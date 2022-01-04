Большинство видов кофе под угрозой исчезновения

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Среди всех видов



На робусту (Coffea canephora) приходится 40%.



Кофе либерика (Coffea liberica), третий вид напитка, культивируется во всем мире, но используется преимущественно для того, чтобы на него прививать арабику или робусту.



Арабика (C. аrabica) является действительно давним гибридом C. canephora и Coffea eugenioides, возникшим на территории Один из самых популярных в мире напитков создает многомиллиардный сектор мировой экономики, объединяющий цепочку от фермера к потребителю. Около 100 миллионов фермеров во всем мире зарабатывают свой хлеб на выращивании дерева из рода Coffea L.Среди всех видов кофе наиболее популярным является арабика (Coffea arabica), ведь на него приходится 60% всех проданных зерен кофе.На робусту (Coffea canephora) приходится 40%.Кофе либерика (Coffea liberica), третий вид напитка, культивируется во всем мире, но используется преимущественно для того, чтобы на него прививать арабику или робусту.Арабика (C. аrabica) является действительно давним гибридом C. canephora и Coffea eugenioides, возникшим на территории

Эфиопии и Южного Судана. C. liberica и C. canephora встречаются на территории большей части влажных тропиков Африки.

Уже несколько сотен лет люди выращивают арабику, хотя сначала это растение потреблялось в пищу, первый напиток на его основе приготовили значительно позже. Свидетельства о культивировании робусты приходятся на начало XIX в., но, скорее всего, ее выращивали за сотни лет до этого, не делая никаких записей об этом.



Либерику же попытались культивировать в начале 1870-х годов, но несмотря на большие надежды, напиток из нее не удовлетворил требовательные вкусовые рецепторы потребителей. Что привело к значительному отчаянию плантаторов этой культуры на Шри-Ланке. Поэтому нам сейчас известен бренд цейлонского чая, а не цейлонского кофе.



Арабика и робуста – не совсем обычные сельскохозяйственные растения. Их выращивание не насчитывает тысячи лет, поэтому отличия культивируемых растений от диких минимальны.



Несмотря на то, что робусту можно было найти на плантациях уже много лет, ботаники были сдержаны и не признавали это кофейное дерево отдельным видом вплоть до 1897 года.



Робусту начали активно выращивать за пределами Африки в начале 1900-х гг. Это и неудивительно, ведь растение имело много положительных качеств – росло быстрее арабики и либерики, было более устойчиво к ржавчине кофейного листа, которое вызывается грибком Hemileia vastatrix, было менее требовательным к условиям для выращивания и давало больший урожай.



Не все кофеманы полюбили робусту, ведь для многих из них нотки «древесины» и табака стали неприятными составляющими вкусовой гаммы. Но другим, напротив, робуста понравилась, особенно ее высокое содержание кофеина, которое стало

незаменимой составляющей эспрессо и напитков на его основе.

Именно это позволило малоизвестной культуре за 150 лет отвоевать 40% мирового рынка кофе. Настоящая же доля на рынке еще выше. Ведь ее часто используют для фальсификации более дорогой арабики.

Робуста имеет и другую миссию – ее используют для выведения устойчивых к ржавчине злаков сортов арабики путем гибридизации.



Но кофейная индустрия имеет множество угроз. Среди них – изменение климата, вспышки заболеваний и вредителей, длительные периоды засухи, а также социально-экономические факторы.



Исследование диких генотипов арабики и робусты имеет первостепенное значение, ведь в них могут крыться секреты устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды.



60 % всех видов нуждаются в безотлагательной охране, среди которых 13 находятся под критической угрозой (имеют статус Critically Endangered (CR), 40 – под угрозой (Endangered (EN), а еще 22 являются уязвимыми (Vulnerable (VU)) видами. В зону риска попали). и арабика, робуста и либерика, а также Coffea eugenioides – предок арабики.



Кроме того, ученые обнаружили, что 45% видов кофе не хранятся ни в одном банке семян, а 28% видов не представлены ни на одной из заповедных территорий. Поэтому если человечество планирует пить кофе в будущем – ему следует беспокоиться об этом уже сейчас.