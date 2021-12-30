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В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, экономист Джонатан Бичем (Jonathan Beauchamp) охватил 20 000 американцев, рожденных с 1931 по 1953 гг., шизофрению, возраст начала менструации и уровень образования Группа была выбрана неслучайно, ведь все люди вышли из репродуктивного возраста, поэтому для них было достаточно просто рассчитать показатель репродуктивного успеха.



Бичем нашел доказательства эволюции по двум направлениям – незначительное увеличение возраста первой менструации и уменьшение показателя репродуктивного успеха у людей с высшим образованием. То есть люди с низким образованием чаще создавали семьи и имели больше детей, таким образом получали генетическое преимущество.



Среди научного сообщества распространено мнение, что несмотря на активную эволюцию, человечество создало немало барьеров на ее пути. Современная медицина спасает жизнь тем, кто еще несколько десятилетий назад умер бы естественной смертью, а искусственное оплодотворение помогает парам с высшим образованием, даже в преклонном возрасте, завести детей.



Когда мы думаем об эволюции



В конечном счете исследователи отмечают, что даже индустриализация и развитие медицины не остановили эволюцию нашего вида. По некоторым данным, за последние 10 тысяч лет скорость мутаций в геноме человека увеличилась в 100 раз. И если вы спросите, что за темная энергия дает такое ускорение мутациям в нашем геноме, ответ — вирусы. Мы еще вернемся к этим странным созданиям из прошлого планеты, а пока рассмотрим 5 фактов, которые демонстрируют, что эволюция человека идет полным ходом.



1. Взрослые люди переваривают молоко Гарвардский экономист приводит доказательства в пользу того, что люди продолжают эволюционировать, а генетики прогнозируют новый облик человечества через 200 тысяч лет.В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, экономист Джонатан Бичем (Jonathan Beauchamp) охватил 20 000 американцев, рожденных с 1931 по 1953 гг., шизофрению, возраст начала менструации и уровень образования Группа была выбрана неслучайно, ведь все люди вышли из репродуктивного возраста, поэтому для них было достаточно просто рассчитать показатель репродуктивного успеха.Бичем нашел доказательства эволюции по двум направлениям – незначительное увеличение возраста первой менструации и уменьшение показателя репродуктивного успеха у людей с высшим образованием. То есть люди с низким образованием чаще создавали семьи и имели больше детей, таким образом получали генетическое преимущество.Среди научного сообщества распространено мнение, что несмотря на активную эволюцию, человечество создало немало барьеров на ее пути. Современная медицина спасает жизнь тем, кто еще несколько десятилетий назад умер бы естественной смертью, а искусственное оплодотворение помогает парам с высшим образованием, даже в преклонном возрасте, завести детей.Когда мы думаем об эволюции человека , возвращаемся на десятки тысяч лет в прошлое, когда в диком мире царил естественный отбор. Тогда средняя продолжительность жизни человека составляла 16-18 лет, а достигшие 30 лет могли по праву считаться старейшинами. В отсутствие антибиотиков в тропическом климате любая царапина могла стать причиной заражения крови и смерти. Один ложный шаг, и вы на обочине эволюции, сброшены в бездну естественным отбором.В конечном счете исследователи отмечают, что даже индустриализация и развитие медицины не остановили эволюцию нашего вида. По некоторым данным, за последние 10 тысяч лет скорость мутаций в геноме человека увеличилась в 100 раз. И если вы спросите, что за темная энергия дает такое ускорение мутациям в нашем геноме, ответ — вирусы. Мы еще вернемся к этим странным созданиям из прошлого планеты, а пока рассмотрим 5 фактов, которые демонстрируют, что эволюция человека идет полным ходом.

Раньше только младенцы, пившие грудное молоко, обладали способностью переваривать лактозу. Когда ребенок рос, встроенный механизм выключал этот ген, но когда мы научились содержать свой скот и коров, способность пить молоко стала эволюционным преимуществом. Люди, которые научились перерабатывать лактозу, имели особую генетическую мутацию, и с ней они эффективнее передавали свои гены потомкам. Исследование 2006 г. подтверждает факт, что способность воспринимать лактозу начала развиваться еще 3000 лет назад в Восточной Африке. Сегодня 95% населения Северной Европы имеет генетическую мутацию и спокойно пьет молоко. Хотя не трудно найти и тех, для кого молоко – «запретный» продукт.

