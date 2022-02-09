Электростимуляция спинного мозга позволила людям с параличом прокатиться на велосипеде. Видео

11:22 09 Февраль Киев, Украина





Что такое электростимуляция спинного мозга и зачем применяется? Европейские ученые представили усовершенствованный электростимулятор спинного мозга , который позволяет парализованным людям восстановить возможность ходить и выполнять другие привычные действия, например ездить на лежачем велосипеде или заниматься греблей. Отличительной чертой нового стимулятора от подобных предыдущих является его нацеленность на задние корни спинного мозга, и управление им с помощью программного обеспечения, стимулирующего спинной мозг на активацию мышц, необходимых для конкретной деятельности. Технология показала свою дееспособность в испытании на трех парализованных пациентах, которые благодаря ей смогли по меньшей мере самостоятельно передвигаться. Результаты обнародованы в журнале Nature Medicine .



Пока пациенты, которые столкнулись с параличом конечностей из-за травмы спинного мозга, имеют мало доступных вариантов восстановления своей двигательной активности. Но сейчас проходят испытания несколько технологий, дающих надежду на возвращение прежних возможностей. Среди них – эпидуральная электрическая стимуляция. Она заключается в имплантации спинного мозга электродов, осуществляющих его электрическую стимуляцию, и генератора электрических импульсов под кожу. Стимуляция в пояснично-крестцовом отделе показала свою эффективность в улучшении результатов физической реабилитации пациентов с параличом нижних конечностей. Некоторые из них даже смогли благодаря этому восстановитьспособность самостоятельно стоять и ходить. Но ученые из Лозанского университета и Швейцарского федерального института технологий совместно с европейскими коллегами захотели, чтобы электростимуляция спинного мозга могла вернуть возможность ходить каждому такому пациенту.



Что сделали учёные для достижения цели?



Ученые обратили внимание на то, что современные имплантаты для стимуляции спинного мозга происходят от первоначально разрабатываемой технологии для облегчения боли. В частности, они преимущественно сконструированы таким образом, что нацеливаются в большей степени на задние канатики спинного мозга, тогда как для восстановления двигательной активности более эффективна стимуляция задних корешков спинномозговых нервов. Ограниченный охват задних корешков снижает действенность вмешательства, поэтому авторы новой статьи разработали новый, более подходящий для этих целей имплантат, который может стимулировать 16 электродами 16 задних корешков, которые вовлечены в подвижность ног и туловища.



Чтобы выбрать оптимальное расположение электродов на спинном мозге, которое позволило получить лучшие результаты от стимуляции, ученые создали трехмерные модели спинного мозга 27 взрослых людей на основе компьютерного и магнитно-резонансного сканирования. Анализируя индивидуальные отличия в анатомии нервной системы, ученые обнаружили участки спинного мозга, размещение электродов на которых должно быть эффективным у большинства пациентов. Благодаря этому они создали оптимальный имплантат, впрочем, перед его установкой все еще следует провести обследование дополнительного пациента, чтобы определить наиболее подходящее для каждого частного случая положение имплантата.



Насколько новая технология лучше предыдущих?



Проверку усовершенствованной технологии провели на трех добровольцах, нижние конечности которых были парализованы в результате аварии на мотоцикле. Сначала моделирование подтвердило, что самый распространенный спинномозговой электростимулятор для обезболивания, который короче нового на 19 миллиметров, не достигает всех корешков пациентов, на которые нацелились ученые для эффективной реабилитации. Далее ученые приступили к разработке режима электростимуляции, который тоже является важным фактором эффективности терапии. Результатом явилось создание программного обеспечения, определяющего способ стимуляции спинного мозга (конфигурацию активных электродов), в зависимости от типа выполняемой физической активности.



Обычно первые шаги парализованные пациенты способны предпринять после нескольких месяцев тренировок с электростимуляцией. Однако участники этого исследования уже в первые дни тестирования смогли пройтись с дополнительным поддержанием их тела, сделав до 300 шагов уже в первый день. Хотя большая часть движений осуществлялась благодаря воздействию электростимулятора, два участника смогли частично контролировать свою походку: когда их попросили попытаться увеличить длину шага, им удалось управлять амплитудой движений ногами.

Положительные результаты вдохновили ученых опробовать разработанную ими технологию и в отношении других форм активностей. Поэтому они разработали изменения стимуляции спинного мозга, которые специфичны таким действиям, как движения ногами при плавании, езде на велосипеде, приседании и жиме ногами.



За пять месяцев, которые трое участников испытывали технологию, они существенно усовершенствовали свои навыки и расширили репертуар возможных действий. Они могли управлять спинномозговым стимулятором самостоятельно, переключая его по желанию между режимами, например, быстро переключиться со стояния на ходьбу или наоборот. Если в начале пациентам обязательно требовалась помощь ассистента для поддержания равновесия и веса тела, то со временем они приспособились к самостоятельной ходьбе, опираясь на ходунки на колесах, и даже могли кататься на лежачем велосипеде, который управляется руками и ногами, и заниматься греблей.





Не менее важно, что пациенты восстановили потерянную мышечную массу и усилили ее, причем не только на ногах, но и на туловище, что помогло освоить еще больше движений и приобрести большую самостоятельность. А двое участников даже частично вернули возможность контроля проксимальных мышц ног без электростимуляции. Ученые предполагают, что у этих пациентов сохранилось небольшое количество нервных волокон после травм, которые во время малоподвижного периода жизни оставались нефункциональными, пока электростимуляция их не активировала. Поэтому в будущем, с последующими усовершенствованиями технологии, может стать реальностью восстановление полноценной активной жизни после серьезных травм спинного мозга с помощью электростимуляции.