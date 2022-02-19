"Часы судного дня": осталось 100 секунд до ядерной полуночи

Стрелка на часах судного дня снова показывает 100 секунд до ядерной полуночи — это второй раз в истории, когда она так близка к двенадцати часам, то есть к концу света. Так часы демонстрируют серьезность нависшей над человечеством угрозы из-за климатических изменений, дезинформации, а также из-за политических конфликтов и атомного вооружения, сообщает научный комитет в журнале “Bulletin of the Atomic Scientists”.
С 1947 года ежегодно комитет журнала "Bulletin of the Atomic Scientists" (BAS), который основали Альберт Айнштайн, Робер Оппенгаймер и другие физики, оценивает уровень нависшей над человечеством угрозы и выражает обеспокоенность из-за расположения стрелок часов судного дня. Его стрелка должна показать, насколько близко человечество от того, чтобы уничтожить само себя.
В этом году часам судного дня 75 лет. 2018 впервые после "холодной войны" их стрелка оказалась на отметке за две минуты до ядерной
полуночи, но в 2020-м она побила даже этот рекорд, показывая 100 секунд до апокалипсиса.
2022 ситуация не изменилась, часы показывают все те же 100 секунд до ядерной полуночи.
Несмотря на то, что в 2021 году произошли определенные положительные сдвиги, в частности в США сменилась власть, вернувшись к Парижской конвенции и села за стол переговоров по ядерному оружию с Ираном.
Один из опасных факторов – политические конфликты между супердержавами: США, Китаем, Россией. Конфликт в Украине может стать той искрой, из-за которой ситуация вспыхнет, говорят ученые. Кроме того, все три государства продолжают наращивать ядерное могущество: Россия и Китай провели тестирование противоспутниковых ракет, а вместе с США все трое тестируют гиперзвуковые ракеты.
Северная Корея игнорирует все ограничения и продолжает создавать ракеты средней и большой дальности, Иран и дальше накапливает уран и не спешит садиться за стол переговоров, пока с него не снимут все санкции. Даже Индия и Пакистан вооружаются ядерным и обычным оружием.
Другой угрозой часовой комитет считает климатические изменения. В последнее время, учитывая необходимость немедленных действий, было много слов, но относительно мало поступков, отмечают в комитете. На мировой климатической конференции в Глазго многие страны усилили национальные ограничения по уровню эмиссии, однако как раз самые большие эмитенты по-прежнему отстают, говорят в BAS.
Естественным предупреждением ученые считают пандемию коронавируса.
Естественным предупреждением ученые считают пандемию коронавируса.
Еще одну угрозу для человечества комитет видит во все большем распространении дезинформации, разочаровании в демократических институтах, в науке.
На цифровом уровне дошло до того, что кибератаки достигли новых масштабов. Примерами ученые называют атаки на SolarWinds и Microsoft Exchange, навредившие миллионам людей в мире, а также программы-шантажисты, которые за разблокировку компьютеров требуют миллионы долларов.
В целом ученые призывают всех участников предотвращать действия, угрожающие человеческой цивилизации.
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