Добрые слова помогают больше, чем упреки

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Для своего исследования Калдарелла и его коллеги наблюдали более 2500 американских школьников и школьниц в общей сложности 19 школах – и как раз в то время дня, которое учителя считали самым напряженным. При этом с помощью секундомера ученые определяли, сколько времени дети от 5 до 12 лет сосредоточенно работали над заданием, не отвлекаясь на своих одноклассников.



Половина педагогов на протяжении занятия применяла специальный метод обучения. В рамках общеклассового функционального командного вмешательства (Class-wide Function-related Intervention Teams, CW-FIT) учителя точно объясняли своим школьникам, какого поведения они ожидают от них. Если дети демонстрировали желаемые черты, речь идет о готовности помочь или внимательности – их хвалили. Так положительное поведение у детей закрепляли, а отвлекающее поведение сводили к минимуму.



Ученые наблюдатели считали все проявления детского поведения. Нечеткие или общие высказывания, например, «Спасибо, Лизо»ученые игнорировали.



Соотношение между похвалой и упреками ученые сопоставили с уровнем сосредоточенности детей – и стало видно: чем чаще учитель хвалит ученика, тем дольше ученик концентрируется на задании. Эта прямая зависимость проявлялась как у учителей, так и в контрольной группе, где детям проводили обычный урок. Команда во главе с психологом Полом Калдареллой (Paul Caldarella) из Университета Бригам Янг (США) выяснила, что дети из классов, которых учителя чаще хвалят, дольше остаются сосредоточенными на определенном задании. Чаще хвалить, чем упрекать – этот принцип может повысить уровень сосредоточенности на 30%, сообщают ученые в вестнике Educational Psychology.Для своего исследования Калдарелла и его коллеги наблюдали более 2500 американских школьников и школьниц в общей сложности 19 школах – и как раз в то время дня, которое учителя считали самым напряженным. При этом с помощью секундомера ученые определяли, сколько времени дети от 5 до 12 лет сосредоточенно работали над заданием, не отвлекаясь на своих одноклассников.Половина педагогов на протяжении занятия применяла специальный метод обучения. В рамках общеклассового функционального командного вмешательства (Class-wide Function-related Intervention Teams, CW-FIT) учителя точно объясняли своим школьникам, какого поведения они ожидают от них. Если дети демонстрировали желаемые черты, речь идет о готовности помочь или внимательности – их хвалили. Так положительное поведение у детей закрепляли, а отвлекающее поведение сводили к минимуму.Ученые наблюдатели считали все проявления детского поведения. Нечеткие или общие высказывания, например, «Спасибо, Лизо»ученые игнорировали.Соотношение между похвалой и упреками ученые сопоставили с уровнем сосредоточенности детей – и стало видно: чем чаще учитель хвалит ученика, тем дольше ученик концентрируется на задании. Эта прямая зависимость проявлялась как у учителей, так и в контрольной группе, где детям проводили обычный урок.

«Похвала – это форма обратной связи. Школьники нуждаются в этой связи с учителями, чтобы понять, какое поведение от них ожидают и ценят», – сказал Калдарелла на пресс-конференции.

По словам психолога, многие учителя склонны упрекать учеников – либо чтобы уравновешивать похвалу, либо и гораздо чаще. Предыдущие исследования показали, что это негативно влияет на поведение группы и отдельных школьников.



Ученые говорят: их результаты свидетельствуют, что похвала – важный инструмент, мотивирующий учеников к обучению. Чтобы оставаться заинтересованными и получать хорошие оценки, важны и другие педагогические навыки, в частности, четкая концепция преподавания, сообщают ученые.