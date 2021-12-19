Человек — не единственное существо, которое в условиях инфекции практикует социальную дистанцию

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Карантин, соблюдение дистанции и ограничение контактов должны притормозить пандемию коронавируса. Социальная дистанция означает уменьшение риска заразиться. Изоляция инфицированных, расстояние и усиленная гигиена — это практиковали и в других исторических инфекциях: от проказы до чумы.



Но не только человек — некоторые животные также изменяют свое поведение, когда их популяция страдает инфекцией или паразитом. Какие меры принимают животные, выяснили Существует множество видов животных, которые изменяют свое социальное поведение, чтобы защитить от заражения себя или других представителей своего вида. Так, инфицированные муравьи и пчелы часто покидают гнездо, а карибские раки – свое жилье, которое делят с другими. Некоторые приматы избегают зараженных представителей своего вида. Но бывает и наоборот.Карантин, соблюдение дистанции и ограничение контактов должны притормозить пандемию коронавируса. Социальная дистанция означает уменьшение риска заразиться. Изоляция инфицированных, расстояние и усиленная гигиена — это практиковали и в других исторических инфекциях: от проказы до чумы.Но не только человек — некоторые животные также изменяют свое поведение, когда их популяция страдает инфекцией или паразитом. Какие меры принимают животные, выяснили ученые во главе с Андреа Товнсенд (Andrea Townsend) из Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке.

"Я хотела узнать, как социальные животные реагируют на такие болезни - они, как и мы сейчас в условиях COVID-19, практикуют социальную дистанцию?"

Оказалось, что животные очень по-разному реагируют на эпидемию в зависимости от вида, болезни и условий окружающей среды. Ведь как раз для социальных животных изоляция имеет свою цену: без защиты и ухода за группой отдельные особи почти всегда обречены на смерть.

"То, что такое дистанцирование все же присутствует, демонстрирует: его преимущества порой перевешивают недостатки", - объяснила ученая.

В качестве примера она привела медоносных пчел. Когда ученые заражаются пчел паразитическим грибом Nosema, они реже возвращаются к улью. Несмотря на то, что из-за этого они умирают, пчелы уменьшают риск заражения других членов своего гнезда. Биологически такое самопожертвование имеет смысл, поскольку все пчелы в улье — сестры, и их гены, даже при отсутствии зараженного насекомого, передаются дальше.



Своеобразное дистанцирование практикует также карибский лангуст (Panulirus argus). Обычно эти раки живут по несколько особей в норах, вырытых в земле. Но когда один из раков заражается вирусом PaV1, его сожители определяют это по запаху мочи и избегают больного и его жилье.



И Мандрилы (вид приматов из семейства мартышковых) нюхают помет своих сожителей, выясняя, не заражены ли они паразитом, а затем избегают зараженную особь, сообщили Товсенд и ее команда.



В животном мире ученые обнаружили еще одну "типично человеческую" реакцию на инфекции: растет недоверие к представителям других групп. Если гнездо муравьев заразит, например, патогенный грибок, снижается социальный обмен между разными группами муравьев внутри гнезда и между его частями. Социальное поведение муравьев становится "более модульным", объясняют биологи. Ученые предполагают, что у гоминид тесное взаимодействие внутри группы и часто агрессивная реакция на чужаков развились, как реакция на заражение паразитом. Ведь

уменьшение контактов с другими потенциально зараженными группами снижает риск того, что паразит или патоген проникнет в группу.

Замкнутость в семье — это явление, которое, кроме людей, присуще и некоторым животным.

“Мандрилы ухаживают за близкими родственниками, когда те заражаются патогенными одноклеточными. А других, не родственных членов группы с такими же инфекциями они избегают”, — сообщили Товсенд и ее команда.

Есть также случаи, когда социальная дистанция имеет для животных больше недостатков, чем преимуществ — когда в группе они могут надежнее защититься от заражения. Примером в этом случае являются инфекции, переносящие комары или другие векторы. Американский перелетный дрозд, в частности, реже болеет вирусом Западного Нила, когда остается в стае. Тогда для птиц снижается риск того, что их укусит и инфицирует комар.



Другим случаем являются заразные, но несмертельные недуги – например, клещевая чесотка у волков: если животное в стаде заражается, его не выгоняют. О больном заботятся его собратья. Так что ослабленное животное имеет гораздо больше шансов выжить.

"Смертность инфицированных волков, окруженных пятью другими волками в стае, соответствует смертности незараженного волка", - рассказали ученые.

Другие виды животных не прибегают к социальной дистанции, ведь тогда они не могут нормально размножаться: тасманийский дьявол в процессе соперничества постоянно заражает представителей своего вида инфекционным раком морды, но не найдет самку, если не будет драться.



Потомство земноводных имеет больше шансов выжить, когда его отложили в большой общей икре в пруду — даже если это увеличивает риск заразиться смертельным грибком. Тот, кто будет отдельно откладывать свои яйца, рискует, что их всех съедят.