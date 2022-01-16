Чем именно полезен мед и в каких случаях его действие действительно эффективно?

20:53 13 Январь Киев, Украина





Если из меда выпарить всю влагу, то 95-97% сухого остатка будут составлять углеводы. Они представлены главным образом простыми сахарами – фруктозой и глюкозой. Их соотношение колеблется от 0,4 до 1,6 и зависит от вида меда. Кроме них, хотя и значительно в меньшем количестве, присутствуют разнообразные дисахариды, трисахариды и олигосахариды.



Белковая составляющая меда представлена в основном ферментами и некоторыми аминокислотами, большее из которых – пролина.



Вопреки расхожему мнению, в меде очень немного витаминов и он не может рассматриваться, как ценный источник именно витаминов. Среди витаминов, присутствующих в меде, больше всего витамина С.



В меде присутствует широкое разнообразие минералов. Больше всего – калия. Однако немало и тяжелых металлов, если пасека находится в не слишком экологически благоприятном регионе.



Также в меде есть немало разнообразных компонентов со скучными названиями, но мощными свойствами: флавоноиды, полифенолы, алкалоиды, органические кислоты и т.д.



Именно они преимущественно обуславливают все "противомикробные, антиоксидантные, противовоспалительные, антипролиферативные и антиметастатические" свойства меда.



Кстати, антиоксидантные свойства меда обусловлены главным образом полифенолами. В более темном меде их больше, соответственно темный Мед , когда он полезен, а когда не очень? Чем именно он полезен и в каких случаях его действие действительно эффективно? Кому не стоит вообще употреблять мед и почему? Может ли мед быть ядовитым или токсичным?Если из меда выпарить всю влагу, то 95-97% сухого остатка будут составлять углеводы. Они представлены главным образом простыми сахарами – фруктозой и глюкозой. Их соотношение колеблется от 0,4 до 1,6 и зависит от вида меда. Кроме них, хотя и значительно в меньшем количестве, присутствуют разнообразные дисахариды, трисахариды и олигосахариды.Белковая составляющая меда представлена в основном ферментами и некоторыми аминокислотами, большее из которых – пролина.Вопреки расхожему мнению, в меде очень немного витаминов и он не может рассматриваться, как ценный источник именно витаминов. Среди витаминов, присутствующих в меде, больше всего витамина С.В меде присутствует широкое разнообразие минералов. Больше всего – калия. Однако немало и тяжелых металлов, если пасека находится в не слишком экологически благоприятном регионе.Также в меде есть немало разнообразных компонентов со скучными названиями, но мощными свойствами: флавоноиды, полифенолы, алкалоиды, органические кислоты и т.д.Именно они преимущественно обуславливают все "противомикробные, антиоксидантные, противовоспалительные, антипролиферативные и антиметастатические" свойства меда.Кстати, антиоксидантные свойства меда обусловлены главным образом полифенолами. В более темном меде их больше, соответственно темный

мед будет иметь более выраженные антиоксидантные свойства.

О светлых сторонах меда



Противомикробные свойства меда главным образом обусловлены ферментативной составляющей, а именно присутствием глюкозооксидазы. Другими противомикробными факторами являются разнообразные фитокомпоненты, которые в широком разнообразии представлены в меде.



Однако главная причина в том, что ваша банка с медом не зарастает плесенью или слизистой пленкой вовсе не в ферментах или фитокомпонентах, а в высоком осмотическом давлении, низком значении рН и низком содержании белка. Поэтому микроорганизмы хоть и попадают в мед, но размножаться там им не так-то легко.



Спектр противомикробной активности меда очень зависит от региона, растений, из которых собран мед, сезона и условий хранения.



Есть немало исследований, свидетельствующих о ранозаживляющих свойствах меда, также есть основания рассматривать этот продукт как субстанцию с противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами.



Несмотря на то, что в меде много сахаров, большую часть меда составляет фруктоза, и исследования действительно указывают на полезность этого продукта для пациентов с диабетом.



