Гарвардский экономист приводит доказательства в пользу того, что люди продолжают эволюционировать, а генетики прогнозируют новый облик человечества через 200 тысяч лет.В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, экономист Джонатан Бичем (Jonathan Beauchamp) охватил 20 000 американцев, рожденных с 1931 по 1953 гг., шизофрению, возраст начала менструации и уровень образования Группа была выбрана неслучайно, ведь все люди вышли из репродуктивного возраста, поэтому для них было достаточно просто рассчитать показатель репродуктивного успеха.Бичем нашел доказательства эволюции по двум направлениям – незначительное увеличение возраста первой менструации и уменьшение показателя репродуктивного успеха у людей с высшим образованием. То есть люди с низким образованием чаще создавали семьи и имели больше детей, таким образом получали генетическое преимущество.Среди научного сообщества распространено мнение, что несмотря на активную эволюцию, человечество создало немало барьеров на ее пути. Современная медицина спасает жизнь тем, кто еще несколько десятилетий назад умер бы естественной смертью, а искусственное оплодотворение помогает парам с высшим образованием, даже в преклонном возрасте, завести детей.Когда мы думаем об эволюции человека , возвращаемся на десятки тысяч лет в прошлое, когда в диком мире царил естественный отбор. Тогда средняя продолжительность жизни человека составляла 16-18 лет, а достигшие 30 лет могли по праву считаться старейшинами. В отсутствие антибиотиков в тропическом климате любая царапина могла стать причиной заражения крови и смерти. Один ложный шаг, и вы на обочине эволюции, сброшены в бездну естественным отбором.В конечном счете исследователи отмечают, что даже индустриализация и развитие медицины не остановили эволюцию нашего вида. По некоторым данным, за последние 10 тысяч лет скорость мутаций в геноме человека увеличилась в 100 раз. И если вы спросите, что за темная энергия дает такое ускорение мутациям в нашем геноме, ответ — вирусы. Мы еще вернемся к этим странным созданиям из прошлого планеты, а пока рассмотрим 5 фактов, которые демонстрируют, что эволюция человека идет полным ходом.