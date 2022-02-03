Что такое арт-терапия и чем она может помочь

Рисование, фотографирование или плетение из бисера могут быть не только интересным хобби, но и полезными практиками для нашей психики. Часто подсознательные чувства и переживания легче выразить с помощью творчества. Именно поэтому большую популярность в последнее время приобретает терапия искусством, которая не имеет никаких противопоказаний и является универсальным методом психотерапии.
Лечение творчеством
Арт-терапия - форма психотерапии, в основе которой лежит осознание того, что творческая деятельность (в основном художественная) положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека и имеет определенный целебный эффект, при этом главным является непосредственно процесс творения, а не конечный результат. Современная арт-терапия предлагает множество разнообразных методов, подходов и техник: живопись, графика, пластик, глина, фотография, скульптура, резьба, аппликация, инсталляция, ткани и т.д. Общим для них является то, что посредством избранной формы они передают наружу внутренние переживания человека. Благодаря такому невербальному выражению чувств многие пациенты считают арт-терапию одной из самых удобных форм лечения, поскольку им не нужно сразу озвучивать и конкретизировать свои проблемы.
Это относительно новая форма терапии. Возникла она в начале XX века одновременно в Европе и США. Первые упоминания о терапии искусством появились в психбольнице Гайдельбергского университета в Германии. Именно здесь ассистент Ганс Принцгорн организовал необычную выставку, демонстрировавшую фотографии, сделанные пациентами с психическими заболеваниями. К моменту, когда Принцгорн покидал свой пост ассистента в 1921 году, коллекция насчитывала более 5 тыс. работ примерно 450 пациентов. В 1922 он опубликовал свою первую книгу «Художественное искусство психически больных» («Die Bildnerei der Geisteskranken»).
Лечение творчеством
Арт-терапия - форма психотерапии, в основе которой лежит осознание того, что творческая деятельность (в основном художественная) положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека и имеет определенный целебный эффект, при этом главным является непосредственно процесс творения, а не конечный результат. Современная арт-терапия предлагает множество разнообразных методов, подходов и техник: живопись, графика, пластик, глина, фотография, скульптура, резьба, аппликация, инсталляция, ткани и т.д. Общим для них является то, что посредством избранной формы они передают наружу внутренние переживания человека. Благодаря такому невербальному выражению чувств многие пациенты считают арт-терапию одной из самых удобных форм лечения, поскольку им не нужно сразу озвучивать и конкретизировать свои проблемы.
Это относительно новая форма терапии. Возникла она в начале XX века одновременно в Европе и США. Первые упоминания о терапии искусством появились в психбольнице Гайдельбергского университета в Германии. Именно здесь ассистент Ганс Принцгорн организовал необычную выставку, демонстрировавшую фотографии, сделанные пациентами с психическими заболеваниями. К моменту, когда Принцгорн покидал свой пост ассистента в 1921 году, коллекция насчитывала более 5 тыс. работ примерно 450 пациентов. В 1922 он опубликовал свою первую книгу «Художественное искусство психически больных» («Die Bildnerei der Geisteskranken»).
Но, к большому сожалению, среди его коллег-психиатров отклика она почти не нашла. Термин «арт-терапия» ввел художник Адриан Гилл для описания собственного опыта работы с пациентами в санатории, в котором он сначала лечился сам, а затем приступил к арт-терапевтической практике. Параллельно в США Маргарет Наумбург и Эдит Крамер в конце 1940-х разработали подходы к современной арт-терапии. А через несколько лет Маргарет опубликовала книгу «Психодинамическая арт-терапия» («Dynamically oriented art therapy»), а Эдит Крамер в своем труде «Искусство как терапия с детьми» («Art as Therapy with Children») описала свой опыт работы с маленькими пациентами.
Как это работает
Лишь около 10% процессов нашего мозга происходит на так называемом концептуальном уровне, остальные 90% невозможно передать через вербальную коммуникацию. Кроме того, конфликты, блокады или страхи часто совершенно незаметно становятся жертвой механизмов защиты человека и залегают в подсознании. Однако, чтобы решить трудные жизненные проблемы, их нужно сначала осознать и обсудить. Именно здесь и кроется особый потенциал арт-терапии.
В отличие от многих терапевтических подходов арт-терапия не сосредотачивается на проблеме. С помощью новых эстетических переживаний она помогает разрешить бессознательные конфликты, пересмотреть и адаптировать модели поведения, укрепить свои ресурсы и принять новые жизненные ситуации, а значит получить «альтернативную картину мира». Благодаря этому, наш ограниченный взгляд на проблему расширяется и открывает нам новые перспективы и новые решения.
Независимо от знаний или художественных талантов вместе с терапевтом скрытые темы можно сделать видимыми в подсознании. «Непроизносимое» выражается на рисунке и способно не только раскрыть символические конфликты, страхи или блокады, но показать возможные решения. Кроме того, рисование улучшает настроение и укрепляет уверенность в себе.
Как это работает
Лишь около 10% процессов нашего мозга происходит на так называемом концептуальном уровне, остальные 90% невозможно передать через вербальную коммуникацию. Кроме того, конфликты, блокады или страхи часто совершенно незаметно становятся жертвой механизмов защиты человека и залегают в подсознании. Однако, чтобы решить трудные жизненные проблемы, их нужно сначала осознать и обсудить. Именно здесь и кроется особый потенциал арт-терапии.
