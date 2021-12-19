Генная модификация спасла мышь от кишечной инфекции

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Американским ученым удалось сменить профиль кишечного микробиома в живом организме, применив генную инженерию. Они создали бактериофаг со встроенной в него системой CRISPR-Cas9, которая нацеливается только на конкретный штамм кишечной палочки в кишечнике мышей. Так они смогли почти полностью устранить из кишечного микробиома мышей выбранный штамм, не затрагивая других. Результаты обнародованы в журнале Cell Reports .



Зачем редактировать геном у бактерий кишечника?



Как показали многочисленные исследования последних лет, кишечный микробиом играет одну из основных ролей в поддержании и ухудшении здоровья человека. Его роль зависит от численности и видового состава микробной группировки. Так, микробиом кишечника уже связывали с рассеянным склерозом , защитой от радиации, склонностью к набору веса, нарушениями сна, робостью у младенцев и воспалительными болезнями.кишечника. Такие исследования позволяли выявить группы микробов, которые могут быть вовлечены в развитие или предотвращение заболеваний. Но определить роль отдельных симбионтов сложно, поскольку это часто требует точного контроля состава кишечного микробиома – возможности добавлять или устранять микробы на уровне вида или даже штамма. Помочь этому могут современные технологии редактирования генома, например, система CRISPR-Cas. Ее можно встроить в бактериофаги, нацеленные на конкретные бактерии. Инфицируя бактериальную клетку, вирус будет доставлять в нее систему редактирования генома, которая внесет точные модификации по желанию исследователей. Подобную технологию в кишечнике живого организма впервые опробовали учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско с коллегами в своей новой работе.



Какой генетической модификацией занимались учёные?



Авторы сосредоточились на изменении генома кишечной палочки ( Escherichia coli ) в организме лабораторных мышей. Эта бактерия является частью нормального микробиома кишечника, но некоторые ее штаммы способны вызвать серьезное отравление. Для модификации кишечной палочки ученые использовали вирус М13, естественно ее инфицирующий, но не вызывающий, как многие другие, разрушения клетки при выделении из нее вирионов. Они изменили вирус, добавив в него систему CRISPR-Cas9 и нацелив на конкретный штамм кишечной палочки.



Чего удалось добиться генной инженерией?



Первоначально ученые заразили 19 мышей двумя устойчивыми к антибиотикам штаммами кишечной палочки. В то же время, животным давали антибактериальные препараты, чтобы увеличить количество выбранных E. coli в кишечнике. В конце концов, это привело к тому, что эти штаммы стали доминантными в микробиоме.



Следовательно, исследователи орально ввели части мышей раствор с модифицированными бактериофагами, нацеленными на один из штаммов кишечной палочки. Инструмент CRISPR-Cas9 дал им возможность распознавать характерные для бактерий этого штамма фрагменты генома и разрезать часть ДНК, помешав их размножению.



Через две недели доля кишечных бактерий, на которых нацелились, у обработанных соответствующими бактериофагами мышей составила в среднем всего 1 процент. В то время как у контрольной группы мышей, которым таких вирусов не вводили, исследуемый штамм кишечной палочки составлял в среднем 99 процентов.



Ученые считают, что их работа показывает возможность применения технологии CRISPR для точной манипуляции кишечным микробиомом в организме млекопитающих. Они надеются, что в будущем подобным образом можно будет лечить заболевание, например, ориентируясь на конкретных возбудителей. Это позволит избежать использования антибиотиков, поражающих не только патогенные бактерии, но и полезные. Но прежде чем это станет возможным, необходимо усовершенствовать подход и обойти существующие ограничения. К примеру, в этом исследовании ученые обнаружили несколько механизмов, благодаря которым бактерии могут избегать влияния CRISPR-Cas9.