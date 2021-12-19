Что конкретно нам дает здоровый образ жизни?

У того, кто в среднем возрасте, по крайней мере, частично соблюдает правила здорового образа жизни, типичные возрастные болезни проявляются значительно позже, доказывает масштабное исследование. Так, диабетом, сердечно-сосудистым недугом и раком мужчины после 50-ти болеют в среднем на 7, 6 лет позже, а женщины – на 10 лет позже, чем те, кто легкомыслит правилами здоровой жизни. А достаточно не курить, регулярно заниматься спортом, здорово питаться и избегать избыточного веса.
Спорт и полезное питание – в значительной степени определяют, как долго мы живем и прежде всего насколько здоровыми остаемся с возрастом – это известно давно. Так движение предотвращает не только возникновение избыточного веса и сердечно-сосудистые заболевания, но и защищает мозг. Несколько исследований также продемонстрировали: прежде всего в среднем возрасте это определяет будущее. Ведь, перейдя на здоровый образ жизни с 40 до 60 лет, можно существенно продлить свое хорошее самочувствие.
Но что конкретно дает здоровый образ жизни?
Спорт и полезное питание – в значительной степени определяют, как долго мы живем и прежде всего насколько здоровыми остаемся с возрастом – это известно давно. Так движение предотвращает не только возникновение избыточного веса и сердечно-сосудистые заболевания, но и защищает мозг. Несколько исследований также продемонстрировали: прежде всего в среднем возрасте это определяет будущее. Ведь, перейдя на здоровый образ жизни с 40 до 60 лет, можно существенно продлить свое хорошее самочувствие.
Но что конкретно дает здоровый образ жизни?
Иначе говоря: сколько лет, лишенных недугов, мы обретем, ведя здоровый образ жизни в среднем возрасте.
Для исследования ученые проанализировали данные о здоровье более 70 000 женщин и 40 000 мужчин, участвовавших в долгосрочных исследованиях в США. Мерилом ученые выбрали пять факторов для участников в среднем возрасте: курение, индекс массы тела, питание, употребление алкоголя и ежедневное движение.
Здоровыми считали индекс массы тела до 25, некурящих, употреблявших мало алкоголя и 30 минут ежедневно занимавшихся спортом. Более 20 лет Ли и ее команда следили за здоровьем испытуемых и определяли, какой эффект имеет здоровый образ жизни на возрастные склонности заболеть «болезнями нашего времени»: диабет, сердечно-сосудистые недуги и рак.
Результат: тот, кто в 50 лет превращается в сиденье, может многое потерять. Ведь 50-летние женщины, жившие здорово, в среднем получают 34 года без хронических недугов – на 10 лет больше, чем женщины, которые не вели здоровый образ жизни. Мужчины получали 31 год, лишенный болезней – на 7,6 года больше, чем те, кто жил нездорово.
По мнению ученых, это не только поощряет людей изменить их образ жизни в среднем возрасте. Ведь со временем результат оправдывает себя – и предотвращает многих классических «болезней нашего времени».
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