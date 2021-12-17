"Габбл" вернул к работе третий из четырех своих исследовательских инструментов

Космический телескоп «Габбл», только что получивший продление контракта на обслуживание, вернул из безопасного режима свой третий из четырех инструментов. Научные наблюдения продолжила камера Wide Field Camera 3, выполняющая большинство научных наблюдений телескопа, сообщает NASA.
Пока мы ждем запуска преемника «Габбла» — телескопа имени Джеймса Уэбба, сам космический долгожитель на 32 году своей работы до сих пор не планирует покидать исследовательский пост. Недавно в NASA сообщили, что подписали с Научным институтом космического телескопа в Балтиморе новый пятилетний контракт по поддержке научной программы Габбла. Впрочем, последний месяц телескоп находится в безопасном режиме из-за утраты научными инструментами синхронизации.
Параллельно с тем, как команда телескопа ищет причины сбоев, они постепенно возвращают инструменты к научной работе и разрабатывают программное обеспечение на случай подобных инцидентов. Первой вернули часть устройства ближней инфракрасной камеры и многообъектного спектрометра (NICMOS), чтобы определить, какие сигналы теряют инструменты «Габбла». Это самый старый инструмент на станции, который почти не использовался, однако в то же время меньше подвергся потерям информации. Далее из безопасного режима повернули одну из камер телескопа Advanced Camera for Surveys.
И совсем недавно к работе вернулся наиболее часто используемый на телескопе инструмент — камера Wide Field Camera 3, на которую приходится более трети времени всех научных наблюдений Габбла. С первого октября у NASA не фиксировали никаких сбоев в работе телескопа.
Следующим на очереди выхода из безопасного режима есть спектрограф Cosmic Origins Spectrograph. На нем команда планирует протестировать новое программное обеспечение для Габбла, которое поможет восстанавливать утраченные сообщения, если его инструменты снова потеряют синхронизацию.
Пока мы ждем запуска преемника «Габбла» — телескопа имени Джеймса Уэбба, сам космический долгожитель на 32 году своей работы до сих пор не планирует покидать исследовательский пост. Недавно в NASA сообщили, что подписали с Научным институтом космического телескопа в Балтиморе новый пятилетний контракт по поддержке научной программы Габбла. Впрочем, последний месяц телескоп находится в безопасном режиме из-за утраты научными инструментами синхронизации.
Параллельно с тем, как команда телескопа ищет причины сбоев, они постепенно возвращают инструменты к научной работе и разрабатывают программное обеспечение на случай подобных инцидентов. Первой вернули часть устройства ближней инфракрасной камеры и многообъектного спектрометра (NICMOS), чтобы определить, какие сигналы теряют инструменты «Габбла». Это самый старый инструмент на станции, который почти не использовался, однако в то же время меньше подвергся потерям информации. Далее из безопасного режима повернули одну из камер телескопа Advanced Camera for Surveys.
И совсем недавно к работе вернулся наиболее часто используемый на телескопе инструмент — камера Wide Field Camera 3, на которую приходится более трети времени всех научных наблюдений Габбла. С первого октября у NASA не фиксировали никаких сбоев в работе телескопа.
Следующим на очереди выхода из безопасного режима есть спектрограф Cosmic Origins Spectrograph. На нем команда планирует протестировать новое программное обеспечение для Габбла, которое поможет восстанавливать утраченные сообщения, если его инструменты снова потеряют синхронизацию.
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