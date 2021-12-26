Что говорят ученые о пользе пить горячую воду с утра

Сейчас стало модным применять старинные методы и традиции в отношении сохранения и укрепления здоровья. Уже многие сотни лет на востоке принято пить по утрам горячую воду. Что дает такой обычай? Современные исследования ученых и медиков говорят о пользе такой привычки, сообщает Noticia. Научное объяснение влияния ее на организм было опубликовано Публичной медицинской библиотекой США.

Многие диетологи и эксперты пришли к единому мнению о том, что такая привычка приносит пользу человеку. Причем пить не обязательно воду. Это может быть чай, или даже подогретый сок. Главное, чтобы напиток не был слишком горячим, не более 70 градусов.

По словам экспертов, прием одного стакана теплой воды с утра подобен приему утреннего душа изнутри. Теплая вода словно омывает желудочно-кишечный тракт, способствуя выведению токсинов и остатков непереваренной пищи, нормализует стул, благотворно влияет на артериальное давление, способствует похудению, укрепляет иммунитет и нервную систему, снимает застойные явления.

Выпитая в течение дня, теплая вода разжижает и выводит из кишечника слизь. А тот пар, который вы вдыхаете при питье горячей воды, увлажняет и очищает носовое дыхание и может даже унять вызванную синуситом головную боль.

Опасайтесь одного: если переусердствовать и начать пить слишком горячую воду, можно легко получить ожоги горла и дыхательных путей.