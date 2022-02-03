Что такое арт-терапия и чем она может помочь

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Лечение творчеством

Арт-терапия - форма психотерапии, в основе которой лежит осознание того, что творческая деятельность (в основном художественная) положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека и имеет определенный целебный эффект, при этом главным является непосредственно процесс творения, а не конечный результат. Современная арт-терапия предлагает множество разнообразных методов, подходов и техник: живопись, графика, пластик, глина, фотография, скульптура, резьба, аппликация, инсталляция, ткани и т.д. Общим для них является то, что посредством избранной формы они передают наружу внутренние переживания человека. Благодаря такому невербальному выражению чувств многие пациенты считают арт-терапию одной из самых удобных форм лечения, поскольку им не нужно сразу озвучивать и конкретизировать свои проблемы.



Это относительно новая форма терапии. Возникла она в начале XX века одновременно в Европе и США. Первые упоминания о терапии искусством появились в психбольнице Гайдельбергского университета в Германии. Именно здесь ассистент Ганс Принцгорн организовал необычную выставку, демонстрировавшую фотографии, сделанные пациентами с психическими заболеваниями. К моменту, когда Принцгорн покидал свой пост ассистента в 1921 году, коллекция насчитывала более 5 тыс. работ примерно 450 пациентов. В 1922 он опубликовал свою первую книгу «Художественное искусство психически больных» («Die Bildnerei der Geisteskranken»). Рисование, фотографирование или плетение из бисера могут быть не только интересным хобби, но и полезными практиками для нашей психики. Часто подсознательные чувства и переживания легче выразить с помощью творчества. Именно поэтому большую популярность в последнее время приобретает терапия искусством, которая не имеет никаких противопоказаний и является универсальным методом психотерапии.Арт-терапия - форма психотерапии, в основе которой лежит осознание того, что творческая деятельность (в основном художественная) положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека и имеет определенный целебный эффект, при этом главным является непосредственно процесс творения, а не конечный результат. Современная арт-терапия предлагает множество разнообразных методов, подходов и техник: живопись, графика, пластик, глина, фотография, скульптура, резьба, аппликация, инсталляция, ткани и т.д. Общим для них является то, что посредством избранной формы они передают наружу внутренние переживания человека. Благодаря такому невербальному выражению чувств многие пациенты считают арт-терапию одной из самых удобных форм лечения, поскольку им не нужно сразу озвучивать и конкретизировать свои проблемы.Это относительно новая форма терапии. Возникла она в начале XX века одновременно в Европе и США. Первые упоминания о терапии искусством появились в психбольнице Гайдельбергского университета в Германии. Именно здесь ассистент Ганс Принцгорн организовал необычную выставку, демонстрировавшую фотографии, сделанные пациентами с психическими заболеваниями. К моменту, когда Принцгорн покидал свой пост ассистента в 1921 году, коллекция насчитывала более 5 тыс. работ примерно 450 пациентов. В 1922 он опубликовал свою первую книгу «Художественное искусство психически больных» («Die Bildnerei der Geisteskranken»).

Но, к большому сожалению, среди его коллег-психиатров отклика она почти не нашла. Термин «арт-терапия» ввел художник Адриан Гилл для описания собственного опыта работы с пациентами в санатории, в котором он сначала лечился сам, а затем приступил к арт-терапевтической практике. Параллельно в США Маргарет Наумбург и Эдит Крамер в конце 1940-х разработали подходы к современной арт-терапии. А через несколько лет Маргарет опубликовала книгу «Психодинамическая арт-терапия» («Dynamically oriented art therapy»), а Эдит Крамер в своем труде «Искусство как терапия с детьми» («Art as Therapy with Children») описала свой опыт работы с маленькими пациентами.



Как это работает

Лишь около 10% процессов нашего мозга происходит на так называемом концептуальном уровне, остальные 90% невозможно передать через вербальную коммуникацию. Кроме того, конфликты, блокады или страхи часто совершенно незаметно становятся жертвой механизмов защиты человека и залегают в подсознании. Однако, чтобы решить трудные жизненные проблемы, их нужно сначала осознать и обсудить. Именно здесь и кроется особый потенциал арт-терапии.



