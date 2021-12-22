Фактор, продлевающий жизнь почти на 10 лет

11:42 22 Декабрь Киев, Украина

Кто не мечтает продлить свою жизнь на много лет? Но достаточно ли только мечтать, или нужно что-то предпринимать? Уже не секрет, что долго жить помогают физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек. Заниматься всем этим нужно начинать еще в молодости. Но изучая вопрос долголетия, исследователи обнаружили ещё одно важное условие, способное продлить жизнь практически на 10 лет. Этим условием является образование человека.

Ученые Венского университета экономики и бизнеса утверждают, что именно образование должно на одном уровне с здравоохранением заботиться жизни граждан. Но для этого необходимо, чтобы оно отвечало таким условиям: доступность образования, справедливое оценивание достижений учащегося, а также всесторонняя программа обучения, исключающая какие бы ни было виды дискриминации.

Еще пять лет назад ученые из Лондонской школы экономики доказали благотворное воздействие образования на продление жизни. Они отметили, что интеллектуально развитые и высоко образованные люди намного чаще доживают до глубокой старости и проживают в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто не имел образования.

Во всеобщем масштабе именно на образовании основано экономическое развитие общества. А в таком развитом и благополучном обществе и медицина имеет высокий уровень, и само качество жизни. Согласитесь, что в таких условиях есть все предпосылки к долголетию.