Джеймс Уэбб собрал фото своей первой звезды в шестиугольник

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В конце прошлого года, 25 декабря, в космос стартовал космический телескоп



Процесс включает в себя семь этапов настройки положения всех 18 сегментов главного зеркала. Именно поэтому первое посланное из космоса фото телескопа является не одним изображением звезды HD 84406, а целая серия, где она отразилась в каждой части зеркала. Такое изображение позволяет оценить положение сегментов, а затем выровнять их, чтобы телескоп получал один снимок. В рамках этого выравнивания NASA составили полученные снимки HD 84406 в форму шестиугольника. Команда NASA опубликовала новый результат настройки главного зеркала космического телескопа имени Джеймса Уэбба. 18 снимков его первой звезды, солнцевидной HD 84406, выровняли в гексагональную форму. Следующим шагом, по сообщению агентства, станет наложение этих изображений.В конце прошлого года, 25 декабря, в космос стартовал космический телескоп Джеймс Уэбб , а по совместительству преемник Габбла. Он уже добрался до своей рабочей орбиты во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце, а по дороге развернул свои научные инструменты и солнцезащитный щит , который должен поддерживать его в рабочей температуре. Наблюдения планируют начать летом, когда «Джеймс Уэбб» достаточно охладится, однако уже сейчас в NASA объявили о начале юстирования телескопа, которое должно занять три месяца.Процесс включает в себя семь этапов настройки положения всех 18 сегментов главного зеркала. Именно поэтому первое посланное из космоса фото телескопа является не одним изображением звезды HD 84406, а целая серия, где она отразилась в каждой части зеркала. Такое изображение позволяет оценить положение сегментов, а затем выровнять их, чтобы телескоп получал один снимок. В рамках этого выравнивания NASA составили полученные снимки HD 84406 в форму шестиугольника.





Этот этап называется "Идентификация сегментного изображения" (Segment Image Identification). Полученное изображение означает, что инженерам удалось переместить каждый из сегментов зеркала Джеймса Уэбба так, чтобы 18 несфокусированных копий целевой звезды выровнялись в шестиугольник. Далее команда телескопа начала второй этап настройки, выравнивание сегментов (Segment Alignment), в рамках которого исправит ошибки положения и соответственно настроит вторичное зеркало, чтобы сфокусировать свет от звезды. Далее появится возможность перейти к третьему этапу, предусматривающему наложение друг на друга всех 18 снимков HD 84406.



Это не первый снимок, отправленный на Землю «Джеймсом Уэббом». На первой попытке сфотографировать звезду HD 84406 за 25 часов он получил 18 копий ее изображения, а благодаря камере NIRCam, имеющей более высокую рабочую температуру, прислал даже селфи своего зеркала.