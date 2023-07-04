Что такое даркнет и действительно ли он так опасен

17:24 11 октября Киев, Украина





Новости об утечке персональных данных, которые затем всплывают в даркнета, появляются все чаще. Полностью анонимная сеть В октябре компания Facebook столкнулась с масштабным сбоем, после чего СМИ появилось сообщение, что персональные данные 1,5 млрд пользователей этой соцсети выставлены на продажу на хакерском форуме в даркнете. Информация, вероятно, не соответствует действительности, но тема даркнета вновь оказалась на слуху.Новости об утечке персональных данных, которые затем всплывают в даркнета, появляются все чаще. Полностью анонимная сеть интернета существует уже не первый год, и с тех пор окутана слухами. Часть из которых, следует признать, правдивы. Но так ли страшен темный интернет, как его описывают?

Как устроен даркнет, что в нем можно найти и чем он может быть полезен для человечества:



Что такое даркнет

По данным TOR Metrics, Украина находится на 5 месте (4,9%) в мире по количеству ежедневных пользователей даркнета. В первую тройку входят США (19,3%), Россия (11,5%) и Германия (10%). Поэтому не будем отставать от тренда и разберем, чем даркнет отличается от других сетей.

Чтобы понять это, нужно разобраться в структуре интернета. Всемирную паутину условно можно разделить на три слоя:

Поверхностный, или видимый интернет (с англ. Surface Web): та часть глобальной сети, индексируется поисковыми системами вроде Google или Bing.





Глубокий интернет, или "невидимая сеть" (с англ. Deep Web): полная противоположность "поверхностному интернету". В глубокой паутине находятся веб-страницы, не связанные с другими ссылками, а также сайты, доступ к которым открыт только для зарегистрированных пользователей, и интернет-страницы, доступные только по паролю.





Даркнет, "темный интернет" (с англ. Darknet): полностью анонимна, нерегулируемая и никому не подконтрольная часть интернета. Он не доступен для обычных пользователей. Доступ в него можно получить только с помощью специальных программ (самый известный - Tor Browser. Менее известны - I2P и Freenet).

Даркнета активно пользуются защитники свободы слова, разного рода борцы с тоталитаризмом, киберанархисты, хакеры. А еще - преступники, продавцы запрещенных товаров (прежде всего персональных данных и наркотиков), детской порнографии, всевозможных криминальных услуг и тому подобное.

Что такое ТОR и как он работает

TOR (сокращенно от англ. The Onion Router) - самая известная и популярная анонимная сеть даркнета. Это система прокси-серверов, поддерживающих "луковую маршрутизацию" - технологию анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. ТОR позволяет сохранять анонимность в интернете и защищает трафик пользователя от анализа.



В отличие от обычного браузера, который сразу отправляет введенные пользователем данные на сервер, позволяя третьим лицам узнавать его местоположение; в браузере Tor данные передаются через цепочку нод - промежуточных узлов, разбросанных по всему миру. Такая модель значительно усложняет отслеживание.



Сообщение обращают в несколько слоев шифрования, из-за чего напрашивается аналогия с луком. Затем его передают через множество сетевых узлов - так называемых луковых маршрутизаторов. Каждый из них снимает защитный слой, чтобы узнать, какой следующий узел в цепочке. Таким образом ни один посредник не видит ни содержание, ни маршрут сообщение в целом. Полная расшифровка проходит на стороне получателя.

Зачем нужен даркнет и чем он полезен

Приставка "дарк" (англ. "Темный") не означает обязательную принадлежность к чему-то незаконному, она говорит лишь о том, что это - сегмент интернета, где все работает несколько иначе. Среднестатистический человек не чувствует особой потребности в анонимности во время обычного пользования интернетом. Впрочем, есть у этого и обратная сторона: люди в повседневной жизни вообще редко задумываются о конфиденциальности в сети.

Персональные данные легко конвертируются в денежные единицы. Все популярные социальные сети бесплатные потому, что взамен пользователи предоставляют информацию о себе. Бесконечный спам с предложением купить товар, который вы только что гуглили в интернете. Рекламные смс-ки на телефон от неизвестных магазинов. Агитация проголосовать за конкретную партию и подтасовки публикаций в вашей ленте соцсетей, чтобы повлиять на выбор - это малая доля того, что можно сделать с вашими персональными данными.



Даркнетом пользуются те, кто отказывается добровольно делиться этой информацией (например, Facebook или Google) или же просто не хотят "оставлять следы" в интернете. Да и собственно Facebook, The New York Times и BBC используют даркнет, чтобы вопреки блокированию оставаться доступными в тоталитарных странах.





Анонимный способ передачи данных используют некоторые журналисты из разных стран. Для этого на просторах анонимной сети создаются целые сайты, на которых информаторы могут разместить информацию, которую они считают необходимым обнародовать, но боятся за свою безопасность.

Одним из самых ярких примеров является бывший сотрудник спецслужб Сноуден. Он передал более 200 тыс. документов журналистам, используя зашифрованные email-письма.



Часть документов, касающихся в частности проекта американского правительства Prism о слежке за более чем миллиардом людей из разных стран, была опубликована на сайте WikiLeaks. Наибольший ресурс для информаторов предлагает анонимно присылать имеющуюся информацию без боязни того, что источник может быть раскрыт.



Также в даркнета можно встретить библиотеки разного контента без государственной цензуры, аналоги социальных сетей, порталы для общения и многое другое (вполне легального).



Чем опасен даркнет

Многие государства активно борются с распространением Tor-за огромного количества площадок, где предлагается купить наркотические вещества, оружие, порнографию и другие запрещенные материалы. Приведены в качестве примера громкие истории, связанные с даркнетом.

Одна из первых таких историй - магазин Silk Road ( "Шелковый путь"). Желающие могли заказать на сайте героин, кокаин, ЛСД, а также поддельные документы. Оплата осуществлялась с помощью онлайн-валюты - биткойнов. Создатель сайта Росс Ульбрихт получал ежедневно миллионы долларов прибыли, слыл киберанархистом и уверял, что создал сайт в виде эксперимента, и вскоре якобы передал его другим людям. Однако в 2015 году его приговорили к 2 пожизненным срокам, а также 20, 15 и 5 лет заключения по отдельным эпизодам. В 2020 году история Ульбрихта была экранизирована в фильме "Шелковый путь".

В январе 2021 в Германии закрыли крупнейшую в мире торговую площадку даркнета - DarkMarket. На площадке были зарегистрированы более 500 тыс. человек, продававших и покупали запрещенные вещества, фальшивые деньги, украденные кредитные и сим-карты. Всего они совершили более 320 тыс. сделок на сумму € 140 млн. Владелец DarkMarket, 34-летний житель Австралии, задержан, а более 20 тыс. серверов в Молдавии и Украине конфискованы.



Темная сторона "даркнета" готова предложить весь спектр противозаконных услуг: кибермошенничество, производство шок-контента, вымогательство, услуги хакеров, продажа наркотиков или оружия, схемы афер и многое другое. Поэтому если вы сами собираетесь нарушить закон и считаете, что даркнет обеспечит вам безнаказанность, подумайте еще раз.