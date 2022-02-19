"Часы судного дня": осталось 100 секунд до ядерной полуночи

21:18 18 Февраль Киев, Украина

Стрелка на часах судного дня снова показывает 100 секунд до ядерной полуночи — это второй раз в истории, когда она так близка к двенадцати часам, то есть к концу света. Так часы демонстрируют серьезность нависшей над человечеством угрозы из-за климатических изменений, дезинформации, а также из-за политических конфликтов и атомного вооружения, сообщает научный комитет в журнале “Bulletin of the Atomic Scientists”.

С 1947 года ежегодно комитет журнала "Bulletin of the Atomic Scientists" (BAS), который основали Альберт Айнштайн, Робер Оппенгаймер и другие физики, оценивает уровень нависшей над человечеством угрозы и выражает обеспокоенность из-за расположения стрелок часов судного дня. Его стрелка должна показать, насколько близко человечество от того, чтобы уничтожить само себя.



В этом году часам судного дня 75 лет. 2018 впервые после "холодной войны" их стрелка оказалась на отметке за две минуты до ядерной

полуночи, но в 2020-м она побила даже этот рекорд, показывая 100 секунд до апокалипсиса.

2022 ситуация не изменилась, часы показывают все те же 100 секунд до ядерной полуночи.

“Это не значит, что международная ситуация стабилизировалась – наоборот. Стрелка часов рекордно приблизилась к апокалипсису – моменту, когда наша цивилизация может закончиться. Мир остается в очень опасном положении», — констатировал комитет.

Несмотря на то, что в 2021 году произошли определенные положительные сдвиги, в частности в США сменилась власть, вернувшись к Парижской конвенции и села за стол переговоров по ядерному оружию с Ираном.

"Но этого недостаточно, чтобы обратить негативные тенденции в сфере международной безопасности", - говорится в бюллетене.

Один из опасных факторов – политические конфликты между супердержавами: США, Китаем, Россией. Конфликт в Украине может стать той искрой, из-за которой ситуация вспыхнет, говорят ученые. Кроме того, все три государства продолжают наращивать ядерное могущество: Россия и Китай провели тестирование противоспутниковых ракет, а вместе с США все трое тестируют гиперзвуковые ракеты.



Северная Корея игнорирует все ограничения и продолжает создавать ракеты средней и большой дальности, Иран и дальше накапливает уран и не спешит садиться за стол переговоров, пока с него не снимут все санкции. Даже Индия и Пакистан вооружаются ядерным и обычным оружием.

"Если это не остановить, может начаться новая опасная гонка вооружений", - предупреждает BAS.

Другой угрозой часовой комитет считает климатические изменения. В последнее время, учитывая необходимость немедленных действий, было много слов, но относительно мало поступков, отмечают в комитете. На мировой климатической конференции в Глазго многие страны усилили национальные ограничения по уровню эмиссии, однако как раз самые большие эмитенты по-прежнему отстают, говорят в BAS.



Естественным предупреждением ученые считают пандемию коронавируса.

"То, что мир пережил во время этой пандемии, никак не самый плохой сценарий", - отмечают в комитете. Ведь Covid-19 — это не последняя биологическая угроза, с которой нам придется столкнуться на протяжении своей жизни. Мы больше не можем игнорировать биологические опасности. Если же мы на это пойдем, то болезни и жизнь, которые они уносят, переместят стрелки часов судного дня еще ближе к полуночи" — сказала Аша M. Джордж (Asha M. George) из «Bulletin of the Atomic Scientists».

Еще одну угрозу для человечества комитет видит во все большем распространении дезинформации, разочаровании в демократических институтах, в науке.

“Технологии поспособствовали образованию такой среды, когда сторонникам теорий заговора невозможно привести никакого рационального аргумента и доказательства, – сказал Герб Лин (Herb Lin) из BAS. — Это привело к разрыву общего понимания того, что есть правда".

На цифровом уровне дошло до того, что кибератаки достигли новых масштабов. Примерами ученые называют атаки на SolarWinds и Microsoft Exchange, навредившие миллионам людей в мире, а также программы-шантажисты, которые за разблокировку компьютеров требуют миллионы долларов.

"Все это демонстрирует глобальное влияние уязвимого кибермира", - сказали в BAS.

В целом ученые призывают всех участников предотвращать действия, угрожающие человеческой цивилизации.