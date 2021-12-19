Что конкретно нам дает здоровый образ жизни?

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Спорт и полезное питание – в значительной степени определяют, как долго мы живем и прежде всего насколько здоровыми остаемся с возрастом – это известно давно. Так движение предотвращает не только возникновение избыточного веса и сердечно-сосудистые заболевания, но и защищает мозг. Несколько исследований также продемонстрировали: прежде всего в среднем возрасте это определяет будущее. Ведь, перейдя на здоровый образ жизни с 40 до 60 лет, можно существенно продлить свое хорошее самочувствие.



Но что конкретно дает здоровый образ жизни? У того, кто в среднем возрасте , по крайней мере, частично соблюдает правила здорового образа жизни, типичные возрастные болезни проявляются значительно позже, доказывает масштабное исследование. Так, диабетом, сердечно-сосудистым недугом и раком мужчины после 50-ти болеют в среднем на 7, 6 лет позже, а женщины – на 10 лет позже, чем те, кто легкомыслит правилами здоровой жизни. А достаточно не курить, регулярно заниматься спортом, здорово питаться и избегать избыточного веса.Спорт и полезное питание – в значительной степени определяют, как долго мы живем и прежде всего насколько здоровыми остаемся с возрастом – это известно давно. Так движение предотвращает не только возникновение избыточного веса и сердечно-сосудистые заболевания, но и защищает мозг. Несколько исследований также продемонстрировали: прежде всего в среднем возрасте это определяет будущее. Ведь, перейдя на здоровый образ жизни с 40 до 60 лет, можно существенно продлить свое хорошее самочувствие.Но что конкретно дает здоровый образ жизни?

«Предыдущие исследования показали: он продолжает продолжительность жизни , но только несколько из них проанализировали, какой эффект здоровый образ жизни имеет на количество лет, когда мы живем без хронических недугов», – пояснила ведущий автор Янпин Ли (Yanping Li) из Гарвардского университета.

Иначе говоря: сколько лет, лишенных недугов, мы обретем, ведя здоровый образ жизни в среднем возрасте.

Для исследования ученые проанализировали данные о здоровье более 70 000 женщин и 40 000 мужчин, участвовавших в долгосрочных исследованиях в США. Мерилом ученые выбрали пять факторов для участников в среднем возрасте: курение, индекс массы тела, питание, употребление алкоголя и ежедневное движение.



Здоровыми считали индекс массы тела до 25, некурящих, употреблявших мало алкоголя и 30 минут ежедневно занимавшихся спортом. Более 20 лет Ли и ее команда следили за здоровьем испытуемых и определяли, какой эффект имеет здоровый образ жизни на возрастные склонности заболеть «болезнями нашего времени»: диабет, сердечно-сосудистые недуги и рак.



Результат: тот, кто в 50 лет превращается в сиденье, может многое потерять. Ведь 50-летние женщины, жившие здорово, в среднем получают 34 года без хронических недугов – на 10 лет больше, чем женщины, которые не вели здоровый образ жизни. Мужчины получали 31 год, лишенный болезней – на 7,6 года больше, чем те, кто жил нездорово.

«Мы заметили, что здоровый образ жизни связан с существенно более низким риском заболеть раком, сердечно-сосудистыми недугами и диабетом, а также продолжает продолжительность жизни, – сообщили Ли и ее команда. – Так наше исследование дает сильные доказательства, что здоровый образ жизни может продлить время, которое человек проживает без хронических возрастных недугов».

По мнению ученых, это не только поощряет людей изменить их образ жизни в среднем возрасте. Ведь со временем результат оправдывает себя – и предотвращает многих классических «болезней нашего времени».