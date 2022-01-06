«Джеймс Уэбб» успешно развернул солнцезащитный экран

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Что сейчас делает Джеймс Уэбб? Космический телескоп имени Джеймса Уэбба завершил один из самых сложных этапов подготовки к работе — развернул свой солнцезащитный щит. Пятислойная защита должна защищать научные инструменты обсерватории от солнечного излучения и перегрева. Об успешном развертывании щита NASA сообщило в своем блоге.



В конце года, 25 декабря, произошло самое ожидаемое космическое событие — запуск телескопа имени Джеймса Уэбба. На ракете Ariane 5 он отправился во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце, где будет работать следующие 5-10 лет. Как преемник «Габбла», он имеет подобные научные задачи, однако их выполнение наделили технологиями «нового поколения», которые помогут исследовать космос на мощностях, которые «Габблу» не под силу.



И одной из важнейших частей подготовки к научной работе является развертывание солнцезащитного щита, поддерживающего рабочую температуру камер и спектрографов обсерватории в диапазоне до минус 233 градусов Цельсия. Развертывать щит начали уже через три дня после запуска телескопа, а об окончательном развертывании NASA сообщило 4 января.



Защита состоит из пяти слоев защиты от излучения со стороны Солнца, Земли и Луны. Они компенсируют воздействие более 200 киловаттов солнечной энергии благодаря каптоновым мембранам, расположенным на щите, который по размеру сравним с теннисным кортом. Для его развертывания с Земли дистанционно задействовали 139 из 178 спусковых механизмов Джеймса Уэбба, восемь двигателей и примерно 90 тросов.



Так преемник «Габбла» завершил самый ответственный этап подготовки, который мог принести больше поломок и сбоев, поэтому в NASA уже готовятся к развертыванию зеркал обсерватории. На рабочую орбиту у второй точки Лагранжа «Джеймс Вебб» прибудет примерно через три недели, однако у самого сложного космического объекта человеческого происхождения впереди остается еще пять с половиной месяцев на подготовку всех инструментов, только после чего мы сможем получить первые изображения.