшем случае – за 5 лет, в худшем – за 10", – ответил Маск после 10-секундной паузы.

Когда ведущий подкаста попытался уточнить, какие факторы могут помешать высадке человека на Красной планете, Маск сказал, что космический корабль Starship - "самая продвинутая ракета, за все времена", и сейчас главный вызов - "минимизировать стоимость вывода на орбиту тонну груза и, наконец, стоимость доставки тонны груза на поверхность Марса".



В мае Starship прошел пятое испытание на значительной высоте, а в 2023 году запланирован коммерческий полет ракеты на Луну. Как говорят в НАСА, пилотируемая миссия на Марс запланирована на 2030-е годы. Китайская космическая программа также планирует добраться до Марса до 2033 года.



По словам миллиардера, человечество следует к исследованию Марса и возведению там колонии, ведь "за где-то через 500 миллионов лет Земля станет слишком горячей для жизни". Он сказал, что это звучит как очень долгое время, но учитывая, что Земля существует 4,5 миллиарда лет, "и впервые за 4,5 миллиарда лет можно расширить жизнь за пределы Земли".



Компания Маска основана чуть менее 20 лет назад, но за это время успела укрепить свои позиции лидера в области пилотируемых и беспилотных полетов, двигаясь к статусу монополиста рынка, пишет Space.com. В частности, за уходящий год компании удалось осуществить 31 запуск ракеты Falcon 9 со спутниками, формирующими сеть Starlink.