В отличие от многих терапевтических подходов арт-терапия не сосредотачивается на проблеме. С помощью новых эстетических переживаний она помогает разрешить бессознательные конфликты, пересмотреть и адаптировать модели поведения, укрепить свои ресурсы и принять новые жизненные ситуации, а значит получить «альтернативную картину мира». Благодаря этому, наш ограниченный взгляд на проблему расширяется и открывает нам новые перспективы и новые решения.
Независимо от знаний или художественных талантов вместе с терапевтом скрытые темы можно сделать видимыми в подсознании. «Непроизносимое» выражается на рисунке и способно не только раскрыть символические конфликты, страхи или блокады, но показать возможные решения. Кроме того, рисование улучшает настроение и укрепляет уверенность в себе.
Да, именно диплом. Ведь в Германии недавно арт-терапию можно изучать в вузах.
Обучение всеобъемлющее, 50% предметов — психологические и педагогические дисциплины, такие как психодинамика, психология развития, гештальт терапия, семейная терапия, арт-терапия в учебной и клинической отраслях, остальные 50% — искусствоведческие дисциплины. Каждому студенту предоставляется собственное мастерство ерня, где он может углубить определенные художественные техники.
Учебной программой предусмотрен практический семестр, в течение которого студенты работают как ассистенты и могут непосредственно получить первый практический опыт работы с пациентами.
Арт-терапия в Украине
В Украине арт-терапия находится на стадии становления. В 2003 году в Киеве была создана Арт-терапевтическая ассоциация, объединившая арт-терапевтические центры и специалистов по всей стране. Как отдельной специальности арт-терапии в Украине пока не существует, однако она преподается во многих университетах отдельным курсом для психологов, педагогов и социальных работников. Тренинги по повышению квалификации проводит также вышеупомянутая ассоциация.
Применение арт-терапии в Украине существенно расширилось. Если раньше к ней прибегали чаще всего в работе с детьми, то сегодня и в разных клинических целях. Например, профессор Харьковского национального медицинского университета Владимир Коростий рассказывает, что в клинике ХНМУ арт-терапия активно используется по европейским протоколам в комплексном лечении пациентов с неврозами, хронической болью, психосоматическими расстройствами. Но, как и в Германии, профессия арт-терапевта в Украине достаточно условна, не всегда практикуют ее психологи и специалисты. Поэтому, прежде чем обратиться к арт-терапевту, нужно тщательно ознакомиться с его профессиональным опытом. Ведь терапия искусством работает с серьезными вещами, и прибегать к ней должны только профессионалы с соответствующими компетенциями и знаниями.
Сфера применения
Применение арт-терапии в Украине существенно расширилось. Если раньше к ней прибегали чаще всего в работе с детьми, то сегодня и в разных клинических целях. Например, профессор Харьковского национального медицинского университета Владимир Коростий рассказывает, что в клинике ХНМУ арт-терапия активно используется по европейским протоколам в комплексном лечении пациентов с неврозами, хронической болью, психосоматическими расстройствами. Но, как и в Германии, профессия арт-терапевта в Украине достаточно условна, не всегда практикуют ее психологи и специалисты. Поэтому, прежде чем обратиться к арт-терапевту, нужно тщательно ознакомиться с его профессиональным опытом. Ведь терапия искусством работает с серьезными вещами, и прибегать к ней должны только профессионалы с соответствующими компетенциями и знаниями.
Сфера применения
Христя Венгринюк, известная в Украине писательница, издательница и художница, также использует арт-терапию в своих занятиях с детьми-аутистами.
Специалисты отмечают, что арт-терапия работает там, где другие методы бездействуют. Речь идет о психологических травмах, таких как насилие или посттравматический синдром. Именно поэтому в США ее активно используют в рамках реабилитации военнослужащих. И это должно стать примером для Украины, где сегодня возникла острая потребность во введении новейших реабилитационных программ как военных и пленных, так и их родных или людей, эвакуированных из зоны боевых действий. Арт-терапия может стать эффективным способом реабилитации, поскольку в процессе рисования человек с посттравматическим синдромом дистанцируется от пережитых психических травм и может перенести свои переживания в творчество, сняв напряжение.
Точных правил или инструкций по сеансу арт-терапии нет. В клинических практиках они обычно проходят еженедельно в небольшой группе до шести человек. Арт-терапия достаточно длительная и в идеале предполагает более 10 сеансов. Сначала участники проговаривают свои пожелания или собственное эмоциональное состояние. Терапевт предлагает упражнения либо для всей группы, либо для каждого участника индивидуально. Пока пациенты работают над заданием, терапевт только наблюдает и при необходимости поддерживает, может давать советы по технике или материалам. После завершения сеанса участники при желании представят свои работы. Например, могут рассказать, как чувствовали себя во время творческого процесса или почему выбрали то или иное изображение или цвет. Часто люди становятся более открытыми, когда говорят о своей работе, чем когда им приходится объяснять, что происходит внутри них.
Арт-терапия помогает сформировать оптимистический взгляд на мир, поверить в свои силы и способности, укрепить свою активную жизненную позицию. Это нужно людям, живущим в обществе, где происходят динамические изменения. Поэтому возникает необходимость в формировании арт-терапии как самостоятельной профессии и ее более профессиональном применении в рамках профилактических и реабилитационных мероприятий.
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