Некоторые исследования показывают понижение уровня гормонов стресса у женщин при потреблении меда. Справедливо добавить, что при этом испытуемые употребляли меда довольно много – по 60 г ежедневно в течение двух недель.



В одном из педиатрических исследований для лечения воспалительных проявлений в полости рта мед показал лучшие результаты, чем хлоргексидин.



Также мед действительно является эффективным средством при простудах и боли в горле.





Потребление меда оказывает антиоксидантный эффект на показатели крови.

В одном из исследований было показано, что потребление меда в количестве 1,2 мг на кг массы ежедневно во второй половине менструального цикла демонстрировало не хуже обезболивающих свойств, чем прием препаратов мефенаминовой кислоты при дисменорее.



О темных сторонах меда



Нельзя забывать, что мед – это, прежде всего, простые углеводы и источник добавленных сахаров. Поэтому чрезмерное его потребление будет выливаться в избыточную массу и способствовать гликационным процессам в нашем организме, в том числе, и старения; Напомним, что рекомендуемые количества потребления добавленных сахаров в рационе – не более 50 г/сут, а лучше 25 г;



Как уже было упомянуто, если пасека ближе километров на четыре (а именно на такое расстояние преимущественно летают пчелы) от автострады или какой-то загрязняющей окружающей среды производства, то в таком меде будет повышено содержание тяжелых металлов и польза от такого продукта будет весьма сомнительна. По некоторым исследованиям – до 10% протестированных образцов меда содержат споры клостридий ботулизма. Они не вредят взрослым, но могут вызвать ботулизм у младенцев. Вот поэтому решительно не рекомендовано давать мед детям до года.Как уже было упомянуто, если пасека ближе километров на четыре (а именно на такое расстояние преимущественно летают пчелы) от автострады или какой-то загрязняющей окружающей среды производства, то в таком меде будет повышено содержание тяжелых металлов и польза от такого продукта будет весьма сомнительна.

В редких случаях мед может быть токсичным. Происходит это тогда, когда какие-то ядовитые растения в большом количестве цветут недалеко от ульев. В таких случаях пчелы могут собрать нектар и пыльцу и можно получить мед с токсическими или наркотическими свойствами. Такое биологически-химическое оружие было немало раз применено в историко-политических игрищах прошлых тысячелетий. Например, при вторжении римских войск в Турцию их противники умышленно оставили в лагере мед, собранный из цветков дерева рододендрона. После потребления

находки римляне проиграли бой, потому что отравились и не могли даже держать оружие в руках.

Мифы о гидроксиметилфурфуроле



Вокруг меда постоянно идут дискуссии. Существует, например, мнение, что нельзя добавлять в горячий чай мед, потому что он приобретает канцерогенные свойства. На самом деле не приобретает, но антибактериальные свойства при этом снижаются, потому что разрушаются ферменты. Что же касается гидроксиметилфурфурола (загрязняющее вещество, образующиеся при длительном хранении или в результате высокотемпературной обработки пищевых продуктов), то он действительно зарекомендовал себя как не слишком полезное соединение с генотоксическими свойствами. Однако есть несколько "но". Первое из них – измерение содержания гидроксиметилфурфурол в меде связано не столько с его потенциальным вредом при потреблении, а как использование информации о его содержании, как маркер соблюдения правил хранения меда и его качества. Ведь в молодом меде практически нет гидроксиметилфурфурол, тогда как со временем и при хранении при повышенной влажности, температуре и воздействии света (а также в металлической таре) его содержание растет. Согласно требованиям ЕС, допускается содержание гидроксиметилфурфурола 40 мг на кг меда и 80 – для тропического меда.



Второе “но” – мы потребляем гидроксиметилфурфурол с другой пищей и в значительно более высоких количествах. Его много в хлопьях, выпечке и сухофруктах. Доля, которую мы потребляем с медом – ничтожно мала. Поэтому в плане количества потребленного гидроксиметилфурфурола от старого меда или медовика вам станет ничуть не хуже, чем от выпечки в принципе.



Потому, как говорится, все хорошо, что в меру. И да, выбор меда – дело ответственное!