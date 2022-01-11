Дрон с дефибриллятором помог спасти пациента с остановкой сердца

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Зачем дрону дефибриллятор? Жителя Швеции с внезапной остановкой сердца удалось спасти с помощью дрона с дефибриллятором . Вместе с автомобилем медиков к пожилому мужчине, которому стало плохо на улице, был отправлен дрон с дефибриллятором, который прибыл раньше «скорой». Применив аппарат, удалось максимально быстро реанимировать пострадавшего, а затем доставить его в больницу, сообщается на сайте компании Everdrone AB, занимающейся разработкой технологий для дронов.



Под остановкой сердца понимают опасное для жизни состояние, когда сердечные сокращения настолько нарушаются, что орган упускает возможность нормально выполнять свою основную функцию – перекачивать кровь сосудами. Чаще



Шведские исследователи работают над тем, чтобы оказывать помощь максимально быстро и эффекивно, и они приспосабливают для этого дронов. В прошлом году ученые Каролинского института сообщили , что они начали отправлять дронов в качестве поставщиков дефибрилляторов на вызовы к пациентам с подозрением на остановку сердца. Более чем в половине случаев летательные аппараты прибывали раньше бригады скорой помощи. А в конце декабря один из них сам помог спасти жизнь человека.



Кому и как помог дрон? Под остановкой сердца понимают опасное для жизни состояние, когда сердечные сокращения настолько нарушаются, что орган упускает возможность нормально выполнять свою основную функцию – перекачивать кровь сосудами. Чаще остановка сердца обусловлена фибрилляцией желудочков — очень быстрым, неритмичным сокращением желудочков сердца. В таких случаях помочь спасти жизнь пациента может дефибрилляция импульсом электрического тока, позволяющего устранить чрезмерную электрическую активность сердечных клеток. Но проблема в том, что остановка сердца является состоянием, которое часто застает человека вдали от медицинских учреждений, а дефибрилляция эффективна лишь в первые несколько минут, поэтому скорая помощь не всегда успевает доехать до больного вовремя. Поэтому сейчас во многих странах распространяется практика установки в людных местах автоматических внешних дефибрилляторов, которыми кто-либо может воспользоваться для быстрого оказания помощи пострадавшему. Это простые в использовании портативные устройства, самостоятельно определяющие наличие фибрилляции желудочков и осуществляющие при необходимости дефибрилляцию.Шведские исследователи работают над тем, чтобы оказывать помощь максимально быстро и эффекивно, и они приспосабливают для этого дронов. В прошлом году ученые Каролинского института сообщили , что они начали отправлять дронов в качестве поставщиков дефибрилляторов на вызовы к пациентам с подозрением на остановку сердца. Более чем в половине случаев летательные аппараты прибывали раньше бригады скорой помощи. А в конце декабря один из них сам помог спасти жизнь человека.



Дрон, разработанный Everdrone совместно с экспертами Каролинского института и службами экстренной помощи, впервые сыграл ключевую роль в спасении жизни пациента с остановкой сердца. Как отмечается, утром 9 декабря 2021 71-летний житель шведского города Тролльгеттан очищал от снега подъездную дорогу к своему дому, когда ему стало плохо и он упал. Мужчину заметил местный врач, что именно добирался на работу. Он поспешил оказать помощь пострадавшему и обнаружил, что у этого нет пульса. Врач попросил другого очевидца набрать 112 (номер телефона службы экстренной помощи в Евросоюзе), а сам приступил к сердечно-легочной реанимации. Чуть более чем через три минуты он услышал, как к нему приближается летательный аппарат, оказавшийся дроном с дефибриллятором.



Так благодаря немедленному вызову помощи, быстрой реакции врача и прибытию дрона раньше «скорой» была спасена жизнь пациента. Сейчас пожилой мужчина полностью выздоровел и считает, что технология с дронами-доставщиками дефибрилляторов должна получить большее распространение.