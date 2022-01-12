Что следует знать о применении антибиотиков?

20:59 12 Январь Киев, Украина





Ситуация особенно острая, когда нужно "здесь и сейчас" и времени на антибиотикограмму нет - для таких случаев иногда применяют сразу смесь антибиотиков, потому что цена может измеряться человеческими жизнями... Бывает так, что хирурги проводят многочасовые операции, выполняя поистине высокоточную ювелирную работу, приветствуют родных с успешным ее завершением, а затем приходят послеоперационные осложнения. И нередко это какой-то неприметный стафилококк, вставший на ложный путь и получивший гены множественной антибиотикостойкости. И нередко это кончается смертью пациентов. По данным CDC, в США ежегодно по меньшей мере 2 миллиона человек получают антибиотикоустойчивые инфекции и по меньшей мере 23 тысячи из них при этом умирают.



А где-то рядом, вот прямо сейчас – кто-то из нас заболел ОРВ и решил поскорее выздороветь и полечиться антибиотиками. Формально мы не имеем отношения к тем 23 тысячам, но всех участников небрежного применения антибиотиков можно справедливо внести в список сообщников Нам сложно представить современную медицину без антибиотиков . Но сегодня об антибиотикоустойчивости говорят не меньше, чем о самих антибиотиках. Еще бы – не так давно при назначении антибиотиков пациенты переживали не повредят ли, а теперь справедливо переживают подействуют ли.Ситуация особенно острая, когда нужно "здесь и сейчас" и времени на антибиотикограмму нет - для таких случаев иногда применяют сразу смесь антибиотиков, потому что цена может измеряться человеческими жизнями... Бывает так, что хирурги проводят многочасовые операции, выполняя поистине высокоточную ювелирную работу, приветствуют родных с успешным ее завершением, а затем приходят послеоперационные осложнения. И нередко это какой-то неприметный стафилококк, вставший на ложный путь и получивший гены множественной антибиотикостойкости. И нередко это кончается смертью пациентов. По данным CDC, в США ежегодно по меньшей мере 2 миллиона человек получают антибиотикоустойчивые инфекции и по меньшей мере 23 тысячи из них при этом умирают.А где-то рядом, вот прямо сейчас – кто-то из нас заболел ОРВ и решил поскорее выздороветь и полечиться антибиотиками. Формально мы не имеем отношения к тем 23 тысячам, но всех участников небрежного применения антибиотиков можно справедливо внести в список сообщников

убийства этих людей.

Почему мы становимся сообщниками?



Эволюция бактерий движется с невероятной скоростью – временной промежуток между поколениями у нашего вида измеряется десятками лет, а у бактерий это десятки минут.



Приобретение и распространение новых признаков происходит очень быстро, этому способствует также способность к горизонтальному переносу генов, и микробы не гнушаются делиться генами антибиотикоустойчивости с представителями других видов. И даже формально живой владелец этих генов нужен далеко не всегда – гены мертвых бактерий тоже могут передаваться.



Итак, когда вы наелись антибиотиков, и таким образом населекционировали в носу каких-то антибиотикорезистентных стафилококков, вариантов сценария может быть немало. Вы можете пойти навестить родственника в больнице после операции и собственноручно ему принести "гостинец", горячо пожав руку. А можете высморкать нос и ваш стафилококк отправится в сточные воды, где познакомится с другими стафилококками, хозяева которых лечились другими антибиотиками. В процессе дружеского общения бактерии любезно обменяются генами устойчивости к другим антибиотикам, вероятно также получат опыт общения с моющими и дезинфицирующими средствами, присутствующими там в разбавленном количестве – это, так сказать, гормезис в чистом виде! Вот только не для нас в этот раз. Это все сделает бактерии еще более устойчивыми и, так сказать, более жестокими.



А дальше – например, пляж или почва, на которой будут выращены овощи, или чьи-то кактусы в горшках. И рано или поздно в условиях массового применения антибиотиков – с пищей, цветами, на руках, волосах или мобильных телефонах антибиотикорезистентные убийцы проникают в

больничные палаты и в двери роддомов...

Справедливо сказать, что процесс антибиотикостойкости также интенсивно может развиваться и в самих больничных учреждениях, где частота применения антибиотиков значительно выше. Однако сегодня заболеть антибиотикорезистентной инфекцией можно далеко не только, лежа на больничной койке – антибиотикорезистентные штаммы выделяют из бассейнов, сточных вод и морской рыбы.



Ирония в том, что в большинстве случаев нам не нужны эти антибиотики, и даже больше – они могут нам наделать беды. Почему и как именно?



Во-первых, антибиотики не эффективны при так называемых простудах. Ибо преимущественно они вызваны вирусами, а не бактериями. Все антибиотики нацелены на мишени, которые существуют в бактериальной клетке – будь то синтез клеточной стенки (пенициллины), белков (тетрациклины), ДНК (рифампицин), а у вирусов даже и клетки своей нет... Для антибиотиков вирусы – так сказать, своего рода невидимки. Кишечные расстройства тоже могут иметь не всегда бактериальную причину, кроме того, антибиотик это далеко не первое средство, которое следует использовать при пищевом отравлении. А если дела плохи, то промедление на такое самолечение может быть опасным. То же касается инфекций мочеполовых путей – разные возбудители требуют применения разных антибиотиков. Во-вторых, антибиотики изрядно разрушают нашу собственную микробиоту. И это не только вопрос кишечных проблем, но и ухудшение барьерной функции биопленки. На нашем горле живет собственная микробиота. Когда горло болит, потому что есть вирус, а мы еще и добавляем антибиотик, то нашим бактериям значительно труднее сдерживать давление чужих бактерий, желающих поселиться на освобожденных территориях. Таким образом, возможность получить вторичную бактериальную инфекцию даже растет. В-третьих, место погибших бактерий могут занимать не только вновь прибывшие чужие бактерии, но и всевозможные грибы, на которые антибиотики тоже не действуют. Поэтому рост вероятности микозов – непременный атрибут бесконтрольного потребления антибиотиков.



В-четвертых, нужно все же помнить, что первоначально антибиотики – это яд, который научились синтезировать некоторые микроскопические грибы и бактерии для борьбы с конкурентами в своем микромире (примечание: существует сложная система классификации антибиотиков по химической структуре, механизмам действия и происхождению, сегодня есть и немало синтетических антибиотиков). Поэтому некоторые антибиотики могут иметь немало побочных действий.



В-пятых, самопроизвольное применение антибиотиков вносит хаос в дальнейшую диагностику заболевания. Никто не будет знать, как точно

трактовать вашу антибиотикограмму, если до такого дойдет дело.

Если антибиотики все-таки нужны?



Это должен определять только ваш врач. Никогда не давите на своего врача и не требуйте назначения антибиотиков!



