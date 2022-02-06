Идеи Леонардо да Винчи воплощаются в жизнь: создан дрон по его эскизу

13:12 05 Февраль Киев, Украина

О многогранном таланте великого мастера, художника, изобретателя и т.д., и т.д., можно говорить очень много, ведь талантливый человек талантлив во всем. Радует то, что многие его расчеты и инженерные идеи всё же нашли свое воплощение, пусть даже столетия спустя.

Совсем недавно, а это более 500 лет после жизни да Винчи, группа инженеров из Университета Мэриленда воспользовалась одним из его эскизов для создания вполне функционального современного дрона.

К сожалению, в конце 1480-х годов да Винчи не смог по ряду банальных причин воплотить в жизнь свое изобретение - одноместный вертолет, приводимый в движение "воздушным винтом". Но эскизы задумки мастера сохранились до наших дней.

На основании конструкции "воздушного винта" да Винчи был построен беспилотный квадрокоптер, названный Crimson Spin. В отличие от задумки автора, штопорообразные пластиковые крылья квадрокоптера приводят в движение не люди, а электрический двигатель.

Впервые полет уникального коптера Crimson Spin был продемонстрирован на конференции Transformative Vertical Flight одним из его создателей - Остином Прете.

Ученые отметили, что благодаря уникальной аэродинамике Crimson Spin, создается минимальный поток воздуха вниз. А это значит, что, в отличие от привычных аппаратов вертикального взлета, будет снижен шумовой эффект.