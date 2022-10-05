Добавки с витамином D и омега-3 снижают риск аутоиммунных заболеваний

Проспективное рандомизированное исследование показало, что лучшим способом предотвращения аутоиммунных заболеваний может быть применение добавки витамина D и жирных кислот омега-3, полученных из рыбьего жира, пишет издание Medscape.
Среди почти 26 тысяч взрослых, участвовавших в рандомизированном исследовании, предназначенном, в первую очередь, для изучения влияния добавок витамина D и омега-3 на здоровье, 5 лет приема добавок витамина D были связаны со снижением риска подтвержденные аутоиммунные заболевания на 22% и 5 лет приема добавок омега-3 были связаны с 18% сокращением подтвержденных и вероятных случаев аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицины, магистр здравоохранения из больницы Brigham & Women's Hospital в Бостоне, Массачусетс Карен Костенбадер.
Среди почти 26 тысяч взрослых, участвовавших в рандомизированном исследовании, предназначенном, в первую очередь, для изучения влияния добавок витамина D и омега-3 на здоровье, 5 лет приема добавок витамина D были связаны со снижением риска подтвержденные аутоиммунные заболевания на 22% и 5 лет приема добавок омега-3 были связаны с 18% сокращением подтвержденных и вероятных случаев аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицины, магистр здравоохранения из больницы Brigham & Women's Hospital в Бостоне, Массачусетс Карен Костенбадер.
Карен Костенбадер отметила, что людям действительно нужно принимать добавки в течение длительного времени, чтобы увидеть снижение риска, особенно для витамина D, но они имеют биологический смысл, а аутоиммунные заболевания развиваются медленно, поэтому прием сегодня не снизит риск.
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