Человеческий ген сделал мышей умнее - результаты исследования

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Учитывая размеры тела человека, его мозг удивительно велик — прежде всего речь идет о неокортексе, то есть коре головного мозга. У нашего вида она выражена гораздо лучше, чем у наших ближайших родственников-приматов. Увеличение объема коры головного мозга и мозжечка, совместно с усиленным энергетическим снабжением мыслительного органа, считают основой для работы мозга.



Уже долгое время ученые предполагают, что некоторые генетические вариации, активированные только несколько миллионов лет назад, привели к увеличению мозга наших предков. Одной из этих вариаций является специфически человеческий ген ARHGAP11B, провоцирующий усиленное образование нервных прогениторных клеток в эмбрионе: если его ввести в эмбрион



Это выяснили Лей Сян из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка (в Дрездене) и его коллеги. Для этого Введя человеческие гены мышам, ученые стимулировали развитие у них высшего интеллекта и сделали их мозг больше. Такие животные имели более гибкую память и меньше пугались. В то же время кора их головного мозга стала значительно плотнее — часть мозга, которая управляет высшими умственными функциями. Это доказывает, что введенный мышам специфически человеческий ген играл определяющую роль для умственного развития наших предков.Учитывая размеры тела человека, его мозг удивительно велик — прежде всего речь идет о неокортексе, то есть коре головного мозга. У нашего вида она выражена гораздо лучше, чем у наших ближайших родственников-приматов. Увеличение объема коры головного мозга и мозжечка, совместно с усиленным энергетическим снабжением мыслительного органа, считают основой для работы мозга.Уже долгое время ученые предполагают, что некоторые генетические вариации, активированные только несколько миллионов лет назад, привели к увеличению мозга наших предков. Одной из этих вариаций является специфически человеческий ген ARHGAP11B, провоцирующий усиленное образование нервных прогениторных клеток в эмбрионе: если его ввести в эмбрион мыши , хорька или обезьяны, мозг животных тоже становился больше, в нем развивалось большее количество нейронов. Но до сих пор было неясно, был ли их прирост в мозгу заметен и во взрослом возрасте и гарантировало ли это носителям этого гена высший интеллект.Это выяснили Лей Сян из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка (в Дрездене) и его коллеги. Для этого

ученые ввели ген ARHGAP11B в эмбрионы мышей и наблюдали, как это повлияет на объем и количество нейронов в мозге животных.

Оказалось, что у мышей с человеческим геном развился более толстый и больший неокортекс. Увеличение количества нейронов было заметно в верхнем слое коры головного мозга, сообщили ученые.



Следующим шагом стало тестирование интеллекта этих мышей. Для этого грызунов подвергли многочисленным поведенческим тестам, проверяющим различные виды обучения и памяти. В частности, ученые обратились к классическим тестам с лабиринтом, чтобы оценить пространственную память мышей, а также к тестам на тревожность и умственную гибкость. Наконец мыши должны были изучить, по какой схеме изменялся доступ к бутылкам с водой.

«Этот тест проверил прежде всего долговременную память, за которую отвечает неокортекст, а не гиппокамп», — объяснили ученые.

«Мы выяснили, что мыши из ARHGAP11B, имея больший мозг, ища бутылку с водой, совершали меньше ошибок, чем мыши из дикой природы, — сообщил Сян. — Это свидетельствует о том, что 11B-мыши имеют более гибкую память и лучше приспосабливаются к новым условиям и правилам».

Процесс пространственного обучения практически не изменялся, но обработка изученного в коре головного мозга у мышей с человеческим геном подверглась оптимизации. В то же время 11B-мыши меньше, чем другие грызуны, пугались.

«Мыши из дикой природы демонстрировали больше тревоги и пытались как можно быстрее выбраться из ярко освещаемого центра клетки для исследований, а ARHGAP11B-мыши были более расслаблены и проводили в центре больше времени», — сообщил ученый.

По мнению исследователей, это доказывает, что специфический для человека вариант гена ARHGAP11B оказывает определяющее влияние на развитие мозга и когнитивных функций. Поскольку этот ген возник около 5 миллионов лет назад, после обособления человеческой генеалогической линии и линии шимпанзе, именно он мог привести к тому, что наши предки все больше отличались от своих родственников-приматов на генетическом уровне.