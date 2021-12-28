Что выяснили ученые из полученных образцов почвы астероида Рюгу

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Присланные станцией «Хаябуса-2» образцы почвы из астероида Рюгу оказались пористыми, темными, бедными хондрами, но богатыми водосодержащими соединениями и органическими веществами. Результаты предварительного анализа 5,4 г привезенного из космоса почвы опубликованы в двух статьях в журнале Nature Astronomy ( 1 , 2 ). Согласно им, в лабораторию попали едва ли не самые первобытные материалы, привезенные из космоса, которые помогут уточнить модели эволюции Солнечной системы



Что японцы достали из космоса?



6 декабря 2020 в безлюдной части Австралии упала капсула диаметром около 40 сантиметров с грунтом. Расстояние примерно в 300 миллионов километров преодолели образцы околоземного астероида Рюгу, которые получила японская межпланетная станция «Хаябуса-2». Для этого она создала 10-метровый искусственный кратер на одном из самых темных небесных тел Солнечной системы. Астероид Рюгу – четверное внеземное тело, образцам из которых удалось попасть в земные лаборатории.



Всего на Землю попало 5,4 грамма химически и физически девственной почвы, которая иначе просто сгорела бы в атмосфере нашей планеты. Пробы из Рюга необходимы планетологам, чтобы сохранились на астероиде органические соединения и вода, которые помогут разобраться на ранних этапах формирования Солнечной системы. Образцы поделили по 3,23 и 2,025 г. Первая часть «А» содержит образцы с поверхности Рюга, а вторая, «С» — из подповерхностного слоя, до которого докопался модуль станции, образовав кратер.



Последняя должна быть свободна от космического излучения и сохранить в себе первоначальный материал астероида. В настоящее время верхний слой находится под влиянием инсоляции, радиации, температурных циклов и микрометеоритных ударов.



Что нашли в образцах?



В руки ученым попали образцы, где размер частиц почвы колебались от восьми миллиметров в диаметре до мелкой субмиллиметровой пыли, хотя у собранных из подповерхностного слоя астероида преобладали частицы размером более трех миллиметров. По оценкам их насыпной плотности, Рюгу является очень пористым телом. Она составила 1282 килограмма на кубический метр, что гораздо меньше, чем у подобных Рюгу метеоритов типа CI-хондритов и метеорита из озера Тагиш (Tagish Lake), который был наиболее пористым метеоритом, когда-либо найденным на Земле.



Интересно, что осуществленные на Земле оценки оказались больше оцененной дистанционно насыпной плотности Рюгу полностью — она составляет 1190 килограммов на кубический метр. Таким образом, привезенные образцы имеют низкую плотность и высокую микропористость (около 46 процентов), чего до сих пор не встречали в метеоритах.



Следующим этапом было спектроскопическое исследование образцов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отражательность образцов оказалась небольшой, что не противоречит исследованиям Рюгу в целом, а также указывает на большое количество углерода и гидроксильной группы OH — остатки родительского тела астероида, которое могло подвергаться воздействию воды. Такой состав совпадает с отсутствием хондр и богатых кальцием и алюминием соединений. Ученые пришли к выводу, что Рюгу больше похож на CI-хондриты, чем на любой другой тип метеоритов, хотя и имеет ниже альбедо из-за высокой пористости и хрупкости.



Французский микроскоп MicrOmega, с которым работали авторы второй статьи из университета Париж-Сакле, указал на богатые железом карбонаты, соединения с высоким содержанием OH, CH и NH и богатые азотом органические вещества. Этот анализ показывает, что Хаябуса-2 привезла на Землю репрезентативные и, что главное, не поврежденные внешним влиянием образцы. Они лучше сохранили минералогические и молекулярные фазы, сформированные на ранних этапах эволюции Солнечной системы. Образцы являются уникально ценной коллекцией, которая способствует просмотру теорий происхождения и эволюции Солнечной системы, сообщают ученые.