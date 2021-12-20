Генетическая идентичность близнецов сильно преувеличена - ученые

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Но и генетически некоторые близнецы не одинаковы, как выяснили ученые во главе с Гакононом Джонсоном (Hakon Jonsson) из компании «deCODE Genetics» в Исландии. Для своего исследования ученые проанализировали 387 пар близнецов и их семьи, выяснив, отличаются ли их ДНК .



Различия в ДНК близнецов могут возникать, если в клетках одного зародыша происходят мутации, а в другом нет. Это возможно, поскольку эмбрионы делятся в первые дни после оплодотворения. Согласно распространенным теориям, близнецы обладают одинаковым геномом . Поскольку геном развивается из той же оплодотворенной яйцеклетки, последовательность ДНК в их клетках должна быть идентична. При этом братья и сестры могут по-разному выглядеть, писать разными руками, иначе вести себя и иметь разное состояние здоровья. Это можно объяснить влияниями окружающей среды, а также эпигенетическими изменениями ДНК, влияющими на активность генов.Но и генетически некоторые близнецы не одинаковы, как выяснили ученые во главе с Гакононом Джонсоном (Hakon Jonsson) из компании «deCODE Genetics» в Исландии. Для своего исследования ученые проанализировали 387 пар близнецов и их семьи, выяснив, отличаются ли их ДНК .Различия в ДНК близнецов могут возникать, если в клетках одного зародыша происходят мутации, а в другом нет. Это возможно, поскольку эмбрионы делятся в первые дни после оплодотворения.

«До сих пор среднего количества отличий в геномах монозиготных близнецов не определяли, также неизвестно было, какие мутации и когда наступают», – объяснили ученые.

Анализы показали: около 15% однояйцевых близнецов имеют обусловленные мутациями генетические отличия. Количество отличий колеблется – от нескольких до 100 генетических изменений. В среднем генетическое различие между всеми изучаемыми парами близнецов составляло около 5,2 мутации.



Сравнение также позволяет определить, когда наступили присутствующие у близнецов мутации. Если, например, все клетки организма и эмбриональные клетки близнеца наделены определенной мутацией, которой нет у другого из близнецов, тогда генетическое изменение должно произойти на ранней стадии эмбрионального развития – от одной до двух недель после оплодотворения. Ведь в этот момент культуры клеток эмбрионов отделяются от клеток организма, объяснили учёные.



В некоторых случаях наступают мутации в клетках еще общей зиготы. Если потом эта клетка отделяется и из нее получается близнец, он получает мутацию.

«Мутации, которые встречаются среди испытуемых близнецов и передаются генетически, должны были происходить из одной клеточной культуры, образовавшейся от 5 до 6 митозов после возникновения зиготы», – сказали Джонсон и его команда.

Но мутации могут происходить даже после разделения двух близнецов. Чем раньше это произойдет, тем сильнее мутация распространится на органы и ткани. Бывают также случаи, когда близнецы при разделении эмбрионов перенимают как мутированные, так и немутированные клетки. Тогда мутации будут присутствовать только в некоторых тканях близнеца.

«До сих пор фенотипные отличия у монозиготных близнецов преимущественно объясняли влияниями окружающей среды, – сказал Джонсон и его команда. – Исходили из того, что влияние от этих мутаций, отличающих близнецов, несущественно». Однако новые результаты доказывают, что так бывает не всегда.

Это важно и для исследования близнецов в медицине. Ведь сравнение двух близнецов часто производят, чтобы определить масштаб наследственных компонентов при развитии болезней.