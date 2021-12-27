Эстрогены влияют на концентрацию и память - ученые

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Женские половые гормоны – эстрогены, выделяемые нейронами в головном мозге и у мужчин, и у женщин – играют важную роль в поддержке памяти. Об этом говорится в научной работе исследователей из Университета Августа в Джорджии, США, которая была опубликована в журнале Journal of Neuroscience.





/>Ученые установили, что когда нейроны мозга продуцируют мало эстрогена, то между нервными клетками образуется значительно меньше связей – синапсов. Это важно, потому что количество нейронов и синапсов между ними как раз и определяет нашу способность к запоминанию. Чем их больше, тем крепче наша



Ученый Дарелл Бранн и его коллеги проводили опыты на мышах, которым блокировали выделение фермента ароматазы в нейронах. Исследователи сдерживали выделение ароматазы, делая невозможным превращение андрогенов в эстроген. Эта блокировка проводилась в переднем мозге, где находится гиппокамп, обеспечивающий долгосрочную и пространственную Эстрогены – это группа гормонов, наиболее активных в женском организме. Однако все эстрогены образуются из мужских половых гормонов – андрогенов – с помощью катализатора, который называется ароматазой. Эстрогены производятся преимущественно яичниками и являются одними из главных веществ, обеспечивающих женское репродуктивное здоровье. Но эти гормоны производятся также в коже, жировой ткани, молочных железах и мозге у обоих полов.установили, что когда нейроны мозга продуцируют мало эстрогена, то между нервными клетками образуется значительно меньше связей – синапсов. Это важно, потому что количество нейронов и синапсов между ними как раз и определяет нашу способность к запоминанию. Чем их больше, тем крепче наша память и гибче разум.Ученый Дарелл Бранн и его коллеги проводили опыты на мышах, которым блокировали выделение фермента ароматазы в нейронах. Исследователи сдерживали выделение ароматазы, делая невозможным превращение андрогенов в эстроген. Эта блокировка проводилась в переднем мозге, где находится гиппокамп, обеспечивающий долгосрочную и пространственную

память, а также кора – структура, ответственная за память, внимание, сознание и мышление.

Оказалось, что у животных, которым снизили уровни ароматазы и эстрогена на 70-80%, по сравнению с нормальными мышами ухудшалась пространственная память, способность к распознаванию и припоминанию опасных для них вещей. Когда им восстанавливали уровень эстрогена, их состояние сразу улучшалось.



Это справедливо не только для мышей. Об ухудшении памяти при лечении препаратами, сдерживающими выделение ароматазы, сообщали также пациенты с эстрогензависимым раком молочных желез.



При проведении поведенческих тестов в опыт включили мышей, которым удалили яичники, чтобы избежать наличия циркулирующего эстрогена в мозге. С пониженным уровнем эстрогена укрепление синапсов, являющегося одним из ключевых процессов в запоминании, происходило недостаточно эффективно. Однако, как только непосредственно в гиппокамп добавили эквивалентное количество эстрогена, мозг через несколько минут восстановил эту способность.



Выключая ароматазу, ученые заметили, что ухудшается работа белков CREB и BDNF. Они также участвуют в процессах обучения и запоминания.



Находка ученых указывает на то, что эстроген, продуцируемый нейронами, является новым нейромодулятором – веществом, с помощью которого общаются нервные клетки, и без которого невозможны такие процессы, как мышление. А запускается этот процесс, скорее всего, глутаматом – всем распространенной пищевой добавкой, привычной в мозге и выполняющей важную функцию возбуждения нервных клеток.



Астроциты – другой тип клеток мозга, одной из функций которых является формирование каркаса нейронов путём их группирования. Как показало исследование, они выделяют эстрогены только в ответ на травму. В таком случае вещества, выделяемые иммунными клетками при травмировании, по-видимому, побуждают именно астроцитов к выработке гормона.



Теперь ученые в опытах блокируют ароматазу и в нейронах, и в астроцитах одновременно, поскольку эти два типа клеток связаны. Они считают, что узнав, как именно регулируется ароматаза в мозге и снижается ли уровень эстрогена в мозге с возрастом, можно открыть путь к разработке новой стратегии лечения деменции и потере памяти.