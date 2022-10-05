Добавки с витамином D и омега-3 снижают риск аутоиммунных заболеваний

07:01 10 ноября Киев, Украина





Среди почти 26 тысяч взрослых, участвовавших в рандомизированном исследовании, предназначенном, в первую очередь, для изучения влияния добавок витамина D и омега-3 на здоровье, 5 лет приема добавок витамина D были связаны со снижением риска подтвержденные Проспективное рандомизированное исследование показало, что лучшим способом предотвращения аутоиммунных заболеваний может быть применение добавки витамина D и жирных кислот омега-3, полученных из рыбьего жира, пишет издание Medscape.Среди почти 26 тысяч взрослых, участвовавших в рандомизированном исследовании, предназначенном, в первую очередь, для изучения влияния добавок витамина D и омега-3 на здоровье, 5 лет приема добавок витамина D были связаны со снижением риска подтвержденные аутоиммунные заболевания на 22% и 5 лет приема добавок омега-3 были связаны с 18% сокращением подтвержденных и вероятных случаев аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщила доктор медицины, магистр здравоохранения из больницы Brigham & Women's Hospital в Бостоне, Массачусетс Карен Костенбадер.

«Клиническая важность этих результатов очень высока, учитывая, что это хорошо переносимые нетоксичные добавки... Нет других известных эффективных методов лечения для снижения заболеваемости аутоиммунными заболеваниями»,– сказала она.

Карен Костенбадер отметила, что людям действительно нужно принимать добавки в течение длительного времени, чтобы увидеть снижение риска, особенно для витамина D, но они имеют биологический смысл, а аутоиммунные заболевания развиваются медленно, поэтому прием сегодня не снизит риск.