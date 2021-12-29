«Джеймс Уэбб» вторично скорректировал траекторию и направился к своей орбите

09:05 29 Декабрь Киев, Украина

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, только что двинувшийся с космодрома в Куру, отделился от второй ступени ракеты-носителя Ariane 5 и совершил свой второй маневр для коррекции траектории. Всего на пути ко второй точке Лагранжа он совершит три таких маневра, сообщает NASA.



Как полет?



25 декабря космический телескоп имени Джеймса Уэбба отправился во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце на ракете Ariane 5. Запуска «телескопа нового поколения» и преемника «Габбла» ждали 25 лет. Впрочем, полученных им данных в инфракрасном диапазоне придется ждать не менее полугода. Прежде чем телескоп развернет свой солнцезащитный щит, охладит и откалибрует свои рабочие инструменты как камеры и спектрографы и раскроет главное зеркало, его двигатели должны доставить его на орбиту для научной работы. На это уйдет 29 дней и три маневра для коррекции траектории с помощью двигателей SCAT (Secondary Combustion Augmented Thrusters) на топливе из гидразина и тетроксида диазота.



Как маневрирует телескоп?



Свой первый маневр «Джеймс Уэбб» совершил уже через 12 с половиной часов после старта. Обсерватория через 27 минут отделилась от ракеты-носителя Ariane 5, развернула солнечную панель и на 65 минут запустила двигатели, чтобы уже самостоятельно двинуться во вторую точку Лагранжа. Через два с половиной дня телескоп снова запустил свои двигатели на 9 минут и 27 секунд, чтобы совершить второй маневр и двинуться в сторону от Солнца. Агентство сообщает, что Джеймс Уэбб также активировал свои тензосенсоры и датчики температуры, а также развернул антенну для передачи научных данных.



Следующим в очереди стоит теплозащитный экран, на развертывание которого уйдет пять дней, а также развертывание оптической системы перед третьим маневром в конце путешествия для выхода на орбиту.