В отличие от многих терапевтических подходов арт-терапия не сосредотачивается на проблеме. С помощью новых эстетических переживаний она помогает разрешить бессознательные конфликты, пересмотреть и адаптировать модели поведения, укрепить свои ресурсы и принять новые жизненные ситуации, а значит получить «альтернативную картину мира». Благодаря этому, наш ограниченный взгляд на проблему расширяется и открывает нам новые перспективы и новые решения.



Независимо от знаний или художественных талантов вместе с терапевтом скрытые темы можно сделать видимыми в подсознании. «Непроизносимое» выражается на рисунке и способно не только раскрыть символические конфликты, страхи или блокады, но показать возможные решения. Кроме того, рисование улучшает настроение и укрепляет уверенность в себе.

«Арт-терапия – это невероятная вещь, позволяющая почувствовать себя и свои эмоции . После многих лет психотерапии я пришла к выводу, что мы многое знаем. Мы теоретически знаем, что спорт помогает похудеть, но это работает только тогда, когда можно что-то делать. С психикой и нашими моделями поведения тоже. Лишь от того, что мы что-либо понимаем или осознаем, наши эмоциональные переживания не изменятся. Но когда я собственными руками в сопровождении терапевта «трогаю», так сказать, определенные проблемы, то могу лучше понять пережитое, лучше отработать теоретические знания, а значит, полностью «отрефлексировать» определенные ситуации», — рассказывает Неделе молодая арт-терапевт из Штутгарта Моника Ланге, которая несколько лет назад решила покинуть работу в рекламном бизнесе и получить диплом арт-терапевта. Да, именно диплом. Ведь в Германии недавно арт-терапию можно изучать в вузах. «Эта профессия даже в нашей стране до сих пор недооценена, ее предлагает лишь несколько заведений, но и это уже большой шаг в становлении этой профессии», — отмечает Моника Ланге. Что же изучают будущие арт-терапевты в германских вузах?

Обучение всеобъемлющее, 50% предметов — психологические и педагогические дисциплины, такие как психодинамика, психология развития, гештальт терапия, семейная терапия, арт-терапия в учебной и клинической отраслях, остальные 50% — искусствоведческие дисциплины. Каждому студенту предоставляется собственное мастерство ерня, где он может углубить определенные художественные техники.

«Время в мастерской я ценила в учебе больше всего, — делится Ланге, — ведь более 10 лет не держала в руках кисточки, а это такое большое счастье. Вообще-то я решила сменить профессию после того, как однажды пришла уставшая с работы и спросила себя: «А что ты сегодня сделала важное? А что сделала интересного вчера, кроме того, что стучала весь день по клавишам компьютера, придумывая очередные маркетинговые лжецы? Решила, что хочу посвятить свою жизнь чему-нибудь настоящему, полезному, что будет способствовать развитию личности, а не эмоциональному выгоранию».

Учебной программой предусмотрен практический семестр, в течение которого студенты работают как ассистенты и могут непосредственно получить первый практический опыт работы с пациентами.

«Квалифицированный арт-терапевт очень отличается от арт-терапевта, который посетил только семинар в выходной день. Это касается компетенций, квалификации, практического опыта. Проблема в том, что само понятие "арт-терапевт" законодательно не защищено в Германии, своего рода "сеансы" арт-терапии может проводить каждый", - говорит Моника Ланге.

Арт-терапия в Украине

В Украине арт-терапия находится на стадии становления. В 2003 году в Киеве была создана Арт-терапевтическая ассоциация, объединившая арт-терапевтические центры и специалистов по всей стране. Как отдельной специальности арт-терапии в Украине пока не существует, однако она преподается во многих университетах отдельным курсом для психологов, педагогов и социальных работников. Тренинги по повышению квалификации проводит также вышеупомянутая ассоциация.



Применение арт-терапии в Украине существенно расширилось. Если раньше к ней прибегали чаще всего в работе с детьми, то сегодня и в разных клинических целях. Например, профессор Харьковского национального медицинского университета Владимир Коростий рассказывает, что в клинике ХНМУ арт-терапия активно используется по европейским протоколам в комплексном лечении пациентов с неврозами, хронической болью, психосоматическими расстройствами. Но, как и в Германии, профессия арт-терапевта в Украине достаточно условна, не всегда практикуют ее психологи и специалисты. Поэтому, прежде чем обратиться к арт-терапевту, нужно тщательно ознакомиться с его профессиональным опытом. Ведь терапия искусством работает с серьезными вещами, и прибегать к ней должны только профессионалы с соответствующими компетенциями и знаниями.



