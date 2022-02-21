Космический телескоп «Габбл» зафиксировал тройное слияние галактик в 681 миллион световых лет от нас в созвездии Рака. Галактику IC 2431 нашли в рамках проекта Galaxy Zoo, в котором более ста тысяч астрономов-любителей классифицируют галактики по снимкам, сделанным «Габблом».
На опубликованном NASA фото можно рассмотреть пылевые облака и звездные вихри в свете фоновой галактики, которая позволяет «заглянуть» за газопылевое облако, закрывающее центр изображения IC 2431. По мере того, как газ из трех соседних галактик сталкивается и конденсируется. , из которого потом появятся новые звезды, собирается в центре новой галактики
Это изображения из серии наблюдений «Габбла», нацеленные на поиск необычных галактик, обнаруженных в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo. NASA пригласили более сотни тысяч добровольцев для классификации изображений более 900 тысяч галактик, сделанных телескопом. По словам агентства, краудсорсинговый проект за 175 дней работы выполнил то, на что астрономам понадобились бы годы.
Слияние является обычным процессом для галактик и даже наша собственная галактика - Млечный Путь, как недавно выяснилось, вобрал в себя около пяти галактик с более чем сотней миллионов звезд и около пятнадцати с не менее десяти миллионами звезд в период между 6 и 11 миллиардами лет назад. А шаровидные скопления звезд нашего галактического спутника, карликовой галактики Большое Магелланово Облако, разоблачили , что даже такие небольшие образования не отказываются от поглощения других.
На опубликованном NASA фото можно рассмотреть пылевые облака и звездные вихри в свете фоновой галактики, которая позволяет «заглянуть» за газопылевое облако, закрывающее центр изображения IC 2431. По мере того, как газ из трех соседних галактик сталкивается и конденсируется. , из которого потом появятся новые звезды, собирается в центре новой галактики
Это изображения из серии наблюдений «Габбла», нацеленные на поиск необычных галактик, обнаруженных в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo. NASA пригласили более сотни тысяч добровольцев для классификации изображений более 900 тысяч галактик, сделанных телескопом. По словам агентства, краудсорсинговый проект за 175 дней работы выполнил то, на что астрономам понадобились бы годы.
Слияние является обычным процессом для галактик и даже наша собственная галактика - Млечный Путь, как недавно выяснилось, вобрал в себя около пяти галактик с более чем сотней миллионов звезд и около пятнадцати с не менее десяти миллионами звезд в период между 6 и 11 миллиардами лет назад. А шаровидные скопления звезд нашего галактического спутника, карликовой галактики Большое Магелланово Облако, разоблачили , что даже такие небольшие образования не отказываются от поглощения других.
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