Что такое микросон: его польза и опасность для организма

10:18 30 Январь Киев, Украина

Каждый из нас по-своему борется со стрессом. Кто-то занимает себя любимым хобби, кто-то релаксует под музыку или на природе, а кто-то прибегает к помощи лекарств и даже алкоголя.

Но, если стрессовая нагрузка продолжает расти, организм включает свою защиту.

"Извините, отключился". "Как-то я рассредоточилась, повторите, повторите, пожалуйста!" — случалось вам такое произносить, поясняя собеседнику свои "провалы в памяти"?

Такое состояние имеет медицинское определение - микросон. Его испытывали очень многие, даже не осознавая того. Дело в том, что во время микросна человек не понимает, что он спит.

У разных людей микросон может продолжаться от 1 до 15, максимум 30 секунд. При этом человек просто ощущает короткую "отключку" или провал в памяти, потому что не помнит какой-то момент.

В период микросна человек как бы спит и не спит одновременно. Наш мозг может распознать сон, если он длится не менее 1 минуты. А длительность микросна намного меньше и мозг не усевает зафиксировать такой сон.

Ученые распределили наш сон на 3 уровня:

преднамеренный сон: наш запланированный и осознанный сон ночью или днем;

ненамеренный или вторгающийся сон: он может случиться неожиданно перед телевизором, на собрании или концерте и т.д.;

микросон: это короткая отключка сознания на несколько секунд, которая не контролируется человеком.

Сама природа микросна еще недостаточно исследована. Сомнологи знают лишь, что в период микросна одни участки мозга бодрствуют, а другие - на очень короткое время отключаются. Такой процесс называется "локальным сном".

Один из примеров локального сна — это "однополушарный сон". Так спят некоторые ночные птицы, морские млекопитающие и пр., для которых очень важно и спать и наблюдать одновременно. Всем знаком филин с одним «дежурным» глазом.

У человека однополушарный сон может возникнуть в ситуациях, когда он находится в кране стрессовом состоянии, в опасности, когда он не может позволить себе полноценный сон. Но даже птицы, попав в безопасную среду могут крепко заснуть обычным двуполушарным сном, закрывая оба глаза.

Однако, если вы стали часто испытывать состояние микросна, это говорит об усталости и необходимости полноценного отдыха. Помните, что микросон может быть очень опасен для вас и окружающих вас людей! Например, водитель-дальнобойщик иногда похож на птицу, которая «спит одним глазом».

В таком случае причиной микросна может стать длительное монотонное занятие. Неосознанное отключение сознания на секунды может обернуться трагедией.

Поэтому при монотонной работе очень важно своевременно делать перерывы на отдых и «перегрузку» мозга.

Вот некоторые советы, которые помогут вам избегать включение микросна:

При выполнении монотонной работы периодически меняйте вид деятельности.

Старайтесь вовремя спать. Даже 20-ти минут сна порой достаточно для того, чтобы не впадать в микросон.

Если нет условий для первого и второго, говорите или пойте. Это отвлечет вас и ускорит дыхание, а значит и насытит мозг дополнительным кислородом.

Не полагайтесь на самозащиту организма или свои силы. Помните, что только медленноволновой полноценный сон благоприятно отразится на всех сторонах вашей жизни.