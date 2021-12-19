Генная инженерия помогла вырастить животных необходимого пола

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Зачем нам выращивать животных одного пола? Британские ученые показали, что инструмент редактирования генома CRISPR-Cas9 можно приспособить к контролю за полом потомства животных: по желанию разводить особей только мужского или женского пола, увеличив при этом долю лиц желаемого пола. Метод состоит в разделении элементов системы CRISPR-Cas9 по геномам материнского и родительского организмов, сочетание которых в эмбрионах дочерей или сыновей приведет к их гибели еще до имплантации в матку. Статья с описанием технологии обнародована в журнале Nature Communications.



Животные и животные продукты используются по всему миру в огромных количествах и по разным причинам. Одними из основных сфер, возлагаемых на разведение животных, есть научные исследования и сельское хозяйство. Кроме масштабов, общим для них является избирательность по отношению к полу животных. В большинстве научных исследований, стремясь уменьшить количество вариаций между испытуемыми, ученые используют животных одного пола. А изучение многих болезней и физиологических процессов, таких как рак простаты или груди, формирование яйцеклеток и сперматозоидов, возможно осуществить только на самцах или самках.



В животноводстве обычно наибольшую ценность имеют женские особи. Так, у рогатого скота самки дают молоко, мясо и участвуют в размножении, тогда как самцы служат только для разведения и иногда мяса. При выращивании свиней роль самцов еще меньше: поскольку после наступления половой зрелости их мясо приобретает неприятный запах, то их необходимо либо кастрировать, либо убить до пубертатного возраста, имеющего этические и экономические последствия. Аналогично, при выращивании кур самцы, не несущие яйца, нужны далеко не в таких количествах, в которых они появляются.



Проблему с избытком отдельного пола сейчас решают преимущественно не слишком нравственно и выгодно — уничтожением лишних особей. К примеру, в мире ежегодно убивают 6-7 миллиардов однодневных петушков. Целесообразнее было бы выращивать животных с желаемым перекосом у пола. Такие способы есть, но они не всегда обладают высокой эффективностью, а кроме этого влияют на фертильность или существенно уменьшают количество потомства. Помочь может редактирование генома. С помощью инструмента молекулярных ножниц CRISPR-Cas9 ученые могут приводить к гибели эмбрионов мужского или женского пола, например, у комаров, мух или шелкопрядов. Но пока технология недостаточно изучена для применения у млекопитающих, что побудило ученых Института Фрэнсиса Крика и Кентского университета заняться исследованием.



Как подстраивали CRISPR-Cas9 к контролю пола млекопитающих?



Система редактирования генома CRISPR-Cas9 состоит из двух основных элементов: фермента Cas9, способного разрезать ДНК, и направляющей РНК, указывающей ему, в каком месте нужно осуществить разрез. Чтобы система действовала избирательно в отношении пола, ученые решили поместить ген одного элемента в геном материнской особи, а ген другого – в Х или Y хромосому мужскую. Таким образом, ее действие проявится только при объединении направляющей РНК и фермента в одном организме, а носительство только одного элемента не будет иметь негативных последствий.



Но инструмент нужно нацелить на важный ген, нарушение которого повлечет за собой гибель эмбриона отдельного пола на как можно более раннем этапе. Ученые хотели, чтобы это происходило на стадии нескольких клеток, еще до имплантации зародыша в стенку матки. Они нацелили молекулярные ножницы на ген TOP 1 , кодирующий необходимый для нормальной репликации и репарации ДНК фермент, а повреждение которого приводит к смерти эмбрионов у мышей на стадии 4-16 клеток. Испытание технологии было проведено на генномодифицированных лабораторных мышах.



Как сработало генетическое редактирование?



Сначала ученые выясняли, могут ли они повлечь гибель женских эмбрионов. Для этого они скрестили самок, аутосома (не половая хромосома) которых содержала ген направляющей РНК, с самцами, чьи Х хромосомы имели ген белка Cas9. Поскольку у млекопитающих женский пол определяется набором половых хромосом XX, то объединение двух элементов системы CRISPR-Cas9 (по одному из автосомы от матери и Х хромосомы от отца) у дочерей должно привести к их нежизнеспособности. Подход оказался очень успешным: в 36 выводках, в которых суммарно родилось 130 детенышей, не было ни одной самки.



В другом эксперименте исследователи скрестили самок, имевших ген направляющей РНК с самцами, у которых ген Cas9 содержался уже на Y хромосоме. В таком случае дочери, у которых набор XX и Y нет хромосомы, наследовали от матерей ген направляющей РНК, но не получали от отца ген Cas9, и выживали. В то время как в геноме эмбрионов самцов, имеющих набор ХY, сочетались оба элемента системы CRISPR, и они погибали. Из 36 выводков, в которых родилось 120 детенышей, не было ни одного самца.



Интересно, что вопреки ожиданиям получить снижение числа потомства у животных на 50 процентов, ученые наблюдали за сохранением его на уровне 61-72 процента от показателя контрольных животных. То есть детенышей одного пола рождается даже больше, чем обычно. Вероятно, из-за общего уменьшения количества эмбрионов не имеющие летальной комбинации трансгенов имеют более высокие шансы выжить и имплантироваться.



Таким образом, ученые представили технологию контроля за полом потомства, которая имеет 100-процентную эффективность у мышей и при этом не оказывает негативного влияния на плодовитость родителей или здоровье детенышей. Поскольку ген TOP 1 консервативен у млекопитающих, подобный способ генетического контроля можно будет применить и для других животных, в частности свиней и рогатого скота. Кроме того, хотя пол у птиц определяется иным образом, авторы описывают в статье метод приспособления их технологии к регуляции количества самцов в птицеводстве. Они надеются, что благодаря результатам их труда удастся снизить количество лишних жертв в науке и животноводстве. Впрочем, сельскому хозяйству сначала придется побороть неприязнь к генной модификации.