Европейцы седеют раньше, чем африканцы - исследование

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После определенного возраста волосы начинают седеть, на что есть естественные причины, обусловленные процессом старения. Ведь с возрастом организм производит меньше цветового пигмента меланина. Когда волосы определенного человека начинают седеть, зависят от генетики и образа жизни. Известно, что на седение влияет определенный ген и что при значительном стрессе волосы преждевременно теряют цвет.



Но оказалось, что к факторам появления седых волос относится и этническая принадлежность. Ранее эту связь почти не исследовали, поэтому ученые во главе с Майрой Мэймон (Mayra Maymone) из Бостонского университета описали признаки старения волос у представителей разных географических популяций. Вполне естественно, что с возрастом волосы седеют. Но момент, когда он начинает седеть, зависит от этничности, выяснили ученые . Согласно их данным, волосы европейцев начинают седеть в среднем в 35 лет, африканцев — на 10 лет позже.После определенного возраста волосы начинают седеть, на что есть естественные причины, обусловленные процессом старения. Ведь с возрастом организм производит меньше цветового пигмента меланина. Когда волосы определенного человека начинают седеть, зависят от генетики и образа жизни. Известно, что на седение влияет определенный ген и что при значительном стрессе волосы преждевременно теряют цвет.Но оказалось, что к факторам появления седых волос относится и этническая принадлежность. Ранее эту связь почти не исследовали, поэтому ученые во главе с Майрой Мэймон (Mayra Maymone) из Бостонского университета описали признаки старения волос у представителей разных географических популяций.

«Несмотря на подобный химический состав, структурные особенности волос отличаются в разных этнических группах, а в результате – и старение волос происходит по-разному, – объяснила коллега Маймон Нилам Ваши (Neelam Vashi). — Учитывая, что население становится старше и разнообразнее, все важнее становится понимать процессы, обусловливающие старение разных типов волос».

Команда ученых проанализировала данные около 70 публикаций, посвященных возрастным изменениям волос. При этом ученые сосредоточились на отличиях у людей европейского, азиатского, африканского и латиноамериканского происхождения. Кроме того, ученые сравнили структуру волос и влияние внешних повреждений, обусловленных, в частности, УФ-светом или красками для волос, после чего предложили пути защиты волос.



Оказалось: момент, когда волосы начинают стареть, отличаются у людей разного этнического происхождения. Европейцы со светлой кожей начинают седеть в среднем в 35 лет, азиатцы (монголоиды) – ближе к 40 годам. Люди африканского происхождения начинают седеть на 10 лет позже европейцев — то есть после 45 лет.



Эти отличия можно объяснить меланосомами — органеллами в пигментных клетках, которые творят, накапливают и транспортируют меланин.

«Исследование выяснило, что образцы волос африканцев имеют большее количество и плотность меланосом, чем образцы волос европеоиды или монголоиды, что может быть причиной более позднего седения африканских волос», — объяснили ученые.

Также ученые выяснили: начиная с 50 лет, люди европейского происхождения имеют менее крепкие волосы, а с 35 лет — менее густые. У азиатов волосы теряют свою прочность и плотность в возрасте 40-50 лет, но в целом у них меньше волос, чем у европейцев. Плотность волос африканцев обычно еще меньше и с возрастом уменьшается из-за ломкости волос. Повышенная ломкость волос у людей африканского происхождения связана с тем, что в их волосах меньше слоев кератина, сказали Маймон и его коллеги.

«Среди африканцев также чаще наблюдается запутывание волос, поскольку их волосы часто имеют мелкие кудри и закручиваются, что в конечном счете приводит к усиленной ломкости», — добавили ученые.

При этом у афроамериканцев с возрастом чаще случаются повреждения в корнях волос, а светлокожих людей и азиатов обычно страдают наружные концы волос. По крайней мере, у азиатов это можно объяснить повышенным количеством липидов.

"Волосяные липиды выполняют функцию барьера против внешних повреждений", - рассказали ученые.

Как правило, волосы людей всех этнических групп подвержены воздействию химических моющих средств, теплого воздуха и цветных красок.

«Как волосы реагируют на внешние воздействия, зависит от этнического происхождения», — подчеркивают ученые.

Если волосы азиатов демонстрируют более высокую стойкость против внешних воздействий, то африканские волосы подвергаются большим нагрузкам.



Полученные показания важны для разработки стратегии ухода за волосами и их защиты от преждевременной ломкости и старения.