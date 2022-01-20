"Джеймс Уэбб" исправил положение всех 18 сегментов главного зеркала

Команда телескопа имени Джеймса Уэбба, пока еще двигающегося ко второй точке Лагранжа, объявила о завершении коррекции сегментов главного зеркала. Оно состоит из 18 частей, которые после развертывания требовали охлаждения и выведения из стартового положения.
В конце этого года в космос стартовал преемник "Габбла" - телескоп "нового поколения" имени Джеймса Уэбба. По крайней мере, следующие пять лет он сможет увидеть больше, чем почти 32 года видел «Габбл» — телескоп будет работать в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, что позволит исследовать объекты с большим красным смещением. Но сейчас он только двигается в направлении своей научной орбиты, во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце.
Еще 8 января NASA объявило , что «Джеймс Уэбб» завершил все этапы своего развертывания после того, как около 26 минут провел в ракете-носителе Ariane 5. Он должен был развернуть опорную башню, солнцезащитный экран, солнечные батареи, оптическую систему и, конечно, зеркала. Вчера агентство сообщило, что им удалось поставить в нужное положение со стартового и все сегменты зеркала.
6,5-метровое зеркало обсерватории (в шесть раз больше зеркала «Габбла») покрыто золотом и состоит из 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых весит по 20 килограммов. После двух этапов развертывания, занявших два дня, а также его остывания, команда приступила к переводу всех частей из стартового положения с помощью 132 исполнительных механизмов, чтобы «Джеймс Уебб» мог свободно регулировать их для работы.
Сегменты зеркала отвернули на 12,5 миллиметра от основной конструкции телескопа, однако впереди его ждет еще как минимум три месяца полного приведения в рабочее состояние. Уже скоро он доберется до своей научной орбиты, где остынет до своей рабочей температуры и начнет настраивать инструменты.
В конце этого года в космос стартовал преемник "Габбла" - телескоп "нового поколения" имени Джеймса Уэбба. По крайней мере, следующие пять лет он сможет увидеть больше, чем почти 32 года видел «Габбл» — телескоп будет работать в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, что позволит исследовать объекты с большим красным смещением. Но сейчас он только двигается в направлении своей научной орбиты, во вторую точку Лагранжа системы Земля-Солнце.
Еще 8 января NASA объявило , что «Джеймс Уэбб» завершил все этапы своего развертывания после того, как около 26 минут провел в ракете-носителе Ariane 5. Он должен был развернуть опорную башню, солнцезащитный экран, солнечные батареи, оптическую систему и, конечно, зеркала. Вчера агентство сообщило, что им удалось поставить в нужное положение со стартового и все сегменты зеркала.
6,5-метровое зеркало обсерватории (в шесть раз больше зеркала «Габбла») покрыто золотом и состоит из 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых весит по 20 килограммов. После двух этапов развертывания, занявших два дня, а также его остывания, команда приступила к переводу всех частей из стартового положения с помощью 132 исполнительных механизмов, чтобы «Джеймс Уебб» мог свободно регулировать их для работы.
Сегменты зеркала отвернули на 12,5 миллиметра от основной конструкции телескопа, однако впереди его ждет еще как минимум три месяца полного приведения в рабочее состояние. Уже скоро он доберется до своей научной орбиты, где остынет до своей рабочей температуры и начнет настраивать инструменты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии