Цветковые растения могли возникнуть значительно раньше, чем считалось

Сегодня покрытосеменные – также известные как цветковые растения – являются самой разнообразной группой наземных растений. Самым древним, найденным из окаменелостей покрытосеменных 135 миллионов лет, и многие исследователи считают, что именно тогда эта группа и зародилась. Ископаемые находки свидетельствуют о том, что разнообразной группа стала 130 миллионов лет назад.
Но то, как цветковые растения стали такими разнообразными настолько быстро после их появления, очень удивляло исследователей, в частности Чарльза Дарвина. Ископаемые находки и генетика дают противоречивые данные, причем последняя указывает на гораздо более древнее происхождение покрытосеменных.
Чтобы получить другой взгляд, Даниэле Сильвестро из Университета Фрибура, Швейцария и его команда проанализировали более 15000 окаменелостей из примерно 200 различных семейств покрытосеменных.
Но то, как цветковые растения стали такими разнообразными настолько быстро после их появления, очень удивляло исследователей, в частности Чарльза Дарвина. Ископаемые находки и генетика дают противоречивые данные, причем последняя указывает на гораздо более древнее происхождение покрытосеменных.
Чтобы получить другой взгляд, Даниэле Сильвестро из Университета Фрибура, Швейцария и его команда проанализировали более 15000 окаменелостей из примерно 200 различных семейств покрытосеменных.
Статистический анализ окаменелостей дал веские доказательства того, что самое древнее покрытосеменное растение могло появиться 250 миллионов лет назад, в самом конце пермского периода — гораздо раньше возраста древнейшей известной окаменелости покрытосеменных.
Это объясняется тем, что если между 135 и 130 миллионами лет назад появляется такое количество связанных окаменелостей цветковых растений, вероятно они эволюционировали от более раннего общего предка, не представленного в летописи окаменелостей.
Если оценка команды верна, первые 100 миллионов лет покрытосеменные провели на Земле как редкие компоненты экосистем, которые вряд ли могли окаменеть.
Такой взгляд на историю покрытосеменных поддерживает идею домелового происхождения группы и совместим с теориями, которые предусматривают быструю диверсификацию цветковых растений во время мелового периода.
Патрик Херендин из Чикагского ботанического сада скептически относится к сделанным выводам, поскольку могут отсутствовать данные о окаменелости, которые могли бы повлиять на результаты. Однако, несмотря на свой скептицизм, Херендин говорит, что не удивится, если в будущем будут найдены окаменелости покрытосеменных растений до мелового периода.
Это объясняется тем, что если между 135 и 130 миллионами лет назад появляется такое количество связанных окаменелостей цветковых растений, вероятно они эволюционировали от более раннего общего предка, не представленного в летописи окаменелостей.
Если оценка команды верна, первые 100 миллионов лет покрытосеменные провели на Земле как редкие компоненты экосистем, которые вряд ли могли окаменеть.
Такой взгляд на историю покрытосеменных поддерживает идею домелового происхождения группы и совместим с теориями, которые предусматривают быструю диверсификацию цветковых растений во время мелового периода.
Патрик Херендин из Чикагского ботанического сада скептически относится к сделанным выводам, поскольку могут отсутствовать данные о окаменелости, которые могли бы повлиять на результаты. Однако, несмотря на свой скептицизм, Херендин говорит, что не удивится, если в будущем будут найдены окаменелости покрытосеменных растений до мелового периода.
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