2. Зубы мудрости стали лишними

История "мудрых" зубов снова ведет нас к предкам. Они имели значительно большие челюсти и скверную диету из корней, орехов и листьев. Их зубы подвергались настоящим испытаниям: нелегко обгрызать кости с сырым мясом мамонта и высасывать костный мозг, а? Тогда эволюция подарила третью группу коренных зубов, эдакую запаску на случай потери основных. Наша современная диета намного "мягче", мы едим меньше, ведь мы можем оставить еду в холодильнике на потом. Поэтому наши челюсти уменьшились в размерах, а спасительные зубы "мудрости" выпадают так и не выполнив своей миссии. Им просто не хватает места.



По некоторым данным, почти у 35% населения планеты уже не было зубов мудрости при рождении. Ученые полагают, что совсем скоро этот рудимент исчезнет навсегда.





3. Мы разрабатываем оружие против заболеваний

Гонки вооружений не прекращаются и внутри нас самих. В 2007 году группа исследователей в поисках следов современной эволюции нашла 1800 генов, которые стали проявлять себя в геноме только за последние 40 тысяч лет. Большинство из них предназначено для борьбы с различными заболеваниями, такими как малярия. Другим эволюционным триггером стали города, где население приобрело генетические вариации, которые позволили противостоять туберкулезу и проказе.

4. Уменьшение мозга

Это еще не означает, что мы превратимся в овощи, хотя идею поддерживают отдельные ученые. За последние 30 тысяч лет наш мозг снизился с 1500 до 1350 кубических сантиметров. Мы потеряли значительный кусок мозга, размером с теннисный мяч, однако это также можно объяснить эволюцией. С одной стороны, мы стали жить в группах, а затем создали общество, где ответственность отдельных людей за выживание уменьшилась. Вполне возможно, что коллективная безопасность свела антропологическую корреляцию между участками, отвечающими за выживание, и интеллектом.



Другая группа ученых считает, что уменьшение мозга человека свидетельствует о повышении его эффективности. Когда мозг сжимается, он изменяет структуру, чтобы работать быстрее, но в то же время занимает меньше места в комнате. Если вы верите в позитивизм, то думайте, что мы эволюционируем в молниеносных интеллектуалов.



В течение десятков тысяч лет наш мозг уменьшался, но вместе с тем наш геном накапливал многочисленные генные мутации, которые были необходимы для адаптации. Эти мутации обеспечили развитие мозга и трансформацию системы нейтротрансмиттеров, ответственную за быстродействие компьютера.





5. Голубые глаза мутантов

У всех наших предков были карие глаза, но приблизительно 10 000 лет назад у человека, обитавшего у Черного моря возникла генетическая мутация, приведшая к изменению цвета ее глаз на голубой. Ученые по-прежнему ломают головы, пытаясь понять причины особой устойчивости этой мутации, однако догадки указывают на практическую роль этого явления. В 2007 году группа исследователей во главе с профессором Бруно Лайонгом объяснила это следующим образом:



Эволюционно на мужчин возложено значительное давление, заставляющее не тратить родительскую заботу на детей от других мужчин.



Биологически пари с голубыми глазами практически невозможно родить ребенка с карими глазами. Это могло привлечь внимание наших предков как индикатор верности – если у вас и вашей женщины голубые глаза, а ребенок родился с темными зрачками, тогда… берегись.



Результаты эксперимента Лаенга и его команды показали, что студенты с голубыми глазами предпочитали девушки с такой же мутацией, видя их более привлекательными. В то же время девушки и парни с карими глазами не показали особо выраженных предпочтений.





Движущая сила эволюции

Науке давно известно, что главным фактором эволюции исконно является борьба с нежелательными организмами и патогенами. В новом исследовании ученые впервые смогли изучить эти связи среди различных видов и их геномов.



Проработав большой объем данных, они установили, что 30% всех протеиновых адаптаций с момента разделения предка человека и шимпанзе произошло под действием вирусов.



Что дальше?

Исходя из того, как мы менялись последние 30 000 лет, можно проследить, как эволюция будет формировать человечество в будущем. Кое-что мы продолжим терять, в частности, волосы, а челюсть и зубы продолжат уменьшаться. Вместе с тем, наши головы также могут стать меньше. Но в 21 веке появляются и другие факторы влияния, в частности, технологии и глобализация, которые также участвуют в эволюционной игре. Итак, как мы будем выглядеть через какие-то тысячи лет?



Люди или биороботы

Мы уже начали использовать технологии, чтобы улучшить собственное тело. Кое-кто вынужден это делать из-за потери конечностей и отказа органов, им на помощь приходят современные роботизированные системы, которыми можно управлять собственными нервными импульсами или мозговыми волнами. Очень вероятно, что уже через 100 лет вы не найдете среди прохожих пожилого человека с интегрированными технологиями в теле.