Физики впервые измерили время жизни бозона Хиггса экспериментально

13:04 03 Январь Киев, Украина





Откуда взялся бозон Хиггса? Анализируя данные, собранные экспериментом CMS во время второго сезона работы Большого адронного коллайдера, коллаборации физиков впервые удалось измерить время жизни бозона Хиггса. Он вписался в предсказание Стандартной модели и поможет ограничить взаимодействие бозона Хиггса с другими частицами . Препринт с результатами эксперимента доступен на странице коллаборации CMS, а кратко о деталях определения времени жизни бозона Хиггса сообщает CERN.



Стандартная модель дает элегантное описание взаимодействиям всех элементарных частиц. Это фермионы, являющиеся строительными блоками материи, и бозоны, являющиеся носителями фундаментальных электрослабых и сильных взаимодействий, способных связывать фермионы вместе. Кроме того, стандартная модель постулирует – существует механизм, ответственный за появление у элементарных частиц масс. Им и стал бозон Хиггса – частица поля, взаимодействие с которым наделяет все части части массой.



Почти полвека он ускользал из рук ученых и не давал никаких экспериментальных доказательств своего существования, но в конце концов был обнаружен в 2012 году на Большом адронном коллайдере коллаборациями ATLAS и CMS. Массу частицы оценили примерно в 125 гигаэлектронвольтов. И учитывая уникальную роль бозона Хиггса в Стандартной модели, то есть физике, которой мы ее знаем, детальное изучение его свойств является основной целью, ведь любое отклонение от теории укажет существование физики за пределами модели.



Как измерить время жизни частицы?



Кроме массы, еще одним фундаментальным свойством частиц является время их жизни. Из всех известных Стандартных моделей частиц, лишь некоторые стабильны, а большинство, в том числе бозон Хиггса, существуют довольно короткое время, пока не распадутся на другие, более легкие частицы. Предусмотренное Стандартной моделью время его жизни равно примерно 1,6x10^-22, а затем у бозона Хиггса есть много возможных путей распада. Например, на два лептона и фотон, который предполагали теоретически и недавно экспериментально подтвердили .



К сожалению, даже предусмотренного в теоретическом времени жизни бозона Хиггса не хватит, чтобы его можно было измерить непосредственно в детекторе. Частица пролетает слишком небольшое расстояние, чтобы была возможность подтвердить, что бозон Хиггса действительно имеет такое короткое время жизни.



Пока что экспериментальные измерения этого параметра отличаются на девять порядков от предсказаний Стандартной модели. Сделать их помог один из фундаментальных принципов квантовой механики – принцип неопределенности Гейзенберга. Он обеспечивает прямую связь между временем жизни частицы и неопределенностью, с которой известна ее масса. Этот разброс массы называется шириной распада — эдакий диапазон возможных масс бозона Хиггса, который обратно пропорционален его времени жизни. Однако у этой частицы он примерно в 200 раз меньше, чем необходимо, чтобы его мог зафиксировать детектор. Отсюда и такие далекие от предусмотренных значения.



Поэтому физики решили подойти к измерениям с другой стороны и использовать способ распада бозона Хиггса на другие частицы, чтобы определить время его жизни.





Так сколько живет бозон Хиггса?



В квантовой механике частица, участвующая во взаимодействии, может быть либо «в массовой оболочке», что означает, что она имеет свою номинальную массу, либо «вне массовой оболочки», что означает, что ее масса может приобретать произвольное значение. То есть превышает ли инвариантная масса калибровочных W- и Z-бозонов, рождающихся при распаде бозона Хиггса, сумму их физических масс или нет. Например, при распаде бозона Хиггса на оболочке на пару W- и Z-бозонов с массами около 80 и 91 гигаэлектронвольт соответственно, один из них должен быть вне массовой оболочки – иметь отличную от номинальной массу. И наоборот, как только бозон Хиггса образуется вне оболочки с достаточно большой инвариантной массой, W- и Z-бозоны образуются на оболочке. Это позволяет принцип неопределенности Гейзенберга.



Вероятность выявить такой рожденный вне оболочки бозон Хиггса составляет всего 10 процентов всех возможных сценариев событий образования бозона Хиггса, предлагаемых Стандартной моделью. Однако проанализировав данные второго сезона работы Большого адронного коллайдера с 2016 по 2018 годы, ученым удалось найти свидетельство об образовании бозонов Хиггса вне оболочки из его распадов на два нейтральных векторных Z-бозона, которые затем распадались на четыре заряженных лептона или два заряда. .



Выявленные распады бозона Хиггса, свидетельствовавшие о его образовании на массовой оболочке, подтверждаются с вероятностью более 99,9% (3,6 стандартного отклонения). Так удалось измерить ширину его распада, указавшую — время жизни бозона Хиггса составляет 2,1×10^-22 секунды, что в рамках экспериментальной погрешности совпадает с предвидением Стандартной модели.