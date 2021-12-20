Человеческий мозг запоминает больше звуков, чем мы думали - исследование

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Человек живет среди звуков: дома, на улице или на работе его постоянно окружают звуки. И многие из этих акустических сигналов мы воспринимаем совершенно бессознательно. Ведь из потока звуков, голосов и т.д. мозг отфильтровывает только то, что ему кажется важным в этот момент. Тот, кто сосредоточенно разговаривает в кафе со знакомым, невольно фиксирует шипение минеральной воды за соседним столиком. Хотя звук достигает уха, но мозг его активно не прорабатывает.



Что же происходит в мозгу при этом незамеченном и непроизвольном восприятии повседневных звуков? Он их сразу стирает и забывает – или, может, запоминает?



Этим вопросом задались Фабиан Гутмахер (Fabian Hutmacher) и Кристоф Кубанднер (Christof Kuhbandner) из Регенбургского университета. Чтобы выяснить, что мы запоминаем из того, что повседневно воспринимаем органами чувств, ученые провели Человеческий мозг удивительно хорошо запоминает даже, казалось бы, неважные повседневные звуки . Гудение холодильника, шипение минеральной воды: эксперимент доказал, что мы в деталях запоминаме такие звуки, даже если полностью отвлекаемся и сосредотачиваемся на чем-нибудь другом. То есть мозг воспринимает не только раздражители, на которые человек активно обращает внимание.Человек живет среди звуков: дома, на улице или на работе его постоянно окружают звуки. И многие из этих акустических сигналов мы воспринимаем совершенно бессознательно. Ведь из потока звуков, голосов и т.д. мозг отфильтровывает только то, что ему кажется важным в этот момент. Тот, кто сосредоточенно разговаривает в кафе со знакомым, невольно фиксирует шипение минеральной воды за соседним столиком. Хотя звук достигает уха, но мозг его активно не прорабатывает.Что же происходит в мозгу при этом незамеченном и непроизвольном восприятии повседневных звуков? Он их сразу стирает и забывает – или, может, запоминает?Этим вопросом задались Фабиан Гутмахер (Fabian Hutmacher) и Кристоф Кубанднер (Christof Kuhbandner) из Регенбургского университета. Чтобы выяснить, что мы запоминаем из того, что повседневно воспринимаем органами чувств, ученые провели

эксперимент с 51 испытуемыми.

Участники исследования сидели перед экраном, на котором им каждые 250 миллисекунд показывали короткие слова. Если слово появлялось во второй раз, они должны были нажать кнопку. Пока участники выполняли эту задачу, им в наушниках включали повседневные шумы – звук воды, которую наливают в стакан, жужжание холодильника, стиральной машины.



При этом участники получали указания сосредотачиваться только на словах, а на шумы, что на фоне, не обращать внимания. Испытуемые считали, что их тестируют на то, как они могут сосредоточиться, даже если их отвлекают.



Затем происходил собственно эксперимент: ученые проигрывали подопытным два шума одной категории: например, жужжание двух холодильников. Каждый участник должен определить, какую из двух аудиозаписей он уже слышал. Половина участников этот тест прошла сразу, другая половина – через 24 часа.



Как хорошо испытуемые вспоминали звуки? Результат показал, что мы замечаем больше, казалось бы, неважных раздражителей наших органов чувств, чем считали раньше. Так, коэффициент совпадений в тесте, который провели сразу,

составлял 57%, а в том, который имел место на день позже, – 56%.

Ученые отмечают: на первый взгляд эти показатели могут казаться незначительными. Но они уникальны по двум причинам: прежде всего, в эксперименте участники исследования сделали все, чтобы предотвратить запоминание фоновых звуков. Во-вторых, предыдущие исследования установили, что отвлечение существенно усложняет запоминание шумов.



По мнению Гутмахера и Кубанднера, новые результаты подтверждают: из всего потока раздражителей, влияющих на органы чувств человека, в памяти остаются не только те, которые активно отнимает наше внимание. У мозга также возникают воспоминания о, казалось бы, неважных звуках.



Кроме того, эти воспоминания очень подробны – ведь звуки, отбираемые для исследования, отличались друг от друга мелочами.