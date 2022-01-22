Борьбу с насекомыми-вредителями могут вести дроны, вооруженные лазерами

15:28 22 Январь Киев, Украина

Ученые подсчитали, что из-за роста населения к 2050 году спрос на продукты питания вырастет на 70%. Но такой спрос не будет удовлетворен, потому что производство сельскохозяйственных продуктов уже сейчас терпит упадок. Причиной тому стал урон, который приносят растениям вредители. По подсчетам, он составляет до 16% от урожая.

Не секрет, что использование пестицидов и других ядохимикатов в борьбе с вредителями несет с собой и непоправимый вред как экологии, так человеку. Проникая в продукты питания эти химические вещества способствуют возникновению тяжелых заболеваний.

Сами же вредители быстро привыкают к ядовитым веществам, приспосабливаются и выживают. Таким образом, производство химикатов требует все новых вложений в обновление этих средств.

К интересному решению этой проблемы пришли ученые NARO, предложив совершенно новые технологии в борьбе в вредителями растений.

Сотрудниками института создается уникальная интеллектуальная система, которая сможет обнаруживать насекомых-вредителей и их личинки, рассчитывать их дальнейшие перемещения и поражать вредителей импульсами света мощного лазера.

Поражение насекомых лучем лазера безвредно для окружающей среды.

Такая система имеет камеры, которые способны за сотые доли секунды распознать летящее или сидящее на растении насекомое.

Например, бабочка Spodoptera litura довольно крупная, до 3 сантиметров, за три сотых секунды пролетает путь до девяти сантиметров. Датчики движения фиксируют ее, а система вычисляет курс полета и будущее нахождение с точностью до 1,4 сантиметра. Это позволяет легко уничтожить насекомое импульсом лазерного света.

Так же просто разработанная лазерная система поражает медлительных личинок, летающую пустынную саранчу и другие виды насекомых.

Уже сейчас один лазер такой системы способен совершать до 300 высокоточных "выстрелов" в минуту. Полевые испытания системы начнутся весной этого года. Будут применяться два способа: системы установят как на дронах, так и на колесных установках.

Такое изобретение позволит сберечь урожай и при этом сохранить окружающую среду от загрязнения, а организмы людей и животных от отравления химическими соединениями.

 