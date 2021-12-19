Что могут рассказать отпечатки пальцев?

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Прикасаясь к предметам, мы оставляем



Поскольку геометрическая схема папиллярных расчесок и углублений уникальна, она помогает определять идентичность каждого человека. По отпечатку можно даже выяснить возраст личности.



Однако отпечатки пальцев рассказывают о гораздо большем, как обнаружили Юлия Брунмайр (Julia Brunmair) из Венского университета и ее коллеги. Ведь человеческий пот содержит не только электролиты, воду и жирные частицы. В нем содержится также множество продуктов распада нашего метаболизма. Чашка кофе, лекарства или нитраты на яблоке: все, что мы едим или пьем, можно считать с нашего отпечатка пальца, показало исследование . Ведь в поте из секреции пальца содержатся метаболические продукты распада и ингредиенты продуктов питания и напитков. Эти молекулы уже незадолго после употребления можно считать с отпечатка пальца на фильтровой бумаге, говорят ученые. Такой подход может открыть новые возможности в области медицинских исследований.Прикасаясь к предметам, мы оставляем отпечатки пальцев – химические следы жировых и водянистых выделений из крохотных потовых желез на папиллярных линиях пальцев. Благодаря этому механизму нам удается надежнее удерживать схваченный объект.Поскольку геометрическая схема папиллярных расчесок и углублений уникальна, она помогает определять идентичность каждого человека. По отпечатку можно даже выяснить возраст личности.Однако отпечатки пальцев рассказывают о гораздо большем, как обнаружили Юлия Брунмайр (Julia Brunmair) из Венского университета и ее коллеги. Ведь человеческий пот содержит не только электролиты, воду и жирные частицы. В нем содержится также множество продуктов распада нашего метаболизма.

"Состав пота в значительной степени динамичен и может выдать пищевые привычки, болезни и принятые лекарства ", - пояснили ученые.

Можно ли эти продукты распада обнаружить и в выделениях из кончиков пальцев, впервые подробнее исследовали Брунмайр и его коллеги. Для своего исследования ученые попросили 40 человек в 2 минуты зажать между указательным и большим пальцами специальную фильтровую бумагу. Затем ученые смывали несколько нанолитров секрета из бумаги и анализировали его содержание с помощью масс-спектрометрии .



Результат: «Непосредственно по отпечатку пальца можно определить, что каждый ел, – сообщила Брунмайр. — Это невероятно: после потребления клубники ученые обнаруживали запрещенный инсектицид. В случае потребления биооранжи в отпечатке пальца зафиксировали питательные флавоноиды, а в случае небиологического продукта – соответствующие пестициды ».



Даже чашка кофе на завтрак или сигарета после него заметна в отпечатке пальца: кофеин, никотин и продукты их распада совсем скоро попадают в секрецию пальцев. Уже через 15 минут после приема в образцах можно обнаружить 35 ингредиентов и продуктов распада кофе — речь идет, в частности, о кофеине, теобромине и хлорогенной кислоте, сообщили ученые. Повторно отбирая пробы из пальцев, ученые смогли

проследить, как метаболизм кофе меняется со временем.

Тесты доказывают: секреция пальцев может рассказать о нашем обмене веществ больше, чем считали в течение длительного времени. Ученые предполагают: пот пальцев содержит тысячи метаболитов, которые можно обнаружить, в частности, ингредиенты продуктов питания, лекарств, а также вредные вещества из окружающей среды и их продукты распада.



Около 250 метаболитов в секреции пальцев уже удалось идентифицировать. «Скоро к ним прибавится еще много », – сказала Брунмайр. Кроме того, анализ оттиска обладает высокой точностью.

"В поте пальцев можно определить биомолекулы вроде метаболитов с большей точностью, чем в слюне ", - сказал ведущий автор Кристофер Гернер (Christopher Gerner) из Венского университета.

В отличие от анализов крови и мочи, образцы можно получить быстро и легко.

"Так мы можем осуществлять метаболические анализы временных рядов , которые до сих пор были невозможны ", - пояснил Гернер.

По мнению команды ученых, такой анализ можно ввести в медицинской практике и клинических исследованиях — например, для более простого выявления определенных заболеваний или мониторинга метаболических состояний. Пот пальцев мог бы также рассказать медикам, принимают ли пациенты приписанные лекарства надлежащим образом и накапливается ли в организме соответствующая концентрация активных веществ.