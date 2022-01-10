Деревья тоже спят - исследование

20:32 10 Январь Киев, Украина





Исследователи из Австрии и Финляндии использовали наземный лазерный сканер во время безветренной ночи ближе к сезонному равноденствию и наблюдали за кронами двух березовых деревьев. Исследователь из Финляндии фиксировал состояние березы каждый час, а его коллега из Австрии делал это каждые десять минут. Серия полученных снимков показала, что деревья наклонились в течение ночи почти на 10 см.



По словам ученых, ветви и листья медленно расслаблялись в течение ночи, достигнув своего самого низкого положения за два часа до восхода Солнца. После наступления утра деревья вернулись в свое исходное положение.



Тестовая лазерная технология фотографирования позволила картографировать деревья по отдельным точкам в течение десяти минут. Инфракрасные лазеры в отличие от традиционных ламп подсвечивали деревья за доли секунды, поэтому снимки были сделаны с минимальным воздействием на среду.



По мнению одного из авторов исследования Андраша Злински, биолога из Национальной академии наук Венгрии, поклонение деревьев может быть вызвано уменьшением внутреннего давления жидкости, которое держит растения в вертикальном положении. В последние годы появляется все больше исследований, свидетельствующих о том, что деревья могут не только общаться, но и делиться питательными веществами через корневую систему. На этот раз исследователи из Европы выяснили, что деревья "спят" ночью или, по крайней мере, отдыхают в ночное время.Исследователи из Австрии и Финляндии использовали наземный лазерный сканер во время безветренной ночи ближе к сезонному равноденствию и наблюдали за кронами двух березовых деревьев. Исследователь из Финляндии фиксировал состояние березы каждый час, а его коллега из Австрии делал это каждые десять минут. Серия полученных снимков показала, что деревья наклонились в течение ночи почти на 10 см.По словам ученых, ветви и листья медленно расслаблялись в течение ночи, достигнув своего самого низкого положения за два часа до восхода Солнца. После наступления утра деревья вернулись в свое исходное положение.Тестовая лазерная технология фотографирования позволила картографировать деревья по отдельным точкам в течение десяти минут. Инфракрасные лазеры в отличие от традиционных ламп подсвечивали деревья за доли секунды, поэтому снимки были сделаны с минимальным воздействием на среду.По мнению одного из авторов исследования Андраша Злински, биолога из Национальной академии наук Венгрии, поклонение деревьев может быть вызвано уменьшением внутреннего давления жидкости, которое держит растения в вертикальном положении.

"Это означает, что ветви и лиственные стебли становятся менее упругими и более склонными к поклонению под действием собственного веса" – объяснил он.

Остановка фотосинтеза приводит к снижению внутриклеточного давления, что, вероятно, приводит к расслаблению растения.



Вполне возможно, что ночное поклонение деревьев связано с циркадными ритмами, закодированными почти в каждом живом существе на Земле. Исследователи отметили, что они попытаются повторить эксперимент на других деревьях. В планах — наблюдение за каштанами и тополями, ведь именно в этих деревьях были найдены гены, ответственные за циркадные ритмы.

"Возможно, наиболее важным открытым вопросом остается то, связано ли движение ветвей, которое мы наблюдаем, с воздействием солнечного света во время восхода и заката, или же оно не зависит от света и управляется внутренними циркадными часами растения"– утверждается в исследовании.

Некоторые ветви начали возвращаться в свое "дневное" состояние еще до начала восхода солнца. Это указывает на существование определенных внутренних часов у растений, однако только дополнительные наблюдения смогут ответить на этот вопрос.