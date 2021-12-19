Человек — не единственное существо, которое в условиях инфекции практикует социальную дистанцию

Существует множество видов животных, которые изменяют свое социальное поведение, чтобы защитить от заражения себя или других представителей своего вида. Так, инфицированные муравьи и пчелы часто покидают гнездо, а карибские раки – свое жилье, которое делят с другими. Некоторые приматы избегают зараженных представителей своего вида. Но бывает и наоборот.
Карантин, соблюдение дистанции и ограничение контактов должны притормозить пандемию коронавируса. Социальная дистанция означает уменьшение риска заразиться. Изоляция инфицированных, расстояние и усиленная гигиена — это практиковали и в других исторических инфекциях: от проказы до чумы.
Но не только человек — некоторые животные также изменяют свое поведение, когда их популяция страдает инфекцией или паразитом. Какие меры принимают животные, выяснили ученые во главе с Андреа Товнсенд (Andrea Townsend) из Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке.
Карантин, соблюдение дистанции и ограничение контактов должны притормозить пандемию коронавируса. Социальная дистанция означает уменьшение риска заразиться. Изоляция инфицированных, расстояние и усиленная гигиена — это практиковали и в других исторических инфекциях: от проказы до чумы.
Но не только человек — некоторые животные также изменяют свое поведение, когда их популяция страдает инфекцией или паразитом. Какие меры принимают животные, выяснили ученые во главе с Андреа Товнсенд (Andrea Townsend) из Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке.
Оказалось, что животные очень по-разному реагируют на эпидемию в зависимости от вида, болезни и условий окружающей среды. Ведь как раз для социальных животных изоляция имеет свою цену: без защиты и ухода за группой отдельные особи почти всегда обречены на смерть.
В качестве примера она привела медоносных пчел. Когда ученые заражаются пчел паразитическим грибом Nosema, они реже возвращаются к улью. Несмотря на то, что из-за этого они умирают, пчелы уменьшают риск заражения других членов своего гнезда. Биологически такое самопожертвование имеет смысл, поскольку все пчелы в улье — сестры, и их гены, даже при отсутствии зараженного насекомого, передаются дальше.
Своеобразное дистанцирование практикует также карибский лангуст (Panulirus argus). Обычно эти раки живут по несколько особей в норах, вырытых в земле. Но когда один из раков заражается вирусом PaV1, его сожители определяют это по запаху мочи и избегают больного и его жилье.
И Мандрилы (вид приматов из семейства мартышковых) нюхают помет своих сожителей, выясняя, не заражены ли они паразитом, а затем избегают зараженную особь, сообщили Товсенд и ее команда.
В животном мире ученые обнаружили еще одну "типично человеческую" реакцию на инфекции: растет недоверие к представителям других групп. Если гнездо муравьев заразит, например, патогенный грибок, снижается социальный обмен между разными группами муравьев внутри гнезда и между его частями. Социальное поведение муравьев становится "более модульным", объясняют биологи. Ученые предполагают, что у гоминид тесное взаимодействие внутри группы и часто агрессивная реакция на чужаков развились, как реакция на заражение паразитом. Ведь
Своеобразное дистанцирование практикует также карибский лангуст (Panulirus argus). Обычно эти раки живут по несколько особей в норах, вырытых в земле. Но когда один из раков заражается вирусом PaV1, его сожители определяют это по запаху мочи и избегают больного и его жилье.
И Мандрилы (вид приматов из семейства мартышковых) нюхают помет своих сожителей, выясняя, не заражены ли они паразитом, а затем избегают зараженную особь, сообщили Товсенд и ее команда.
В животном мире ученые обнаружили еще одну "типично человеческую" реакцию на инфекции: растет недоверие к представителям других групп. Если гнездо муравьев заразит, например, патогенный грибок, снижается социальный обмен между разными группами муравьев внутри гнезда и между его частями. Социальное поведение муравьев становится "более модульным", объясняют биологи. Ученые предполагают, что у гоминид тесное взаимодействие внутри группы и часто агрессивная реакция на чужаков развились, как реакция на заражение паразитом. Ведь
уменьшение контактов с другими потенциально зараженными группами снижает риск того, что паразит или патоген проникнет в группу.
Замкнутость в семье — это явление, которое, кроме людей, присуще и некоторым животным.
Есть также случаи, когда социальная дистанция имеет для животных больше недостатков, чем преимуществ — когда в группе они могут надежнее защититься от заражения. Примером в этом случае являются инфекции, переносящие комары или другие векторы. Американский перелетный дрозд, в частности, реже болеет вирусом Западного Нила, когда остается в стае. Тогда для птиц снижается риск того, что их укусит и инфицирует комар.
Другим случаем являются заразные, но несмертельные недуги – например, клещевая чесотка у волков: если животное в стаде заражается, его не выгоняют. О больном заботятся его собратья. Так что ослабленное животное имеет гораздо больше шансов выжить.
Другим случаем являются заразные, но несмертельные недуги – например, клещевая чесотка у волков: если животное в стаде заражается, его не выгоняют. О больном заботятся его собратья. Так что ослабленное животное имеет гораздо больше шансов выжить.
Другие виды животных не прибегают к социальной дистанции, ведь тогда они не могут нормально размножаться: тасманийский дьявол в процессе соперничества постоянно заражает представителей своего вида инфекционным раком морды, но не найдет самку, если не будет драться.
Потомство земноводных имеет больше шансов выжить, когда его отложили в большой общей икре в пруду — даже если это увеличивает риск заразиться смертельным грибком. Тот, кто будет отдельно откладывать свои яйца, рискует, что их всех съедят.
Потомство земноводных имеет больше шансов выжить, когда его отложили в большой общей икре в пруду — даже если это увеличивает риск заразиться смертельным грибком. Тот, кто будет отдельно откладывать свои яйца, рискует, что их всех съедят.
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