Борьбу с насекомыми-вредителями могут вести дроны, вооруженные лазерами

15:28 22 Январь Киев, Украина

Ученые подсчитали, что из-за роста населения к 2050 году спрос на продукты питания вырастет на 70%. Но такой спрос не будет удовлетворен, потому что производство сельскохозяйственных продуктов уже сейчас терпит упадок. Причиной тому стал урон, который приносят растениям вредители. По подсчетам, он составляет до 16% от урожая.

Не секрет, что использование пестицидов и других ядохимикатов в борьбе с вредителями несет с собой и непоправимый вред как экологии, так человеку. Проникая в продукты питания эти химические вещества способствуют возникновению тяжелых заболеваний.

Сами же вредители быстро привыкают к ядовитым веществам, приспосабливаются и выживают. Таким образом, производство химикатов требует все новых вложений в обновление этих средств.

К интересному решению этой проблемы пришли ученые NARO, предложив совершенно новые технологии в борьбе в вредителями растений.

Сотрудниками института создается уникальная интеллектуальная система, которая сможет обнаруживать насекомых-вредителей и их личинки, рассчитывать их дальнейшие перемещения и поражать вредителей импульсами света мощного лазера.

Такая система имеет камеры, которые способны за сотые доли секунды распознать летящее или сидящее на растении насекомое.

Например, бабочка Spodoptera litura довольно крупная, до 3 сантиметров, за три сотых секунды пролетает путь до девяти сантиметров. Датчики движения фиксируют ее, а система вычисляет курс полета и будущее нахождение с точностью до 1,4 сантиметра. Это позволяет легко уничтожить насекомое импульсом лазерного света.

Так же просто разработанная лазерная система поражает медлительных личинок, летающую пустынную саранчу и другие виды насекомых.

Уже сейчас один лазер такой системы способен совершать до 300 высокоточных "выстрелов" в минуту. Полевые испытания системы начнутся весной этого года. Будут применяться два способа: системы установят как на дронах, так и на колесных установках.

Такое изобретение позволит сберечь урожай и при этом сохранить окружающую среду от загрязнения, а организмы людей и животных от отравления химическими соединениями.