Дикие шимпанзе продемонстрировали осознанные навыки самолечения. Видео

12:28 10 Февраль Киев, Украина

Немецкие биологи застали шимпанзе за обработкой своих и чужих открытых ран насекомыми. Ученые предполагают, что такие действия животных являются проявлением самолечения, и хотя применение для подобных целей других природных объектов, таких как растения, давно известно, это первое описание целевого нанесения насекомых на ранения, отмечают авторы в журнале Current Biology.



Как животные могут себя лечить?



Медицина кажется чисто человеческим достоянием, но у многих других видов животных замечали поведение, которое можно воспринять за лечение, то есть действия, совершенные с целью устранения или предотвращения болезни. От насекомых, например пчел, и до рептилий, птиц и млекопитающих, в частности, приматов, наблюдается явление использования распространенных в среде ингредиентов для самолечения. Преимущественно животные поедают растения или других животных, которые могут освободить их от паразитов, помочь пищеварению или даже помочь управлять фертильностью и рождением потомства. Однако в последние годы ученые начали сообщать и о случаях приложения лекарственных субстанций животными к внешним покровам. Например, борнейских орангутанов ( Pongo pygmaeus ) заметилипо втиранию в отдельные части тела смеси из слюны и листьев драцены, обладающей противовоспалительными свойствами и издавна используемой аборигенами для обезболивания. А сейчас группа ученых из Института эволюционной антропологии Макса Планка и Оснабрюкского университета написали еще одно наблюдение за приматами, которое может быть случаем необычного лечения у животных.



Что наблюдали исследователи?



Ученые изучали группу из примерно 42-45 шимпанзе ( Pan troglodytes ), живущих в Национальном парке Лоанго в Габоне, в течение ноября 2019-февраля 2021 года. За это время ученые стали свидетелями ранее не документированного в шимпанзе поведения самолечения ранений - с помощью насекомых.



Из 76 отмеченных случаев открытых ран у шимпанзе у 19 из них животные умышленно помещали в свои ранения насекомых. При этом процесс был не случайным, а обычно охватывал несколько последовательных шагов. Сначала шимпанзе ловили насекомое и обездвиженное между губами. Затем прикладывали к ране и водили ею по ее поверхности, держа губами или кончиками пальцев. Иногда эти два шага повторялись несколько раз, прежде чем наконец шимпанзе забирал насекомое из раны и выбрасывал.



Не менее интересно то, что подобное поведение исследуемые животные демонстрировали и в отношении других особей: трижды ученые замечали, как насекомых прикладывали не к своим ранам, а к ранам других членов группы. Однажды это была взрослая самка Сюзи, несколько раз обработавшая насекомым, каждый раз помещая ее между губ, глубокую рану на ноге своего маленького сына. В другой раз самка Кэрол поймала насекомое и передала самцу Литлгрею, поместившему его между губами, а затем переложив в открытую рану на своей голени. Кэрол и самец Теа стали водить насекомым по поверхности раны, после чего к ним присоединился еще один самец, Нгонде. А третий случай касается обработки раны на большом пальце Литлгрея самцем Арнольдом, который поймал насекомое, поместил между губами, а затем взял кончиками пальцев и стал водить им по ране, причмокивая.



Точно определить вид членистоногого, используемого животными, ученые не смогли, но отметили, что каждый раз это было крылатое, обычно темное насекомое, размером около 5 миллиметров, которое шимпанзе достают из-под листа или ветви и не употребляют в пищу.



Почему ученые считают это свидетельством самолечения?



Учитывая, что использование насекомых определенным образом всегда происходило в одинаковых условиях, то есть прикладыванием к открытой ране, ученые предполагают, что столкнулись с новым случаем самолечения у животных. В конце концов, люди издавна тоже используют насекомых как лекарственное средство против разных недугов. Но насколько (и вообще) эффективно описанное вмешательство для заживления ран, а также, что за вид используют приматы, и насколько поведение распространено, покажут только следующие исследования.



А пока авторы считают, что их наблюдение вносит вклад в исследование социальной коммуникации шимпанзе. В научном мире все еще продолжаются дебаты относительно того, присуще ли шимпанзе осознанное социальное поведение, то есть направленное больше на благосостояние других лиц, а не свое. Описанное явление обработки ран членов группы свидетельствует в пользу имеющейся у шимпанзе похожей на человеческую эмпатию, а его изучение поможет лучше понять отношения между шимпанзе.