Сфера применения

«Это универсальное средство, которое подходит абсолютно всем без исключения. Различные техники арт-терапии помогают найти индивидуальный подход к каждому. К примеру, пациентов с диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство» мы приучаем не доводить свои работы до конца, не дотирать резинкой до дыр, если что-то не выходит с первого или второго раза, видеть красоту в процессе, а не в идеальном результате. Люди с эмоциональным выгоранием часто выбирают акварель, чтобы уронить импровизацию в свою жизнь; в таких случаях мы рекомендуем также попытаться рисовать абстрактные пятна. Пациентам с диагнозом «шизофрения», наоборот, лучше иметь дело со «более стабильными» акварельными материалами, такими как мандалы, раскраски, чтобы они учились различать границы, которые в реальной жизни часто бывают размытыми. Но каждый человек особенный и нуждается в индивидуальном подходе. Это важно понимать», - говорит Моника Ланге.

Христя Венгринюк, известная в Украине писательница, издательница и художница, также использует арт-терапию в своих занятиях с детьми-аутистами.

«Они включаются в процесс, концентрируются, восхищаются, творят и радуются этому. Еще никогда не видела, чтобы арт-терапия влияла на человека как-то негативно. Когда работаешь с тяжелым ребенком, очень важно суметь показать, что это действительно интересно, а когда ученик раскусит, то уже не остановить. Главное, что могу сказать: когда ребенок нравится арт-терапией и искусством, он становится счастливее и радостнее. Что, собственно, и есть цель», – рассказывает Христя.

Специалисты отмечают, что арт-терапия работает там, где другие методы бездействуют. Речь идет о психологических травмах, таких как насилие или посттравматический синдром. Именно поэтому в США ее активно используют в рамках реабилитации военнослужащих. И это должно стать примером для Украины, где сегодня возникла острая потребность во введении новейших реабилитационных программ как военных и пленных, так и их родных или людей, эвакуированных из зоны боевых действий. Арт-терапия может стать эффективным способом реабилитации, поскольку в процессе рисования человек с посттравматическим синдромом дистанцируется от пережитых психических травм и может перенести свои переживания в творчество, сняв напряжение.



Точных правил или инструкций по сеансу арт-терапии нет. В клинических практиках они обычно проходят еженедельно в небольшой группе до шести человек. Арт-терапия достаточно длительная и в идеале предполагает более 10 сеансов. Сначала участники проговаривают свои пожелания или собственное эмоциональное состояние. Терапевт предлагает упражнения либо для всей группы, либо для каждого участника индивидуально. Пока пациенты работают над заданием, терапевт только наблюдает и при необходимости поддерживает, может давать советы по технике или материалам. После завершения сеанса участники при желании представят свои работы. Например, могут рассказать, как чувствовали себя во время творческого процесса или почему выбрали то или иное изображение или цвет. Часто люди становятся более открытыми, когда говорят о своей работе, чем когда им приходится объяснять, что происходит внутри них.

«Мы никогда не интерпретируем нарисованное или сделанное пациентами это недопустимо. Человек должен выражаться свободно и бояться ошибок. Мы обсуждаем, спрашиваем, почему участник выбрал именно такие краски, которые хотел этим выразить, как чувствовал себя после этого. Посредством правильной коммуникации можно найти подход к каждому. Когда кто-то говорит, что не может или не хочет рисовать, мы обычно объясняем, что арт-терапия – это не только рисование, творчество не имеет предела. Арт-терапия использует разные методики и материалы. В классическом варианте рисовать можно кистью, ручкой или даже руками. Но при сеансах используются также глина, камень, дерево и многие другие материалы. Обычно мы проводим вступительные дискуссии, на которых знакомимся с пациентами, пытаемся понять их интересы и предложить соответствующие техники», – рассказывает Моника Ланге.

Арт-терапия помогает сформировать оптимистический взгляд на мир, поверить в свои силы и способности, укрепить свою активную жизненную позицию. Это нужно людям, живущим в обществе, где происходят динамические изменения. Поэтому возникает необходимость в формировании арт-терапии как самостоятельной профессии и ее более профессиональном применении в рамках профилактических и реабилитационных мероприятий.