Что такое когнитивный диссонанс? Объясняем простыми словами

12:32 18 Январь Киев, Украина

Термин «когнитивный диссонанс» используется для описания чувств дискомфорта из-за того, что ваши убеждения противоречат вашему или чужому поведению.



Возникающее в результате чувство психологического дискомфорта приводит к тому, что человек стремится изменить свою точку зрения, убеждения или поведение, чтобы снизить неприятные ощущения и восстановить гармонию.



Например, когда человек курит (поведение) и знает, что курение вызывает рак (осознание), он находится в состоянии когнитивного диссонанса.



Впервые когнитивный диссонанс был изучен американским психологом Леоном Фестингером. Все началось с наблюдений за сектой, которая пропагандировала идею, что масштабное наводнение разрушит всю Землю, и случившееся с ее участниками – особенно наиболее преданными, покинувшими свои семьи, дома и работы ради служения идеям секты – после того, как обещанного потопа так и не произошло.



Рядовые члены секты гораздо проще признали то, что сами себя обманывали и воспринимали эту ситуацию как ценный опыт. Однако по-настоящему преданные участники, как правило, стремились найти доказательства своей правоты (они уверяли, что потопа не произошло по вине

других членов секты).

Психолог предположил, что у этих людей была внутренняя потребность убедиться в том, что их убеждения отвечают реальному поведению. Несоответствие или конфликт убеждений могло привести к дисгармонии, которой люди всеми силами пытались избежать.



Когнитивный диссонанс в реальной жизни: примеры ситуаций и то, как мы реагируем

Когнитивный диссонанс, может возникнуть во многих областях жизни. Однако он особенно очевиден в ситуациях, когда поведение индивида находится в противоречии с его убеждениями, являющимися неотъемлемой частью его самоидентификации.



В «Теории когнитивного диссонанса», Фестингер предлагает пример того, как человек может справиться с диссонансом, связанным с отношением к здоровью, обсуждая тех, кто продолжает курить, не смотря даже на то, что они знают, какой вред эта привычка наносит. здоровью.



Фестингер объясняет, что человек может решить, что курение для него имеет большее значение, чем здоровье, считая такое поведение «весомым» с точки зрения соотношения риска к удовлетворению.



Другой способ борьбы с диссонансом состоит в минимизации потенциальных минусов. Курильщик может убедить себя в том, что негативные последствия, приписывающие курению сигарет, чрезмерно завышены. Также он может оправдать подобное отношение к своему здоровью тем, что ни один человек не может избежать всех возможных рисков.



Фестингер отмечает, что курильщик может попытаться убедить себя в том, что если он бросит курить, то наберет вес, что также представляет

опасность для здоровья. С помощью таких оправданий курильщик уменьшает существующий диссонанс и продолжает потакать своей привычке.

А еще курильщик может заявлять, что он не курит настолько часто, чтобы это принесло серьезный вред здоровью. В этом примере он уменьшает диссонанс, убеждая себя в том, что такое поведение абсолютно нормально.



Иногда когнитивный диссонанс можно вообще не заметить, поскольку мозг справляется с ним в считанные секунды.



Другим распространенным примером когнитивного диссонанса является то, насколько логичны и разумны объяснения человек способен найти для того, чтобы сделать себе снисхождение во время диеты.



Как часто вы давали себе обещание следить за рационом и питаться правильно, а затем перед вами оказывался пончик, булочка или другое аппетитное лакомство, которое соблазняло отойти от заданного курса?



Скорее всего, в такие моменты вы решали: «Да это всего-навсего один пончик. Пропущу обед, чтобы уложиться в суточную норму калорий. Или

уверяли себя, что «это пирожное на самом деле не такое уж калорийное».

Множество примеров когнитивного диссонанса – это ситуация, когда мы оправдываем или находим логическое объяснение своим ошибкам или вредным привычкам. Однако иногда когнитивный диссонанс помогает нам установить положительные модели поведения или изменить особенности своего характера или прошлые повадки, которые мешали двигаться вперед.



К примеру, если вы относитесь к числу ненавистников бега и походов в тренажерный зал, вы можете уговорить себя на езду на велосипеде или подъем в горы, оправдывая это тем, что физическая активность хороша для здоровья и настроения. Кстати, это действительно так. Ученые подтверждают, что любая активность будет в разы лучше выбором, чем ее полное отсутствие.



В таком случае вы получаете значимую цель, которая поддерживает ваш энтузиазм.



Резюме

Несоответствие между вашими убеждениями и действиями может спровоцировать ощущение дискомфорта (а иногда и подтолкнуть к принятию решений, которые негативно отразятся на вашей жизни). Однако иногда такой дискомфорт может стать поводом к положительным изменениям и росту.



К примеру, если вы уверены, что физические нагрузки важны для здоровья, но при этом редко находите время на то, чтобы слезть с дивана, вы можете испытывать когнитивный диссонанс. В результате, пытаясь снять дискомфорт, вы приходите к решению уделять спорту больше времени. То есть, вы меняете свое поведение, чтобы оно отвечало вашим убеждениям.



Ткаким образом вы не только уменьшаете когнитивный диссонанс, но и вносите в свою жизнь положительные изменения, которые благоприятно окажут влияние не только на ваше здоровье, но и на настроение.



Чем лучше вы отдаете себе отчет, что чувствуете когнитивный диссонанс, тем больше у вас возможностей по-настоящему понять себя и глубоко изучить те ценности, нормы и убеждения, которые для вас действительно важны.