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Что наделяет кофе особым вкусом? В зависимости от сорта и способа приготовления кофе может быть мягким и бархатным, насыщенным и интенсивным. Кофе не только имеет неповторимый аромат – он творит уникальное послевкусие в полости рта: даже без молока эспрессо или кофе, приготовленный другим способом, может быть на вкус сливочным и бархатным. Что придает напитку эту особенность, исследовали ученые . Результат: вопреки распространенным предположениям, не липиды, не сахар важны для кофейного привкуса, а только разные классы малых, почти незаметных молекул.Что наделяет кофе особым вкусом? В зависимости от сорта и способа приготовления кофе может быть мягким и бархатным, насыщенным и интенсивным.

«Известно, что вкус кофе можно описывать как текстуру, – объяснил Кристофер Симонс (Christopher Simons) из Огайского университета. – Обычно это объясняли сахаром или липидами в кофе».

Правда ли это, выяснили ученые благодаря сочетанию дегустации и химического анализа.



Ученые приготовили четыре разных сорта кофе и попросили восьмерых опытных дегустаторов описать послевкусие в полости рта. Типичными атрибутами послевкусия считают, в частности, мел, чувство вязкости, жесткость или шелковистость. Затем ученые начали раскладывать кофе на все более мелкие фракции, в частности с помощью хроматографии. И эти разделенные компоненты снова должны были оценить испытуемые.

«Мы раскладывали кофе таким образом, чтобы найти компоненты, которые вызывают ощущение, что мы называем «телом» кофе», – объяснил Симонс.

Ученые идентифицировали несколько классов так называемых малых молекул, играющих решающую роль для вкуса. Так, разные меланоидины отвечают за чувство жесткости, свойственное определенным сортам кофе. Эти соединения из простого сахара и амина возникают при обжаривании семян. Две другие молекулы, 3- и 4-кавеохинквиновая кислота придают кофе шелковистость и вязкость. Интересно, что послевкусие не усиливается с увеличением концентрации этих веществ. Вместо этого рецепторы полости рта фиксируют мягкое, приятное ощущение только при незначительном содержании соединения. Другой класс молекул, содержащий определенные аминокислоты, обуславливает вкус мела в кофе.

«Эти результаты дают дополнительные свидетельства о молекулярной основе кофе, благодаря чему мы можем понять, как обработка и обжаривание влияют на его вкусовые свойства, – объяснили ученые. – В то же время эти данные могут помочь в объяснении, как появляются тактильные ощущения в полости рта».

Для этого ученые хотят еще выяснить, есть ли в нашем рту механорецепторы, реагирующие на обнаруженные классы молекул. Это могло бы объяснить, почему эспрессо и другой кофе оставляют не только послевкусие, но и ощущение определенной текстуры.