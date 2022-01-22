Борьбу с насекомыми-вредителями могут вести дроны, вооруженные лазерами

Ученые подсчитали, что из-за роста населения к 2050 году спрос на продукты питания вырастет на 70%. Но такой спрос не будет удовлетворен, потому что производство сельскохозяйственных продуктов уже сейчас терпит упадок. Причиной тому стал урон, который приносят растениям вредители. По подсчетам, он составляет до 16% от урожая.
Не секрет, что использование пестицидов и других ядохимикатов в борьбе с вредителями несет с собой и непоправимый вред как экологии, так человеку. Проникая в продукты питания эти химические вещества способствуют возникновению тяжелых заболеваний.
Сами же вредители быстро привыкают к ядовитым веществам, приспосабливаются и выживают. Таким образом, производство химикатов требует все новых вложений в обновление этих средств.
К интересному решению этой проблемы пришли ученые NARO, предложив совершенно новые технологии в борьбе в вредителями растений.
Сотрудниками института создается уникальная интеллектуальная система, которая сможет обнаруживать насекомых-вредителей и их личинки, рассчитывать их дальнейшие перемещения и поражать вредителей импульсами света мощного лазера.
Такая система имеет камеры, которые способны за сотые доли секунды распознать летящее или сидящее на растении насекомое.
Например, бабочка Spodoptera litura довольно крупная, до 3 сантиметров, за три сотых секунды пролетает путь до девяти сантиметров. Датчики движения фиксируют ее, а система вычисляет курс полета и будущее нахождение с точностью до 1,4 сантиметра. Это позволяет легко уничтожить насекомое импульсом лазерного света.
Так же просто разработанная лазерная система поражает медлительных личинок, летающую пустынную саранчу и другие виды насекомых.
Уже сейчас один лазер такой системы способен совершать до 300 высокоточных "выстрелов" в минуту. Полевые испытания системы начнутся весной этого года. Будут применяться два способа: системы установят как на дронах, так и на колесных установках.
Такое изобретение позволит сберечь урожай и при этом сохранить окружающую среду от загрязнения, а организмы людей и животных от отравления химическими соединениями.
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